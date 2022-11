Un Mundial de fútbol diferente con los favoritos de siempre

4

Imposible descartar a Alemania

El escalafón de la FIFA no la tiene entre sus favoritas, ya que ocupa el undécimo lugar, pero si algo nos ha enseñado este tipo de torneos es que nunca jamás se puede descartar a Alemania. Quizá no tenga tantas estrellas como el equipo que ganó el Mundial en Brasil y quizá la máquina no esté tan engrasada como en otro tiempo, pero es escuchar la canción pegadiza de turno designada para la cita y los chicos de Hansi Flick se transforman. No hay más que ver los 27 puntos de 30 posibles que han firmado en la fase de clasificación para saber que es un candidato a algo grande. La principal fuerza de los germanos será, una vez más, el valor del grupo, pero cuentan también con futbolistas de primer nivel como Kimmich, Müller y Gundogan, y jóvenes que han irrumpido en los últimos años como Havertz, Musiala o Adeyemi.