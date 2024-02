El Bada Huesca, a confirmar en Puente Genil su buen momento de forma

El Bada Huesca ha comenzado la segunda vuelta de una manera inmejorable: con dos victorias ante rivales de fuste, Atlético Valladolid y BM Logroño La Rioja. Cuatro puntos que le ponen en disposición de vivir una segunda vuelta tranquila, lejos del peligro del descenso y al acecho de la zona alta. Con una Asobal muy comprimida, los oscenses quieren dejar atrás a su rival de este sábado, el Ángel Ximénez Puente Genil (20.30, LaLiga +), en una salida que siempre resulta complicada y que exigirá lo mejor de los de José Francisco Nolasco.

Hasta tierras cordobesas se desplazan los rojillos para refrendar algo “muy difícil” en palabras del técnico: “Aunar concentración y equilibrio en el deporte de alto nivel no depende solo de ti. Hay factores que no se dominan, pero sabemos cómo se hace”. Los oscenses quieren estar cerca de su umbral más elevado ante un cuadro cayó derrotado en el Palacio de los Deportes en la primera vuelta no sin da guerra (32-31). “Va a ser un partido durísimo y ellos tienen jugadorazos”, advierte Nolasco, que ha recogido parabienes por los últimos resultados y la línea de juego del Bada Huesca.

No es el mejor momento de la temporada porque, exigente Nolasco, todavía “no lo ha alcanzado” a pesar de contar con el central Ignacio Suárez, lesionado en el primer tramo de la campaña: “Hemos tenido otros buenos momentos en que con menos recursos fuimos capaces de hacer cosas interesantes”. Tras marcar 36 goles al Logroño La Rioja, Nolasco ha contado hasta 60 posesiones por partido. Con un alto nivel de eficiencia, “hay más posibilidades de meter goles, estamos finos en ataque y hemos subido un peldaño en lo defensivo”.

Nolasco detecta aspectos que todavía se han de mejorar, como el acierto al contraataque. El Puente Genil presenta “equilibrio” aun contando con mejores prestaciones que los oscenses: “Tienen jugadores veteranos, que saben lo que se hacen, y una segunda unidad joven. Es un bloque que sabe controlar, jugar y llevar el ritmo del partido. A ver si somos capaces de sacarles de su zona de confort”, también con un protagonismo creciente de Junior Cordiés o Pepe Floris. “Los jóvenes están subiendo el nivel del equipo”, celebra Nolasco, que sigue contando con las bajas de los lesionados Leo Tercariol, Charly Pérez y Gerard Carmona.