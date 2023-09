Francos: "Las futbolistas han sido profundamente respetuosas"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, señaló que a las jugadoras internacionales de la selección española de fútbol hay que agradecerles, no solamente su paciencia, sino que hayan sido "profundamente respetuosas" en sus declaraciones públicas ante los cambios solicitados en la RFEF.

Francos participó activamente en la reunión que tuvo lugar en la concentración de la selección española en Oliva en la madrugada del pasado miércoles, en la que se llegó con las futbolistas y representantes de la RFEF a una serie de compromisos por escrito para acometer un serie de profundos cambios en la Federación.

"Ese problema sistémico del que hablan las jugadoras se está resolviendo, que yo creo que es lo importante y ¿por qué no se actuó antes?, porque hasta que no me senté el otro día con las jugadoras, no supe los motivos que estaban encima de la mesa y, efectivamente, en el momento que ellas me transmitieron cómo se sentían y lo que pensaban pues esa misma noche se actuó", indicó tras intervenir en Valencia en una jornada sobre 'La Lucha contra la piratería en el eventos deportivos'.

Ante algunas críticas vertidas sobre el hecho de que las jugadoras no hayan sido más claras en la exposición pública de las razones que han llevado a solicitar la marcha de algunos cargos en la RFEF, Francos aseguró: "Las futbolistas han sido profundamente respetuosas y saben que se trata de personas que tienen familias, que tienen amigos, que tienen hijos y por lo tanto lo que han hecho es transmitir a la Federación las personas y los motivos y, por lo tanto, creo que lo hay que agradecerles que no solamente hayan tenido paciencia, sino que hayan actuado con respeto".

Además, sobre la continuidad de la nueva seleccionadora Montse Tomé, indicó que "no tengo ni idea. Como presidente del CSD, el ministro de Cultura o el presidente del Gobierno de España ni ponen ni quitan seleccionadores nacionales. En ningún momento, en ninguna reunión en la que yo estuve se habló de la continuidad de la seleccionadora", apostilló.

El presidente del CSD se mostró "muy contento" por la victoria del viernes de España en Suecia (2-3) en la Liga de Naciones y señaló que "fue muy emocionante, era un reto". "Tenemos un selección que nos ha demostrado que está a otro nivel emocional y futbolísticamente", resaltó.

"He podido intercambiar algún mensaje con alguna de ellas y me han transmitido que están más tranquilas, que la situación está más normalizada y que están muy orgullosas de haber ganado y que ahora viene la segunda parte del reto en Córdoba (donde se enfrentan a Suiza), en el que las voy a acompañar el próximo martes", añadió.

Respecto al efecto contagio que se están dando en las selecciones de otros países apuntó que "el fenómeno de Jennifer Hermoso ha sido un fenómeno global".

"Ayer conocíamos una entrevista extensa de la responsable de la FIFA sobre el tema, hemos conocido opiniones del propio Gianni Infantino sobre el tema, por lo tanto es normal que se haya extendido a otras selecciones, porque estoy convencido de que no es un fenómeno exclusivamente español", destacó.

Francos informó de que el CSD ha recibido una solicitud formal por parte de la Federación Española de Fútbol para poder llevar a cabo unas elecciones nuevas para elegir presidente en el primer cuatrimestre del 2024 "y lo vamos a autorizar" aseguró.

También dijo que el perfil idóneo para el cargo sería el de "una persona profesional, cualificada, que entienda que estamos en nuevos tiempos para el deporte español, sobre todo que sea elegido por un proceso transparente y democrático", a la vez que apuntó que "estaría encantado" si fuera presidenta una mujer.

Otro de los temas tratado ante los medios fue el de la equiparación salarial entre la selección masculina y la femenina de fútbol. "Tenemos que tender a equiparar, que es lo que dice la ley en todo lo que es la política de género y evidentemente tampoco quiero engañar a nadie, eso no se va a producir de la noche a la mañana, pero sí que es que es verdad que tenemos que tender y empezar a tener inercias hacia ese camino", recalcó.