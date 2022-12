Luis Enrique: "Han sido cinco minutos de pánico y nos han pasado por encima"

El escalofrío recorría la espalda de toda la selección española. Cuando Japón le dio la vuelta al marcador y durante un rato España estuvo eliminada, Luis Enrique sintió «cinco minutos de pánico». Su equipo no supo gestionar ese «caos». «Japón nos ha pasado por encima en dos acciones. Ha sido desagradable», lamentó. Tuvo que ser Alemania, en el otro partido del grupo ante Costa Rica, la que salvara a España. «Hoy no hay nada de celebrar», señaló el técnico pese a que La Roja se clasifica como segunda del grupo. «Tenemos que mostrar más contundencia cuando el rival nos aprieta», aleccionó.

«En cinco minutos de pánico nos han hecho dos goles y nos podrían haber hecho otros dos si les hubiera hecho falta», indicó Luis Enrique. Luego, su equipo no pudo abrir grietas «ante un rival que supo cerrarse y presionar». Japón, a su juicio, ha conseguido la primera plaza de forma «merecida» tras ganar a Alemania y Japón. Ahora, a España le toca el cruce contra Marruecos. «Si nos ponemos por delante en el marcador, nos apretarán como nos ha apretado Japón. Tenemos que aprender a gestionar esas situaciones», insistió.

Tras cerrar con ventaja (1-0) la primera mitad, el entrenador asturiano advirtió a sus jugadores de la reacción japonesa. Los nipones ya no tenían nada que perder. «Lo hemos hablado en el descanso, que no iba a ser la segunda parte como la primera. Japón iba a arriesgar. Estamos clasificados gracias a los dos primeros partidos de esta fase», subrayó. Dijo no estar preocupado, pero reconoció que la derrota es un «bofetón para darse cuenta de que esto es un Mundial». Y advirtió: «En las eliminatorias esto puede suceder».

En sus primeras declaraciones, Luis Enrique prefirió pasar página. « A mí me gusta centrarme en lo que tenemos que hacer. Me hubiese gustado pasar como primeros. Japón ha tirado tres veces a portería. No hace falta atacar mucho si marcas los goles», indicó.

Las preguntas volvían una y otra vez sobre esos minutos en los que España estuvo virtualmente fuera del Mundial. «Cuando un equipo como Japón no tiene nada que perder, sucede que vuelan como aviones. Luego se volvió a la situación normal. El final ya fue muy difícil, porque estaban muy cerrados», afirmó. Sobre esos doce minutos en los que España estuvo eliminada, Luis Enrique aseguró que ha visto «de todo en el fútbol».

De los siete partidos, incluida la final, a los que aspira a jugar en Qatar, España ya ha disputado tres y se ha ganado, con sufrimiento, el derecho a estar en el cuarto. Marruecos será el rival en los octavos de final. El técnico, que como los filósofos estoicos a los que tanto lee conjuga coraje y templanza, quiere más. Hasta el duelo del martes le quedan días para reedificar la autoconfianza de sus jugadores. Del paseo inicial ante Costa Rica se ha pasado la angustia frente a Japón. España sigue viva. Y Luis Enrique quiere que esta última derrota endurezca a su equipo.