El Clásico ya tiene hora: miércoles 18 de diciembre a las 20.00

El Barcelona-Real Madrid, primer clásico de la Liga española, ya tiene horario oficial. Según ha comunicado LaLiga, se disputará a las 20 de la tarde del miércoles 18 de diciembre. La fecha del partido queda por fin fijada después de toda la polémica que se originó tras ser aplazado tras los desórdenes de la sentencia del Tribunal Supremo del denominado juicio del procés.

El encuentro se juega en el Camp Nou después de que en un primer instante LaLiga solicitase un cambio de sede, lo que fue rechazado desde el inicio tanto por la directiva del Barça como por la del Real Madrid. Inicialmente el partido había sido programado para el sábado, 26 de octubre.

Después de fijarse el día 18 como opción, LaLiga se negó y el Comité de Competición solicitó alegaciones a los interesados. LaLiga intentó que se jugase el 7 de diciembre o al 4 de diciembre pero no sirvió para nada y, a pesar de su indecisión inicial, el Comité de Competición fijó el partido para el 18 en un fallo que terminó en los tribunales, pero no demoró más la fecha porque LaLiga no pidió medidas cautelares.