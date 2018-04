"Chute emocional" de los jugadores del Albacete al ver a su compañero Pelayo

"Ha evolucionado satisfactoriamente. En la tarde del miércoles le pasaron a planta y sigue con las visitas restringidas. Todavía es complicado determinar cuál va a ser el futuro alcance de las lesiones. Fue intervenido el lunes y tiene pendiente alguna otra operación", ha explicado Víctor Varela, consejero delegado y vicepresidente del Albacete, quien ha expresado "el más sincero agradecimiento al hospital Clínico de Zaragoza por el trato que se le ha dado a la familia y por la mejora que, creo, es bastante sensible".

Varela también ha relatado que Pelayo Novo "se encuentra animado", después de una semana que "ha sido compleja". "Sí que nos ha transmitido que no sabe cómo dar las gracias al mundo del fútbol, a los medios de comunicación que, en momentos de debilidad, le han trasladado mensajes que le han dado mucha fuerza. Y que no tiene más que palabras de gratitud para decirle a la gente lo que han significado para él todo ese apoyo", ha añadido.

La plantilla y cuerpo técnico de la escuadra manchega, que llegó este miércoles a Zaragoza, ha acudido al Clínico para acompañar a los padres de Pelayo. Una visita que se ha prolongado durante una hora.

El Alba visita a Pelayo Novo para transmitirle fuerza en su recuperación, arropar a su familia y agradecer al Hospital Clínico su trato con nuestro futbolista. #FuerzaPelayo



➡️ https://t.co/32lYndlxk4 pic.twitter.com/fW7C3yXNAW — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 12 de abril de 2018

“Sí que ha habido lágrimas, ha sido muy emotivo. Lo que ha pasado es muy duro y ves esta situación… Hay que darle gracias a Dios. Las caras de los jugadores han cambiado, de antes a después de la visita. No tienen nada que ver”, ha comentado Enrique Martín.

El entrenador ha podido charlar con Pelayo, junto con un grupo reducido de compañeros. “Yo le he dicho a Pelayo que no se olvide de la cena que tenía que pagar. Había una apuesta y él quedó en que nos invitaba. Y, sí, me ha dicho "míster, de acuerdo, tendremos esa cena". Ha sido una alegría muy grande el poder compartir cinco, seis, siete minutos que hemos estado", ha iniciado el relato Martín.

El preparador navarro ha reconocido que “ha sido un chute emocional muy grande”. “Han entrado Cifu, Bittolo, Alfredo, Rafa (Gálvez), Carlos (Delgado), Morillas, Rubén Miño. Los que estuvieron más cerca en el momento (que ocurrió el accidente). Ellos tuvieron una imagen que había que borrar y con esta visita lo han hecho. Nos llevamos una imagen muy positiva", ha contado Enrique Martín.

Tras la visita, el equipo, que ha pernoctado en la capital aragonesa, se ha desplazado a Huesca, donde esta noche (20.00) va a disputar en El Alcoraz el partido aplazado. Un duelo que ha quedado en un segundo plano para el grupo. “Este momento emotivo te enseña que la vida no es solo fútbol y trabajar. Hay que vivir cada segundo, disfrutar. Esta tarde podemos ganar tres puntos, empatar, perder y… El partido más importante es el que vamos a diputar con Pelayo. Va a ser más que noventa minutos y con una prórroga larga. Pero, al final, lo vamos a ganar”, ha concluido Martín.