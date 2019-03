Dos de las 17 personas encarceladas en Teruel por su supuesta pertenencia a una trama dedicada a extorsionar a usuarios de una conocida web de contactos quedaron este viernes en libertad provisional sin fianza. La Audiencia Provincial aceptó los recursos contra el encarcelamiento presentados por los abogados.

Uno de los dos encausados que salieron de la cárcel a última hora de la tarde fue el jugador del Levante Antonio García ‘Toño’, que permanecía recluido en el centro penitenciario turolense desde el pasado 8 de febrero. También dejó la prisión otro de los detenidos por su supuesta implicación en el caso, A. B. F., conocido por su participación en un popular programa de televisión de seducción entre jóvenes de ambos sexos. Todos los encarcelados por su presunta participación en la red de extorsión proceden de la Comunidad Valenciana, aunque la denuncia que ha destapado el caso habría partido de Teruel.

El Juzgado número 3 de Teruel ordenó el ingreso en prisión de un primer grupo de siete sospechosos el 8 de febrero pasado, entre ellos Toño, y unos días después adoptó la misma medida con otras diez personas.

El magistrado instructor acusa al futbolista de pertenencia a grupo criminal y de blanqueo de capitales. En concreto, le culpa de haber sido el depositario de una cantidad de dinero entregada por otro de los investigados en la misma causa y que habría obtenido los fondos de forma "ilícita", según consta en el auto de la Audiencia.

La Audiencia Provincial utiliza parecidos argumentos para acordar la libertad de Toño García y de A. B. F.. Considera, respecto del deportista, que no existe "suficiente solidez" en los indicios de delito, que no hay riesgo de fuga ni de que oculte o destruya pruebas. Destaca su arraigo en Valencia y considera que no existe riesgo de reincidencia. El auto señala que su trabajo "le proporciona medios de vida sin necesidad de acudir a la obtención de ingresos de manera ilegal".

Tras la detención del futbolista, su club, el Levante, de la Primera División, emitió un comunicado de apoyo al jugador, a la espera de que se aclarase su situación legal.

La Audiencia considera que los indicios contra A. B. F. carecen de suficiente entidad para mantener la prisión provisional. El instructor le considera sospechoso de pertenencia a grupo criminal y de blanqueo de capitales. El investigado es titular de un coche adquirido por otro de los encarcelados por el mismo asunto y que habría comprado el vehículo con recursos obtenidos ilegalmente.