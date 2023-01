Porfirio Fisac: "No vine al Casademont Zaragoza para descender, antes me muero"

Usted se incorporó al Casademont en octubre, con el equipo incrustado en el descenso y asumiendo, además, una plantilla que no había diseñado. ¿Por qué aceptó el desafío?

Lo hice por diferentes motivos. El más importante, por la afinidad y la buena relación con esta ciudad. Zaragoza me había dado muchas alegrías en mi anterior etapa, y su presidente (Reynaldo Benito) siempre ha sido una persona muy sincera conmigo. El club estaba en un momento difícil, y vine con la intención de ayudar. Fue sobre todo una cuestión de compromiso.

Y se encontró con un equipo frágil, inexperto y con una impericia ofensiva sorprendente.



Yo no considero que falte talento. Cuando juntas a los grupos, cuando diseñas una plantilla, el problema radica en la mentalidad. Las Ligas profesionales no perdonan, no te permiten incorporar todos los años a seis o siete jugadores, ni tampoco a tres jugadores jóvenes. Yo me encontré una plantilla con calidad, pero compuesta también por demasiadas personas con una mentalidad idéntica; y para mí era una mentalidad algo egoísta, poco comunicativa, donde el sacrificio no era lo más importante.

Jugadores que piensan más en sí mismos que en el beneficio colectivo.Espero que no se me malinterprete. Ni mucho menos tengo un problema de actitud en la plantilla. Al contrario, desde el primer día me encontré con gente sana, con muy buenas personas. Mis jugadores son responsables, receptivos, con una buena disposición; aunque a veces con una mentalidad que a mí no me gusta, porque están muy centrados en su futuro y muy poco centrados en nuestro futuro. En una plantilla profesional tiene que haber un líder, una persona que comande el vestuario, y también talento suficiente para poder competir; pero sobre todo tiene que haber hambre, compromiso y ambición. Y considero que en su momento se confeccionó una plantilla con demasiado egoísmo.

Todo esto, ¿cómo se combate?

Buscamos soluciones con algún ajuste en el puesto de base, con cambios de posición, dando más protagonismo a unos jugadores en detrimento de otros... Pero el carácter es el carácter, y no dispones de una vida entera para poder formar a un persona que ya ha cumplido los 24 o los 25 años. Y luego están las victorias: ganar te hacer creer, y creer te lleva luego a crecer. Nosotros, sin embargo, estamos intentando crecer sin ganar, lo que no resulta sencillo.

¿Le está costando más de lo previsto inculcar ese carácter competitivo al grupo?

Es algo con lo que ya contaba. El presidente y el resto del Consejo son personas de baloncesto, y ya les dije en su momento que yo no soy un salvador, que yo no puedo cambiar a las personas. Puedo intentar hacer un tipo de baloncesto, pero eso te lo da cómo esté hecho el grupo. En cualquier deporte profesional de equipo, acertar en la pretemporada con la confección de la plantilla supone un 90 por ciento de las victorias; y si te equivocas en eso, entonces tienes un problema.

Desgraciadamente, nosotros no hemos estado nada afortunados en ese aspecto.

¿Cuál es la solución?Hay dos maneras de afrontarlo. La primera sería resignarse, decir que esta plantilla no vale; y la otra, con la que me identifico, es luchar y trabajar, y hacer ver que estoy aquí para sacar esto adelante, para cambiar esta tendencia y para ayudar a que estos chicos, que sé que tienen talento individual, puedan crecer también en el ámbito colectivo.

¿Quién puede desempeñar el papel de líder?Fichamos a Jovic con una doble función, ya que le vemos capacitado para poder liderar al grupo. ¿Nos faltaría alguno más? A mí siempre me han gustado los jugadores veteranos que pueden dar ese paso, y si son españoles todavía mejor. Me refiero a personas como Rodrigo San Miguel o Fran Vázquez, a quienes no les importaba si jugaban más o menos minutos, y que sí se preocupaban al máximo por el buen funcionamiento del colectivo.

Y que conocían perfectamente la competición.Obviamente. No es lo mismo jugar en el pabellón Martín Carpena, en Málaga, que hacerlo en el Nou Congost de Manresa, donde el público está más cerca de la pista y existe una mayor presión.

Hlinason sí parece haber dado un importante paso adelante.

Es mi pívot titular, lo haga bien o lo haga mal, y voy a morir con él. Es algo que tengo muy claro. En cualquier caso, en general todos los jugadores han dado un paso al frente, no solamente Hlinason. Lo que me ha dolido muchísimo es la lesión de Mekowulu. Yo estaba muy contento con su aportación como ala-pívot. De hecho, nos hacía olvidar un poco la ausencia de Radoncic, y además nos compensaba el equipo en una posición donde tenemos también a Borisa Simanic.