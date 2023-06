El día que Wembanyama se exhibió ante el Casademont júnior: "Nos hizo un traje, y eso que era cadete"

Fue el 8 de febrero de 2020, en la tercera jornada del Adidas Next Generation Tournament de Kaunas (Lituania), de categoría sub-18. Victor Wembanyama, elegido este viernes número 1 del Draft de la NBA, se enfrentó con el Casademont Zaragoza júnior, y lo hizo con una actuación colosal.

Pese a contar con sólo 16 años -dos menos que sus oponentes-, el francés resultó incontenible durante los 39 minutos que permaneció sobre la pista. Finalizó la contienda con 42 créditos de valoración, fundamentados en 22 puntos, 15 rebotes, una asistencia, una recuperación de balón… y hasta 9 tapones, lo que supuso un nuevo récord de la competición. Su equipo, el Nanterre 92, acabó doblegando a los aragoneses en la prórroga (86-94).

“Nos hizo un traje. Y eso que era un jugador todavía en edad cadete”, recuerda David Valero, por entonces entrenador del Casademont Zaragoza júnior. “Con 16 años ya era la estrella. Su impacto en el torneo fue tremendo. Impresionaba incluso verlo calentar. Tiene unas condiciones físicas sobresalientes para jugar al baloncesto”, explica el técnico, quien subraya la amplitud de recursos de Wembanyama: “Era un jugador prácticamente indefendible, porque tiraba desde muy arriba. Pero yo destacaría sobre todo su facilidad para el ‘dribbling’, lo que es muy meritorio con su elevada estatura, y también su capacidad para correr la pista. Muchas veces le daban el balón para que lo subiera, lo que delata su habilidad y su excelente manejo. Además, gracias a su envergadura, es un jugador sólido en defensa, intimidante, habituado a modificar los tiros del rival”, advierte Valero.

Aun con todo, el cuadro aragonés ofreció una tenaz resistencia -llegó a disponer de un renta de 14 puntos a la media hora de partido-; sólo claudicó en el último suspiro de la prórroga, tras haber realizado un desgaste formidable con anterioridad. Y en los momentos de fragor, Wembanyama emergió con fuerza para inclinar el duelo del lado francés: en los últimos dos minutos del tiempo extra, el ala-pívot aportó cuatro puntos, un rebote y dos tapones que acabaron resultando decisivos en el desenlace.

“No sólo brilló ante nosotros, sino que lo hizo durante todo el torneo. Jugó cuatro partidos y en todos ellos demostró su inmenso potencial”, declara Valero, quien considera que “en dos o tres años será un jugador totalmente determinante” en la NBA. Más aún cuando, en los dos últimas temporadas, el galo ha elevado notablemente su precisión en el tiro e, incluso, ha incluido el lanzamiento triple en su repertorio. “Cuando se enfrentó contra nosotros, quizá le faltaba algo de mano en este sentido. Sin embargo, es un aspecto en el que ha mejorado y que le hace ser ahora muchísimo más completo. En la actualidad ya tiene amenaza en el tiro y representa un peligro desde cualquier posición. En la NBA, su equipo trabajará con él física, táctica y técnicamente, y en un par de temporadas marcará diferencias”, insiste el técnico.

En aquella edición del Adidas Next Generation Tournament, el francés jugó cuatro partidos con el Nanterre 92, con unos registros de 15,8 puntos, 12 rebotes, 2,8 recuperaciones de balón y 6 tapones de media por duelo en 28 minutos de juego. Promedió 30 unidades de nota general. Su mejor actuación no fue contra el Casademont Zaragoza, sino en el triunfo ante el Reyer Venecia (77-50) en la jornada inaugural. Entonces sumó 44 créditos de valoración, con 18 tantos, 16 capturas, 6 robos y 6 tapones en 24 minutos, y con un 66% de efectividad en los lanzamientos triples (2 de 3). Wembanyama, pese a todo, no pudo guiar a su equipo hasta el título. El Rytan Vilnius se adjudicó la victoria, al batir en la final al Zalguiris Kaunas, el equipo anfitrión (84-63).

“Nosotros acabamos séptimos, con una plantilla configurada con júniors de primer año. Dimos una gran imagen y fuimos capaces de competir en todos los encuentros. El torneo dejó muchos momentos interesantes. Fue una experiencia muy positiva en todos los sentidos. Pero tuvo, sobre todo, un nombre propio que fue el de Victor Wembanyama. Allí tuve la posibilidad de conversar con diferentes agentes, y todos seguían ya muy de cerca las evoluciones del jugador”, señala Valero.

¿En qué posición acabará jugando el francés? “Por sus características, supongo que irá finalmente al ‘4’, especialmente si consigue aumentar su amenaza desde el perímetro y es capaz de lanzar de tres”, añade el entrenador zaragozano.

Ficha técnica de aquel partido

86 - Casademont Zaragoza: Josep Cera (10), Daniel Arjol (17), Sebastian Andersson (11), Gustav Knudsen (6) y Álvaro Martínez (23) -quinteto inicial-. Alejandro Vicente (3), Fernando Arcega (1), Pablo Aso, Christian Fernández (15) y Antonio Moreno.

94 - Nanterre 92: Ethan Annerose (7), Janko Bulajic (6), Marc Loemba (6), Maxime Ekono (20) y Victor Wembanyama (22) -quinteto inicial-. Jason N’Joumeck (7), Mateo Donnadieu (17), Fayeze Fayete (4), Nahel Perrault (3), Sweyni Mevegue y Chris Essandoko (2).

Parciales: 23-24, 15-17, 24-7, 17-31 y 7-15.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Adidas Next Generation Tournament de Kaunas (Lituania), celebrado en el Zalgiris Arena de Kaunas (Lituania).