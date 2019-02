Guillermo Arenas pide un "plus" a sus jugadores en ataque de cara a la visita al Cáceres

Con solo una victoria en sus últimos cinco partidos, el Levitec Huesca atraviesa por su peor momento en cuanto a resultados dentro de una temporada que hasta la fecha invita a seguir soñando, aunque ahora ya con los pies en el suelo dentro de una clasificación de la LEB Oro en la que los oscenses han caído a la séptima plaza, aunque solo a una victoria del segundo, el Bilbao. Los vizcaínos son precisamente el conjunto con el que perdieron en su último compromiso hace dos semanas y antes de que la competición se detuviese a causa del parón por la disputa de la Copa Princesa. "Nos ha venido my bien, los jugadores han regresado con mucha energía y ganas de entrenar", expuso el técnico Guillermo Arenas al respecto antes de partir hacia Cáceres, donde juegan este viernes a partir de las 21.00.

El entrenador hizo girar buena parte de su discurso acerca de la necesidad de que sus hombres aumenten sus prestaciones, especialmente en ataque. "Si conseguimos volver a los números individuales de anotación de la primera vuelta, seremos más competitivos", comentó poniendo también el acento en el rebote defensivo, aspecto en el que también han decrecido las prestaciones de los altoaragoneses lo que también "hace bajar las canastas fáciles y dificulta que desarrollemos nuestro juego de transiciones rápidas". "Las defensas cada día van a ser más duras y nuestro ataque tiene que estar al mismo nivel", alertó,

Su próximo rival, el Cáceres, al que en la primera vuelta derrotó 86-59, ha incorporado en los últimos días a dos jugadores, Dan Trist y Bakary Konate, ambos destinados a ocupar la zona extremeña. El movimiento no es una excepción dentro una liga en la que la mayoría de los equipos han realizado fichajes con la campaña ya en marcha. "Todos los equipos tienen entre dos y tres jugadores nuevos en sus plantillas, lo que hace que sean distintos a los de la primera vuelta", comentó Arenas vaticinando que a partir de ahora los partidos van a ser "complicados" y que "la intensidad y la dureza van a crecer" porque "todos luchan o por entrar en los 'play offs' o por evitar el descenso'. En el caso de los peñistas, no ha habido ningún movimiento hasta el momento, la ajustada economía y el hecho de no sufrir agobios en la clasificación han hecho que no se haya juzgado necesario. "Todo lo que sea cambiar algo es un esfuerzo enorme", reconoció Arenas que dejó en manos de la directiva la decisión de si es necesaria una cara nueva o no. "Si viene algo tiene que ser para seguir peleando por los 'play offs', aunque eso es caro y no te lo va a asegurar", valoró.