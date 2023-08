Luis Rubiales, cinco años de polémica en polémica

Luis Rubiales cumplió el pasado 17 de mayo cinco años en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cargo para el que fue elegido tras la destitución de su antecesor, Ángel María Villar, y en ese periodo su mandato se ha visto sacudido por múltiples polémicas, algunas de gran relevancia mediática, hasta que este sábado la FIFA le comunicó su suspensión provisional en el puesto.

Entre ellas, además del beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial, la publicación de unas grabaciones en las que Rubiales conversaba con el futbolista Gerard Piqué y, junto a otros asuntos, abordaban los detalles económicos del traslado de la Supercopa a Arabia Saudí; el permanente enfrentamiento con el presidente de LaLiga, Javier Tebas; las supuestas grabaciones a ministros; o el supuesto seguimiento al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, a quién él promovió como su sucesor en el sindicato.

El cese de Lopetegui

La primera controversia llegó apenas un mes después de asumir el cargo, cuando Rubiales cesó a 48 horas del comienzo del Mundial de Rusia 2018 al entonces seleccionador, Julen Lopetegui, por firmar un contrato para entrenar al Real Madrid tras finalizar el torneo. Fernando Hierro sustituyó a Lopetegui durante la competición y después se hizo cargo de la selección Luis Enrique.

Los audios de 'Rubi' y 'Geri'

En abril de 2022, después de que la RFEF anunciará haber sufrido un ataque informático y el robo del contenido del teléfono de Rubiales, 'El Confidencial' publicó varios audios de conversaciones entre este y el entonces jugador del Barcelona Gerard Piqué, en los que los interlocutores se dirigían coloquialmente entre sí como 'Rubi' y 'Geri', y que situaron en el centro de la polémica la negociación para que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudí.

Al mes siguiente la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación tras recibir una denuncia presentada por el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), Miguel Ángel Galán, y dirigida contra Rubiales, la RFEF, Gerard Piqué y su empresa Kosmos, al considerar que su actuación perjudicó el patrimonio de la Federación. La denuncia señalaba que Rubiales "pactó con Gerard Piqué el cobro de una comisión multimillonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí", para diez años, y añadía que el presidente de la RFEF "presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al jugador hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato".

Galán también llevó ante la Fiscalía el pago "presuntamente irregular" por parte de la RFEF del alquiler de "un piso de lujo" de Rubiales en el centro de Madrid, por un valor de 3.100 euros mensuales. En respuesta a las acusaciones, Luis Rubiales aseguró que "ante la mentira y la manipulación" iba "a seguir con el rigor por bandera" y que tenía "un modelo de gestión que hoy en día es referencia y "es difícil encontrar una federación con tanto éxito".

La guerra Rubiales-Tebas

Con la llegada a la presidencia de Rubiales, el conflicto entre la Federación y LaLiga y su presidente, Javier Tebas, se recrudeció y se ha ido extendiendo a múltiples frentes: horarios de partidos, el contrato de la Liga con CVC, la Ley del Deporte, los formatos de la Copa del Rey y de la Supercopa...

Las críticas mutuas han sido constantes, duras y en ocasiones el Consejo Superior de Deportes (CSD) se ha visto obligado a mediar entre las dos instituciones, como sucedió en 2019 durante la negociación para renovar el convenio de coordinación de competencias.

Grabaciones a ministros

En mayo de 2022 el digital 'El Confidencia' publicó informaciones y audios sobre grabaciones hechas por Rubiales a miembros del Gobierno, como el exministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la exsecretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. La RFEF negó cualquier grabación y mantuvo que el periódico ofrecía “una política de noticias basadas en la ambigüedad, tergiversación y descontextualización para generar un relato falso". El presidente del CSD, José Manuel Franco, pidió a Rubiales que ofreciera los datos de los que dispusiera "para mitigar la inquietud que algunas informaciones habían generado".

Supuestos seguimientos a Aganzo

También en mayo de 2022, David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) -cargo que Rubiales ostentó entre 2010 y 2017- solicitó al CSD la apertura de un expediente a Rubiales tras las informaciones y audios publicados por 'El Confidencial' sobre seguimientos hechos al propio Aganzo por una agencia de detectives encargados supuestamente por la RFEF, además de contactos hechos don jugadores para apartarle de la presidencia del sindicato. En julio siguiente y ante lo que consideraba inacción del CSD, Aganzo renunció a ser miembro de la Comisión Directiva de este organismo.

Renuncias en la selección femenina

En septiembre de 2022 quince jugadoras internacionales comunicaron su renuncia a la selección, según informó la Federación, que explicó que la decisión se debía a su negativa a destituir de su cargo al seleccionador, Jorge Vilda. Tras meses de controversia y negociaciones, en la lista del Mundial figuraron tres de las 15, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle, más Alexia Putellas, Jenni Hermoso e Irene Paredes, que las había apoyado. De las otras doce, cinco mostraron su disposición a volver, pero no fueron convocadas.

El despido del tío del presidente

La RFEF denunció el 14 de abril de 2022 que había sufrido un ataque informático como parte de "una acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos” y en la que también habrían sido sustraídos documentos, conversaciones y audios privados de su presidente y su secretario general. Posteriormente denunció la posible participación en los hechos de Juan Rubiales, exjefe de gabinete y tío de Luis Rubiales.

En mayo de 2022 el tío del presidente denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el pago de una fiesta privada con dinero federativo celebrada durante la pandemia, a principios de 2020, en un chalé privado de Salobreña (Granada), lo que fue negado por la Federación. Juan Rubiales denunció su despido, pero el pasado mes de junio el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid lo declaró procedente.

Denuncia de Tamara Ramos

Tamara Ramos, una de las fundadoras del sindicato Futbolistas On y que trabajó a las órdenes de Rubiales cuando presidía la AFE, denunció en 2016 a Rubiales por vulneración de derechos fundamentales. "He sufrido humillaciones, golpes (puñetazos encima de la mesa), palabras que no puedo repetir por el horario en el que estamos... Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo" afirmó este miércoles a Telecinco Ramos, quien aseguró que Rubiales le preguntaba por el color de su ropa interior. La Federación calificó como "gravísimas y falsas" las acusaciones de Tamara Ramos.

Las medallas en la Copa del Rey femenina

Durante la entrega de trofeos en la Supercopa femenina disputada por el Barcelona y la Real Sociedad el pasado mes de enero, las jugadoras no recibieron las medallas sino que tuvieron que ir a recogerlas a una mesa situada junto al túnel de vestuarios. Ante las críticas recibidas, la Federación justificó el formato de la ceremonia en el "elevado número de representación institucional, así como las infraestructuras para el acceso al palco desde el césped del estadio".