Rubiales denuncia un viaje a Rusia de 2 millones de euros organizado por Larrea

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, denunció este domingo que la anterior directiva de ese organismo contrató un viaje de 2 millones de euros al Mundial para directivos, patrocinadores y familiares, y lo calificó como un "despilfarro tremendo".

Rubiales dijo que ese gasto, que ya no se puede evitar, afectará a la negociación de las primas de la selección española.

"Me ha producido un tremendo enfado que hay un viaje pactado para directivos, para patrocinadores y también para familiares que ronda los dos millones de euros. Me parece un despilfarro tremendo. Estoy muy, muy enfadado, porque directivos que estaban en un momento de transición hayan cerrado esto, que además no lo podemos devolver", explicó.