La expectación y la demanda de entradas se desata en Barbastro ante la visita del Barcelona

Hubo gran alegría en el Centro de Congresos de Barbastro donde se encontraba la plantilla y los aficionados, y también en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, hasta donde se había desplazado una nutrida representación de la directiva de la UD Barbastro. "Ha sido muy emocionante, me ha dado un salto al corazón", explicó su presidente Rafael Torres la reacción que sintió al ver cómo la bola de su equipo quedaba emparejada con la del FC Barcelona en el sorteo de la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey celebrado este martes. "Mi preferencia personal era el Atlético de Madrid, pero qué voy a decir del rival al que nos vamos a enfrentar y de la importancia que tiene", explicaba.

Tanto a él como a sus compañeros de la directiva el teléfono no les para de sonar. "Estamos recibiendo muchas felicitaciones y también una gran cantidad de petición de entradas, un aluvión", reconocía. Ante la expectación que se ha generado, aspectos como el precio o la forma de adquirirlas es algo que se quiere solucionar cuanto antes, pero que aún se está tratando. Algo se tiene ya claro, "los socios tendrán total prioridad".

Para poder aclarar todas las condiciones, primero hay que saber el aforo exacto con el que se contará. La decisión firme es la de instalar gradas supletorias para al menos pasar de los más de 2.800 espectadores que caben ahora en el Municipal a 6.000, pero no se descarta que finalmente sean más. De hecho, será uno de los puntos que figuren en la reunión que hoy está prevista entre el club y el Ayuntamiento. "Tenemos muchas ideas sobre cómo se podría hacer crecer al campo, pero también hay que ser realistas y ver que tampoco es que haya mucho tiempo hasta el partido", expone Torres. También hay que mejorar la iluminación, estudiar e l dispositivo de seguridad y el césped ya se está preparando.

El presidente vivió el sorteo junto a los representantes del otro conjunto de Segunda RFEF que queda con vida en la competición, la Arandina, al que le tocó el Real Madrid. "Nos hemos felicitado y nos hemos intercambiado muchas ideas", comentó. También había podido hablar con el enviado del FC Barcelona, el exjugador Paco Martínez. "Estaba encantado, me ha dicho que tiene familia en Graus, y que al Barça le venía bien porque no es un desplazamiento largo e incluso lo pueden hacer en el día". "Yo le he explicado que teníamos un campo pequeño y que los recibiríamos de la mejor manera", confesó.