El exzaragocista Diego Rico denuncia "acoso" y "difamaciones" en las redes sociales

Diego Rico, exfutbolista del Real Zaragoza y actual jugador de la Real Sociedad, ha denunciado en las últimas horas una campaña de “acoso” y “difamaciones” promovida a través de las redes sociales. El defensa burgalés asegura haber sufrido “ataques” a su persona, a su familia y a todo su entorno a través de las redes sociales. A través de su perfil en Instagram, donde acumula más de 25.000 seguidores, ha dado a conocer este caso que arrastra desde los últimos meses.

“Con la ayuda de mis allegados he intentado ponerle freno a esto. Ahora, una vez logrado el objetivo no queriendo desviar la atención de mi profesión, he denunciado estos hechos ante las autoridades competentes”, ha escrito el futbolista, que asegura haber puesto la situación en manos de las autoridades correspondientes.

“Nadie es merecedor de ser acosado a través de cuentas falsas que se crean expresamente con el motivo de hacer daño. Acusaciones falsas y muy graves, a mí y a personas de mi entorno, que no podía permitir más. Muy agradecido a la Ertzaintza por el trato y comprensión por su parte”, finaliza el escrito del burgalés.

La publicación, acompañada de una imagen suya con la camiseta de su actual equipo, cuenta ya con un sinfín de respuestas de futbolistas que le ofrecen su apoyo. De hecho, varios rostros conocidos del zaragocismo, como Ander Herrera, Raúl Guti, Albert Dorca, Iza Carcelén, Erik Morán u Óscar Whalley, han mostrado su respaldo a Diego Rico. “Eres un 10, amigo”, ha escrito el futbolista del PSG.

El defensa está a punto de finalizar su primera campaña en las filas de la Real Sociedad, donde aterrizó el pasado verano procedente del fútbol inglés. Del Real Zaragoza, con el que estuvo a punto de ascender a Primera División, salió traspasado al Leganés en 2016 a cambio de un millón de euros.