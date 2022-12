Casademont: el imposible viste de azul y grana

Entre que este fin de semana lo absorbió el paréntesis de la Navidad y que el fin de semana anterior estábamos viendo a Messi en chilaba y a Mbappé, entre los abrazos y las celebraciones, la perspectiva del Casademont Zaragoza casi nos queda lejana. Ya hace más de una semana que la pifió pero bien pifiada en Gerona ante Aíto y Marc Gasol. Ese 78-69 duele. Mucho más, tras remontar y estar en partido hasta a falta de poco más de un minuto. Si esa cita queda relativamente apartada, la etapa de Schiller en el banquillo casi parece remota. Casi nos suena Schiller a algo parecido a una película de Spielberg. Y era el entrenador del Casademont hace apenas dos meses... Después regresó Porfirio Fisac y se arregló un tanto el percal. De ocho partidos, hemos ganado tres: la gesta frente al Real Madrid y los triunfos ante dos rivales directos como el Betis y el Granada. Suficiente para escapar hasta el momento del descenso directo, insuficiente para alcanzar la tranquilidad.

En este sucesión incesante de partidos que apenas nos permite memorizar los nombres de los jugadores y entrenadores que se marchan y llegan (y eso que seguimos sin director deportivo...), el Casademont afronta este miércoles un imposible: ganar al Barça en el Palau (19.00). Aunque también era imposible zurrarle al Real Madrid... Ahí nace la esperanza del conjunto que gestiona Porfirio Fisac. Eso sí, ante el Madrid la energía emanada desde la grada del pabellón Príncipe Felipe, además del soberbio partido aragonés, fueron determinantes.

Con esa fuente energética no podrá contar mañana Fisac, en un careo lleno de dificultades. El róster del Barça es simple y llanamente de NBA. Cualquier posición, desde el base al pívot, desde el argentino Nico Laprovittola al checo Jan Vesely, la nutren dos jugadores top en el baloncesto FIBA. Todo análisis exclusivamente deportivo da como ganador al conjunto azulgrana. Pero, paradójicamente, no todas las variables de un resultado en el deporte son estrictamente deportivas. Importa el contexto. Y no solo el ambiental, el escenario, sino también el temporal, el día concreto en que se ventila el asunto. No solo por intentar encontrar asideros que sujeten la esperanza zaragozana, pero hay que hablar del contexto de la cita.

Ciertamente, aunque el primer partido de la semana para el Barça es el de este miércoles, el encuentro más trascendente y complicado para el conjunto de Jasikevicius está programado 48 horas después, cuando visitarán en Belgrado a un Estrella Roja de Dusko Ivanovic en franco crecimiento. Este factor lo deben explotar Fisac y un Casademont que seguro tienen puestos los cinco sentidos en el Barça, mientras que el Barça al menos deberá administrar el factor fatiga para embarcar cuanto antes rumbo al aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado.

A nadie escapa que tanto el Barça como el Madrid (también, aunque en menor medida, el Baskonia y el Valencia) centran sus esfuerzos en la Liga Europea. La Liga ACB y la Copa del Rey no la abandonan, pero tampoco mandan en el calendario semanal. Hablando claro: preparan muchísimo más los partidos de Euroliga, pues además los rivales españoles de Euroliga serán también los equipos con los que disputarán los títulos ACB, igual la Copa del Rey en febrero que la Liga en mayo. No es casual, por tanto, que los tres encuentros que ha perdido el Barça en lo que llevamos de curso de la ACB han sido ante el Gran Canaria en Las Palmas (88-85), el Joventut en Badalona (82-79) y el Obradoiro en Santiago de Compostela (76-74). Esto es, dos notables rivales como locales que no juegan Euroliga (disputan la Eurocup), y un Obradoiro en un día inspirado desde el triple en su guarida de Fontes do Sar. Mañana será en el Palau. A ver si están pensando más en cómo parar a Luca Vildoza y Facu Campazzo, los bases del Estrella Roja...