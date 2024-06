Matías Lescano será finalmente el director de cantera del Casademont Zaragoza ante la renuncia de Sergio Josa

Matías Lescano vuelve al Casademont Zaragoza. El mítico jugador argentino regresa a su 'casa' en el momento perfecto de su trayectoria como formador. Tras 7 temporadas, dos ascensos y un MVP de la Copa Príncipe conquistada en la temporada 2003/04, Matías volvió a su Argentina natal para jugar en Atenas y San Martín de Corrientes. En 2018 retornó a Zaragoza y, desde entonces, se ha estado formando como entrenador. Un regreso feliz para Lescano, el club y toda la Marea Roja.

“En primer lugar, agradecer a Reynaldo (Benito) y José (Artigas) por haber pensado en mí y darme esta oportunidad. No me quiero olvidar de Stadium Casablanca porque sé que, sin estos dos años, esto no habría sido posible. Desde que el club contactó conmigo llevo unos días con muchísimos sentimientos a flor de piel. Vuelvo a casa, es una sensación única. Tengo mucha ilusión por comenzar esta etapa que siento que llega en el mejor momento", señaló Lescano tras aceptar el cargo, al que inicialmente optaba Sergio Josa como principal candidato.

"Muy contento porque se dio de la mejor manera: sencilla, natural, sin forzar nada. Se que tengo por delante un reto y una responsabilidad muy grande que es, ni más ni menos, que estar al cargo de la coordinación de la cantera masculina del club insignia de Aragón, pero como siempre lo haré entregándome al 110%. Tengo muchas ganas de empezar este nuevo ciclo con la ilusión de hacerlo muy bien”, añade.

El femenino

Carlos Iglesias (Zaragoza, 53 años) afronta su tercera etapa en el club. Dirigió al primer equipo femenino en el momento más delicado de la sección y acabó consiguiendo el objetivo, cimentando la base sobre la que se construyó el éxito posterior y terminando con Gatling de MVP.

Después, siguió contribuyendo al crecimiento de nuestros deportistas más jóvenes, como entrenador de cantera y ahora, afronta la coordinación de la cantera femenina: “Soy y he sido siempre un entrenador muy vinculado a la cantera, dentro del baloncesto, es verdaderamente lo que más me apasiona. Es en lo que más tiempo he invertido y lo que siempre me ha proporcionado mayores satisfacciones. Volver a la cantera, en este puesto que difiere de lo que es ser puramente entrenador, supone un reto, pero volver a mi casa, que es Basket Zaragoza para mí lo es, supone una ilusión tremenda", señaló Iglesias.

Este proyecto de cantera y la coordinación en su parte femenina, es todo un reto muy motivante. Ilusión y ganas para afrontar una responsabilidad que, con la dimensión que ha cogido el baloncesto femenino, todo es aún más relevante. Muchas ganas de trabajar por la cantera, por el club y por el baloncesto femenino de nuestra tierra”, concluyó.