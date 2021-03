Jonathan Barreiro: "En la Champions aspiramos a lo máximo"

Cerceda, La Coruña.

Soy de allí. Tengo muy buenos recuerdos de la infancia. Empecé practicando natación, con 8 años, porque las instalaciones me quedaban justo al lado del colegio; y luego, además de nadar, también me dio por jugar a fútbol. Luego ya me decanté por el baloncesto, a los 11 años, por un simple proceso natural: era mucho más alto que los niños de mi edad. Comencé entonces en la Escola Basket Xiria, en Carballo, a media hora de mi casa. Me llevaban mis padres allí, donde entrenaba entre tres y cuatro días a la semana.

Y enseguida se le advirtió un potencial inmenso. Con 13 años, ya era considerado uno los mejores valores del baloncesto nacional. ¿Cómo gestionó tantos elogios sin perder la perspectiva?

Mi entorno siempre me ha ayudado mucho en este sentido. De esta forma he podido estar siempre centrado, con los pies en el suelo, sabiendo en todo momento lo que quería y lo que cuesta alcanzarlo. Es fundamental no creérselo nunca, y tener presente todo el trabajo que queda por delante.

Su progresión le llevó entonces a la cantera del Real Madrid.

Tenía 16 años. El Madrid se dirigió a mi familia para transmitirle su interés por tenerme en sus categorías inferiores. Tras hablarlo con mis padres, consideramos que fichar por ellos era la mejor opción no sólo por su propuesta deportiva, que era muy atractiva, sino también por su plan de estudios, por la oferta académica que nos presentaron.

Cambió entonces Cerceda, un pueblo de 5.000 habitantes, por la vida en la capital.

Fue duro, especialmente el primer año, porque era joven y se trataba de mi primera experiencia fuera de casa. Pero al mismo tiempo, tuve la oportunidad de estar rodeado de grandes jugadores, también becados por el club, que al final acabaron formando parte de mi familia. Todos luchábamos por un mismo sueño, por una oportunidad en la élite, y eso nos unió. Estuve tres años allí y me sentí muy querido por todos.

Formó parte de un equipo histórico: aquel Real Madrid júnior que salió siempre victorioso.

Tuve la suerte de coincidir con jugadores de muchísimo potencial, y también con un gran entrenador como Paco Redondo. Ese año no perdimos ningún partido. Ganamos el Campeonato de Madrid, después el Campeonato de España y, posteriormente, acabamos conquistando la Euroliga júnior.

Doncic, Radoncic, Yusta, Emanuel Cate, Dos Anjos...

Formamos un gran equipo y pudimos hacer historia con el club. Está claro que son vivencias que siempre recordaré. Además, estábamos todos muy unidos.

En aquellos éxitos, usted siempre desempeñó un papel muy destacado.

En aquel equipo me sentí muy cómodo, con mucha confianza, con mucha seguridad en mi juego, además de contar siempre con la ayuda del entrenador. Sin embargo, teníamos una plantilla impresionante, muy completa, donde todos aportábamos.

¿Le ha sorprendido la fulgurante irrupción de Doncic en la NBA?

En absoluto. Cuando estuve con él tres años, ya se le veía un potencial increíble, muy superior al resto. Tiene un talento descomunal. Me alegro muchísimo de que le vaya tan bien, porque además se lo merece. Aunque ya es una estrella en la mejor liga del mundo, seguro que sigue progresando aún más.

En el Madrid también coincidió con Dino Radoncic, jugador del Casademont cedido esta temporada al Gizpuzkoa Basket.

Está haciendo un gran año. Me alegro mucho por él. A veces, los jugadores tardamos en encontrar el equipo idóneo, o el entrenador que te dé la confianza suficiente para poder desplegar todo tu potencial. En el Gipuzkoa está ofreciendo un gran rendimiento y el año que viene supongo que lo tendremos aquí, en Zaragoza.

Dos fechas de 2014: el 28 de febrero y el 9 de marzo.

La primera corresponde a mi debut en la Euroliga, frente al Partizán de Belgrado; y la segunda, a mi estreno en la Liga ACB, contra el Obradoiro. Yo era un chico de sólo 17 años y, sin embargo, ya estaba jugando algunos minutos en la élite con la primera plantilla del Real Madrid. El trato que me dio aquel vestuario fue increíble. Rudy, Llull, Felipe Reyes… todos me apoyaron, todos estuvieron en todo momento muy pendientes de mí. Nunca olvidaré lo bien que se portaron conmigo, lo mucho que me ayudaron a sentirme cómodo entre tantos jugadores de talla mundial.

Y poco después, le sobrevino una lesión de rodilla.

Las lesiones, por desgracia, forman parte del deporte y nunca son bienvenidas. Tuve una lesión complicada, pero conté siempre con el respaldo de mis padres y del club, que se portó de manera increíble conmigo, y afortunadamente todo ha quedado atrás. No he tenido nunca ni una sola secuela de aquel percance, que es lo importante de todo. Mentalmente es duro de llevar, pero siempre saco el lado positivo. Y una lesión así te hace mucho más fuerte y aprendes a apreciar a las personas que están ahí, a tu lado, en los momentos más difíciles.

Luego se marchó cedido al Ourense, en la Liga LEB Oro, en el curso 2015-16.

Fue una buena experiencia. Es una categoría cuenta con muchos veteranos, lo que me permitió mejorar, crecer, curtirme. El entrenador, Gonzalo García de Vitoria, tuvo mucha paciencia conmigo y fue de gran ayuda.

Y en agosto de 2016, firmó cuatro temporadas con el Casademont Zaragoza.

Cuando un equipo de ACB te llama para incorporarte a su plantilla, y además siendo tan joven, la ilusión es inmensa. Siempre le estaré muy agradecido al Casademont por haber apostado por mí, con sólo 19 años, para poder jugar en la máxima categoría.

El primer año, sin embargo, apenas tuvo protagonismo: 57 minutos, repartidos en 15 partidos.

Entonces teníamos jugadores veteranos, con mucho peso en el equipo, y yo contaba con 19 años de edad. Mi obligación era seguir trabajando, estar siempre preparado, buscar mi oportunidad...

¿Llegó a dudar de sí mismo?

En ningún momento. Nunca he tenido dudas. En las buenas y en las malas, mi actitud ha sido seguir trabajando al máximo e intentar mejorar. Siempre he tenido claras mis metas.

En la siguiente campaña, usted ya dio un paso adelante en su rendimiento. Participó en todos los partidos, con una media de 17 minutos por duelo.

Jota (Cuspinera) me ayudó mucho. Es un técnico que comprende los errores que puedan cometer los jóvenes. Además, no sólo sabía ver las virtudes de cada jugador, sino que también sabía cómo potenciarlas. Mi intención siempre ha sido crecer.

Y nunca ha dejado de hacerlo...

Cada jugador progresa en diferentes tiempos, en diferentes etapas. Yo aquí he mejorado mucho, pero quiero seguir haciéndolo mucho más porque ni mucho menos he alcanzado mi techo.

¿Se encuentra ahora en el mejor momento de su carrera?

Me estoy sintiendo muy cómodo. Para un jugador joven como yo, es muy importante contar con la confianza del club y del entrenador. Cuando el entrenador te da confianza y minutos, es mucho más fácil responder en la pista. Y más aún cuando, como es mi caso, estás rodeado de grandes jugadores y de grandes compañeros que te ayudan a mejorar.

Otro día para el recuerdo: 26 de febrero de 2018.

Debuté con la selección absoluta, y además en Zaragoza. Fue ante Montenegro, con el pabellón lleno. Me hizo mucha ilusión. Que estés en el radar de la selección supone un gran reconocimiento, habla muy bien del trabajo que estás realizando en tu club. Jugar con España es una oportunidad magnífica para competir con otras selecciones, para aprender, para coger experiencia, para seguir mejorando.

Talento al margen, usted se emplea al máximo en cada acción. Siempre piensa más en el equipo que en sí mismo.

Hay que darlo todo sobre la pista. Me gusta trabajar, siempre con humildad, con la prioridad de ayudar a mi equipo a conseguir la victoria. Intento no guardarme nada, y menos aún en el pabellón Príncipe Felipe, donde me encanta jugar ante nuestra afición. Además, en mi caso, siempre me he sentido muy querido por la afición;#estoy en deuda con ellos.

¿Cómo es jugar sin público?

Nos intentamos adaptar, pero es difícil. Ojalá vuelva pronto la marea roja a las gradas, porque su apoyo supone un extra de motivación y te ayuda a darlo todo en cada partido. Además, su regreso significará también que la situación sanitaria ha mejorado mucho. No podemos olvidar que lo importante es la salud.

El Casademont se ha reencontrado en 2021.

Cogimos una buena racha, que nos dio más confianza. Cambiamos algunos detalles pequeños. Sin duda estamos en el camino correcto, pero no nos podemos descuidar porque queremos acabar muy bien la temporada. Ahora mismo nos vemos capaces de conseguir grandes cosas.

¿Es posible el ‘play off’?

En la Liga Endesa hay que ir partido a partido. Nos quedan partidos contra grandes equipos, pero hay que competirlos. Aunque serán los resultados los que nos irán marcando el camino, nosotros vamos a salir a ganar siempre, sin importar el rival, con el objetivo de sumar el máximo número de victorias posible.

¿Hay equipo para optar al título europeo?

En la Champions aspiramos a lo máximo. Solamente hemos perdido un partido en la presente edición, y en la segunda fase hemos ganado los dos duelos disputados hsta el momento. Estamos en una buena dinámica. Queremos llegar a la final y ganarla, porque somos ambiciosos y competitivos. Después ya se verá, y lo aconsejable es ir partido a partido; pero ni mucho menos vamos a descartar nada de antemano.

En la actualidad, usted es uno de los jugadores más codiciados e la ACB. ¿Seguirá el próximo año en Zaragoza?

A pesar de los rumores, yo tengo contrato con el Casademont y estoy muy feliz aquí, muy centrado. Para marcharme, no sólo tendría que haber una oferta de otro equipo, sino también un interés mío por salir, que ahora mismo no existe. Además, también se tendría que dar que el Casademont decidiera venderme, lo que que tampoco me consta. De verdad que a día de hoy sólo pienso en seguir en Zaragoza.