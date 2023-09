La RFEF pide "disculpas al fútbol mundial y a la sociedad" por el "comportamiento inaceptable" de Rubiales

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha pedido sus "sinceras disculpas" al conjunto del fútbol mundial y a la sociedad por el "comportamiento inaceptable" de su expresidente, Luis Rubiales, durante la ceremonia final del Mundial femenino de fútbol, que ha "empañado" el éxito del equipo con su conquista del título.

"La RFEF, por medio de su presidente, Pedro Rocha, considera imprescindible solicitar las más sinceras disculpas al conjunto del fútbol mundial, de las instituciones del fútbol, de los/as futbolistas, especialmente las jugadoras de la selección española de fútbol y de la selección inglesa de fútbol, de los demás agentes implicados en el fútbol y a los aficionados de todo el mundo, por el comportamiento totalmente inaceptable de su máximo representante institucional durante la final y en los momentos posteriores, que no responden en absoluto a los valores del conjunto de la sociedad española, de sus instituciones, de sus representantes, de sus deportistas y de los dirigentes del deporte español", señaló en un comunicado.

Durante la entrega de medallas a las jugadoras de la selección española, Rubiales besó en los labios a la internacional Jenni Hermoso mientras le sujetaba la cabeza; posteriormente, la jugadora afirmó que el beso no había sido consentido. Días después, la FIFA suspendió de manera provisional a Rubiales "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional".

La RFEF resaltó que la sociedad española "es un ejemplo de tolerancia y de civismo en todos los ámbitos sociales y políticos". "Ha sido un ejemplo de comportamiento y de decoro deportivo, como ha demostrado durante décadas en todos los eventos deportivos en los que ha participado; y esa nobleza y prestigio internacional de nuestra sociedad y de nuestro deporte se han visto empañados en los últimos días por la actuación de Luis Rubiales. El daño causado al fútbol español, al deporte español, a la sociedad española y al conjunto de los valores del fútbol y del deporte ha sido enorme", afirmó.

"La RFEF quiere transmitir al conjunto de la sociedad y al conjunto del fútbol mundial su máximo pesar por lo sucedido que ha empañado a nuestra selección, a nuestro fútbol y a nuestra sociedad. Nos sentimos profundamente apenados por el daño causado y por ello, desde esta RFEF debemos pedir las más sinceras disculpas y adquirir un compromiso firme y absoluto de que hechos como estos no puedan volver a suceder nunca más", prosiguió.

Además, recordó que todos los organismos rectores del mundo del fútbol han adoptado "de manera inmediata" medidas disciplinarias en contra de Rubiales. "Desde la RFEF se está facilitando todo el soporte documental y administrativo que se requiere desde ambos órganos disciplinarios para poder disponer de una resolución de manera definitiva lo antes posible que permita resarcir el daño causado", indicó.

Así, señaló que "ganar la Copa del Mundo fue uno de los momentos de mayor orgullo en la historia de la RFEF y uno de los momentos más importantes del deporte español" y que las actuaciones de Rubiales "no son aceptables bajo ningún concepto". "Por esto la RFEF retiró inmediatamente de su web todos aquellos comunicados inapropiados y carentes de sentido que no ponían en valor lo logrado por la selección y no tenían en cuenta las afirmaciones de la jugadora sobre estos hechos", expuso.

"La actuación del señor Rubiales no representa los valores que defiende la RFEF, ni los valores del conjunto de la sociedad española y su actuación debe achacarse única y exclusivamente a él, puesto que es el único responsable de sus actuaciones ante la sociedad, ante los órganos deportivos y, si es el caso, ante la justicia", dijo. "Para que quede claro, esta postura fue la del señor Rubiales, no la de la RFEF. Nos sentimos especialmente apenados y avergonzados por el dolor y la angustia adicionales que esto ha causado. Lamentamos que este incidente haya impactado negativamente lo que debería haber sido una celebración continua del fútbol", continuó.

En otro orden de cosas, insistió en que los presidentes de las Federaciones Autonómicas ya exigieron la dimisión de Rubiales y se han comprometido a llevar a cabo "una profunda revisión de todas las políticas y procedimientos de la organización". "El compromiso de todos ellos es unánime y firme para disponer en los próximos días de todo un conjunto de actuaciones que mejoren la gobernanza de la federación española de fútbol y permita reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. La RFEF debe actuar de manera coordinada con el Consejo Superior de Deportes para servir a los intereses generales del deporte español", apuntó.

Por último, Rocha felicitó a la selección por su "histórico triunfo", resaltando "el impacto y el legado que su victoria tendrá en el futuro del fútbol español". "Estamos convencidos de que su espíritu ha inspirado a millones de personas de todas las edades, y no podemos estar más orgullosos de la forma en que se han comportado, tanto dentro como fuera del terreno de juego. A su debido tiempo, tengo la intención de devolverles el protagonismo y celebrar sus logros como se merecen", finalizó.