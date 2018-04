¿Derribó Benatia a Lucas Vázquez?

El equipo italiano había logrado empatar la eliminatoria, remontando el 0-3 cosechado por los madridistas en Turín, pero Benatia derribó a Lucas Vázquez dentro del área en el minuto 93, o así lo consideró el árbitro, y Cristiano materializó el gol decisivo.

A partir de ahí, opiniones para todos los gustos:

¿Fue penalti?

Tras el partido, el marroquí Mehdi Benatia calificó de "absurdo" que el colegiado señalara esa pena máxima porque dijo que no había hecho falta a Lucas Vázquez.

"No se puede cometer un error en este tipo de acción. Cada vez estoy más disgustado con este mundo del fútbol. Un árbitro no puede permitirse conceder un penalti como ese en el minuto 93 y matar el trabajo hecho", señaló en beIN Sports.

Ante los medios explicó su versión de la jugada: "Giro alrededor de Lucas Vázquez para no tocarlo, él busca caerse, es lo único que podía hacer. Un penalti así es absurdo. No le he tocado, he tocado el balón".

Benatia, quien indicó que "el Real Madrid no necesita estos favores", señaló que estaba "muy orgulloso" de su equipo por el gran encuentro cuajado en el Santiago Bernabéu y tampoco consideró justa la expulsión del meta Gianluigi Buffon por protestar al colegiado inglés Michael Oliver tras decretar el penalti.

Por su parte, el jugador del Real Madrid tenía otra visión del choque. El gallego analizó la jugada del penalti decisivo y cree que "no hay discusión". "La jugada viene de Toni (Kroos) que le da un balón a la espalda a Cristiano. Cristiano me la pone en el área pequeña y cuando voy a rematar el central llega por detrás y me arrolla. Yo creo que no hay discusión", analizó.

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, también lo tenía claro.

"Sí hay penalti. Ahora no hay que hablar de eso, estamos contentos de estar en semifinales. Si queremos hablar del árbitro, digo que sí es penalti. Pero ellos hicieron un muy buen partido y nosotros, regular. Hemos creído hasta el final para pasar. Viendo los dos partidos, creo que nos merecemos el pase", declaró.