El Cádiz desnuda los problemas del Real Madrid

El Real Madrid venía sumando puntos pero también dudas en las primeras jornadas de Liga pero ante el Cádiz, en el regreso tras la ventana de selecciones, los primeros desaparecieron y las segundas se multiplicaron. Ganó por primera vez en su historia el equipo amarillo en visita al blanco, que se dio un golpe de realidad con una de esas derrotas que desnudan todos los problemas, hasta ahora tapados por los resultados. Tiró el Madrid la primera parte, sometido totalmente por el Cádiz, y la tímida reacción tras el descanso con un aluvión de cambios fue insuficiente, aquejado como está el equipo de Zidane por los problemas con el gol.

El Cádiz llegaba al Alfredo Di Stéfano bajo la vitola de mejor equipo a domicilio, con seis puntos de seis posibles, y fe de ello fue una puesta en escena contundente, pues Sergio Ramos evitó bajo palos el gol de Negredo cuando apenas se había cumplido el primer minuto de juego. Mal presagio para los locales. El delantero formado en la cantera madridista se dio la vuelta en el área blanca y sacó un remate con su pierna buena, la zurda, que solo la providencial aparición del capitán del Madrid desvió de su camino a la red.

Los jugadores del Cádiz celebran el gol. EP Liga Santander jornada 06 Real Madrid vídeo de Resumen La Liga

Sin un pivote clásico, pues Zidane dio descanso de inicio a Casemiro y Valverde tras sus largos viajes al continente americano para incorporarse a las convocatorias de las selecciones de Brasil y Uruguay, respectivamente, el Madrid notó cierta ausencia de equilibrio. Kroos no se siente cómodo como centrocampista defensivo y eso lo nota su equipo. La segunda ocasión del partido fue de nuevo amarilla, tras otra imprecisión del Madrid en la salida del balón, y acabó con intervención de Courtois a disparo del 'Choco' Lozano.

Por parte local muy poco en ataque en los primeros minutos ante un Cádiz bien replegado sin balón. Apenas sendos disparos lejanos de Benzema y Lucas Vázquez. Mientras, el Cádiz era una avispa al contraataque. Lo probó Negredo con un cabezazo desviado y Cala en una incursión sorprendente en campo contrario que acabó desbaratando Courtois. Con semejante bombardeo no resultó para nada extraño que al final Lozano diese en la diana, picando el balón sutilmente por encima del portero belga, que la tocó pero no lo suficiente para evitar un merecidísimo 0-1.

Gritos desde el banquillo, con Zidane intranquilo y caras de circunstancias entre los futbolistas blancos, de rosa esta vez un par de días antes del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Ya con veinte minutos largos de juego consumidos, el equipo local fue entrando en un partido que afrontó sin la intensidad debida. Al ritmo de Modric el Madrid fue tomando el control del duelo y sin embargo, Lozano fue de nuevo el que tuvo la oportunidad más clara en un disparo detenido con apuros por Courtois.

Ya en el tramo final de la primera parte apareció por primera vez Vinicius en velocidad, una buena noticia para el Madrid, que tuvo su ocasión más clara en un remate de cabeza ligeramente desviado de Varane tras saque de esquina, previo a un barullo en área cadista que concluyó con una chilena de Vinicius que Modric no acertó a embocar a la red. No obstante, el primer acto llegó a su fin con nuevo susto blanco en un error de Courtois, que no acertó a atrapar un centro desde el costado derecho del ataque amarillo. Descanso entre malas sensaciones para el Madrid.

Revolución tras el descanso

Por si las noticias no fuesen suficientemente malas para el Madrid, Ramos se quedó en la caseta tras el descanso tras un golpe en la rodilla izquierda y le sustituyó Militao, debutante esta temporada. A este movimiento obligado Zidane sumó otros tres cambios por decisión técnica, pues Modric, Isco y Lucas Vázquez dejaron sus puestos sobre el campo a Casemiro, Valverde y Asensio. Revolución en busca de la respuesta a una primera parte horrible.

No se puede decir que lo del Madrid fuese un asedio, pero mejoró ligeramente, con Vinicius probando fortuna desde la frontal. Sin embargo, el Cádiz no estaba por la labor de renunciar al ataque. Negredo la tuvo de nuevo de cabeza y Varane evitó males mayores ejerciendo de velocista ante Malbasic. Media hora para el final y apuros serios en el Madrid, ya con imprecisiones impropias de su nivel. Vinicius tuvo la igualada de cabeza pero sigue tan activo como falto de puntería a la hora de la verdad.

Zidane quemó sus naves metiendo a Jovic por Kroos y acumulando hombres de ataque. El serbio llevó a la red la primera que tuvo, pero no subió al marcador el gol por fuera de juego en la prolongación de cabeza de Benzema, que envió su disparo al larguero en la jugada siguiente. No habría tiempo para mucho más, pues el Madrid acabó volcado sobre el área rival pero a base de centros imprecisos, de forma totalmente infructuosa. La Liga no perdona. Día histórico para el Cádiz, intratable lejos de la 'tacita de plata'.

La ficha

Real Madrid 0-1 Cádiz

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Ramos (Militao, min. 46), Marcelo, Modric (Casemiro, min. 46), Kroos (Jovic, min. 78), Isco (Valverde, min. 46), Lucas Vázquez (Asensio, min. 46), Benzema y Vinicius.

Cádiz: Ledesma, Akapo, Capa, Fali, Espino, Álex Fernández (Augusto Fernández, min. 86), José Mari (Garrido, min. 76), Jonsson (Jairo, min. 86), Salvi, Negredo (Álvaro Jiménez, min. 81) y 'Choco' Lozano (Malbasic, min. 46).

Gol: 0-1: min. 16, Lozano.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Colegio aragonés). Amonestó a Ramos y Militao.

Incidencias: Partido de la sexta jornada en LaLigaSantander disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano a puerta cerrada.