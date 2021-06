Tres opciones para España en la Eurocopa

1

Ser primeros y posible rival

Hay dos opciones de terminar en lo más alto del grupo E, pero no depende solo de España. En primer lugar, hay que ganar a los eslovacos y esperar que Suecia no lo haga ante Polonia. Si los nórdicos se imponen, la selección acabaría segunda incluso superando al equipo de Hamsik. Pero si los escandinavos empatan, y esta es la segunda posibilidad, entonces habría una igualada a cinco puntos. Esto significa que para conquistar el liderato al combinado nacional le haría falta un triunfo por más de un gol. Y si acaba líder, ¿con quién se cruzaría? Con algún tercero de los grupos A, B, C y D, el día 29 en Glasgow. Ahora son Suiza, Finlandia, Austria y Croacia. Pero todo esto cambiará en la última jornada.