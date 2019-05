Ramos medita irse del Madrid

Sergio Ramos medita estos días si continuar en el Real Madrid o cambiar de aires, según avanzó este jueves el programa ‘El chiringuito’ de Mega (Atresmedia). Cree que puede ser beneficioso tanto para el equipo como a nivel personal. El capitán blanco ha sido tentado en el último año por varios equipos, según publica también el diario ‘Marca’, como el PSG o el Manchester United, si bien este último parece ahora una salida poco probable teniendo en cuenta que no se ha clasificado para la próxima edición de la Champions League. También, según el 'AS', la Juventus de Cristiano Ronaldo sería otro de los clubes interesados en contratar al capitán del Madrid.

En los despachos del club aún no tienen conocimiento por boca del jugador ni de su representante, su hermano René Ramos. Desde luego, allí se planifica la próxima temporada con el defensa andaluz como pieza fundamental. Tras la eliminación en la Champions League ante el Ajax, Ramos mantuvo una fuerte discusión con el presidente, Florentino Pérez, que acusó a la plantilla de disfrutar de demasiados días libres. "Me pagas y me voy", le dijo el defensa, que además culpó a él y a la Junta de una mala planificación. El jugador está fuera de España durante estos días y no regresará hasta incorporarse a la concentración de la Selección española para los partidos contra Islas Feroe y Suecia.