El Barbastro, multado con 201 euros por el lanzamiento de una piedra de dos centímetros al juez de línea

La UD Barbastro ha sido sancionada con una multa de 201 euros por el juez disciplinario único de Segunda RFEF a raíz del impacto que uno de los jueces de línea recibió durante la victoria de los del Somontano con el Alavés B (3-2) del pasado fin de semana. Según reflejó el árbitro en el acta, lo lanzado fue una piedra de dos centímetros, objeto que el club niega que fuese tal. En el momento del suceso, el partido tuvo que ser detenido durante dos minutos y finalmente el afectado no precisó de asistencia médica.

“En el minuto 38 del partido y durante una interrupción del juego, se procede a activar el protocolo por lanzamiento de objetos, siendo una piedra de aproximadamente dos centímetros de diámetro, impactando en el hombro de mi árbitro asistente número uno por parte de aficionados locales del equipo UD Barbastro, identificados claramente por sus gritos de ánimo a los jugadores del equipo local y por su vestimenta. Dicho lanzamiento se ha producido desde detrás del banquillo ocupado por el equipo local UD Barbastro”, afirma el arbitro en el acta.

En sus alegaciones, el Barbastro expone que un espectador reconoció que fue su hijo de nueve años el autor del lanzamiento, un objeto que describe como leve y que apunta que en ningún caso es la piedra señalada por el árbitro. Además se subrayan las disculpas que el progenitor solicitó verbalmente y por escrito.

Basándose en el artículo 27.3 del Código Disciplinario que establece la presunción de veracidad de las actas arbitrales y su prevalencia ante cualquier prueba salvo que se acredite un error de carácter material y manifiesto, el juez entiende que la afirmación de que fuese una pequeña piedra el objeto que golpeó al asistente no queda en entredicho. La infracción es considerada de carácter leve y además se valora positivamente que el club cumpliese con sus obligaciones al localizar al autor del incidente, “aunque se eche de menos la adopción de medidas internas que suponemos han de tener lugar en los plazo que correspondan”, y que se diese un aviso por megafonía; también que no se produjo ningún otro incidente durante el resto del partido. Se indica que aunque no se viese dañada la integridad física del árbitro asistente, sí que hubo un cierto y limitado riesgo.