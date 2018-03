“Me dijeron que estuve al borde de la muerte”

Francesc Peralta salió este lunes és de casi dos meses y tres operaciones en la cabeza, la última hace 15 días, del Hospital Clínico de Zaragoza tras el choque con un rival en un partido de fútbol que se disputó entre el Alfindén y su equipo el Mequinenza de Regional Preferente el pasado 21 de enero. “Me dijeron los médicos que estuve al borde de la muerte y para un chaval de 21 años es muy duro. Hemos llorado y luchado mucho con mi novia y mis padres para salir adelante, pero ya ha pasado todo y espero jugar pronto al fútbol, porque es mi vida”, comenta acerca de lo mal que lo ha pasado hasta ver la luz al final del túnel.

Este pivote defensivo lleva desde los tres años practicando el fútbol y está muy preocupado porque no pueda volver: “Ya me pica el gusanillo, hoy mismo volvería a jugar, porque nací para jugar al fútbol”.

Cuando Francesc depertó del coma inducido vio a sus padres y a su novia. “Me hizo mucha ilusión verlos a los tres, porque me han ayudado un montón y les debo mucho”, admite. El jugador del Mequinenza no se acuerda de nada de lo sucedido, tan soló con el paso de los días y después de salir de la UCI, con las explicaciones de sus compañeros y sus padres, comenzó a atar cabos, ya que mientras estaba en coma tan solo oía voces que no podía reconocer. “Alguna persona oía, pero muy poco, y no la reconocía” explica.