Carlos Cantero: "No podemos conformarnos con jugar la Copa"

¿Qué le atrajo a Zaragoza?

El interés de crecer, las ganas de ir mejorando año tras año, y la solidez de la estructura del club y del proyecto que me presentaron. Venir aquí desde Lugo ha sido un cambio positivo.

¿Esperaba unos resultados tan inminentes?

No. Esperaba la irregularidad de un equipo nuevo, recién hecho. Pero, a pesar de que también hemos tenido nuestros momentos malos, estamos siendo más regulares de lo que me imaginaba.

¿Cuáles están siendo las claves del éxito?

La cohesión de grupo y tener los roles bien definidos. Estamos siendo un equipo compensado. Ahí creo que está el secreto.

¿Cómo define el baloncesto que practica el Casademont?

Somos un equipo que consigue las cosas a través de la defensa. Todas las jugadoras se sacrifican en los dos lados de la pista. En defensa somos un bloque intenso, agresivo, y en ataque tratamos de encontrar el dinamismo.

El equipo acaba de hacer historia clasificándose por primera vez en su historia para la Copa de la Reina. ¿Ve factible el ‘play off’?

Es nuestro siguiente objetivo. En ningún caso nos podemos conformar con haber alcanzado la Copa, ni con haber conseguido el mismo número de victorias que el año pasado. Nuestra ambición reside en seguir luchando para alcanzar un objetivo que nos motive, y ese no puede ser otro que el ‘play off’. Pero tampoco debemos obsesionarnos.

¿Qué aspectos hay que mejorar para alcanzar esa meta?

Debemos pulir los detalles que en cada partido no salen bien. Para ello, tenemos que conseguir conocer nuestras mejores situaciones individuales, y también tenemos que ser capaces de adaptarnos mejor a cada rival. Esto nos ayudará a salir de los momentos de bloqueo, de atasco, que puedan venir.

El Casademont ha apostado fuerte por el basket femenino. ¿Qué futuro le augura al proyecto?

A mí lo que se me transmite es la intención de ir creciendo poco a poco. Si vamos cumpliendo objetivos, cada vez se podrá traer mejores jugadoras y seremos un equipo más respetado en la Liga Endesa.

¿Cómo valora el trabajo en la cantera?

Me consta que se están haciendo las cosas bien. Mis ayudantes están muy vinculados a las categorías inferiores y la información que me llega a través de ellos es positiva.

¿Qué jugadoras podrían dar el salto al primer equipo próximamente?

Más allá de las chicas de Liga 2 que ya nos están ayudando, estamos hablando con Arantxa Portalet para ver si podemos contar con ella en los entrenamientos.

¿Siente más presión en el Príncipe Felipe que en otros banquillos?

No, la presión que más me afecta es la que me meto yo a mí mismo. De momento, no he notado presión en contra. Los partidos están llevando bastante bien y me he encontrado un público cariñoso, que apoya a las jugadoras y valora el esfuerzo que hacen en una competición tan igualada.

El baloncesto femenino ha enganchado al público en Zaragoza. ¿Qué hace falta para seguir creciendo?

Será necesario potenciar el proyecto. Cada año, el Casademont debe demostrar su capacidad de mejorar. Eso es lo que hará que la gente siga respondiendo.

El mejor escaparate será la Copa, del 24 al 27 de marzo.

Vamos a prepararla con la máxima ilusión. Trataremos de ir con todas las garantías de hacer un buen papel. Será un premio, pero tenemos que ir a por todas. Personalmente, me satisface que jugadoras como Vega Gimeno o Anna Cruz vuelvan a jugar este torneo.

¿Qué rival prefiere?

Nos puede tocar cualquiera de los cuatro cabezas de serie. Y me gustaría evitar a Perfumerías Avenida, Valencia y Girona.

Antes, hoy mismo, les visita el quinto clasificado. ¿Qué partido espera ante Cadí La Seu?

Somos dos equipos con una filosofía de trabajo muy similar. Ellas tienen una plantilla más completa que la nuestra, que nos supera en lo físico, pero tenemos que ser capaces de tener mejor lectura de juego y de marcar el ritmo.

¿Cuándo espera que elCasademont alcance su pico competitivo?

Mis equipos suelen llegar a su techo de juego en febrero. En las últimas semanas hemos acusado bajas importantes –por Kostourkova, que ya puede jugar, Bettencourt y Calvo– y cuando las recuperemos el equipo crecerá.