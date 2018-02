¡Que el ritmo no pare!

En aquella ocasión –al igual que ahora–, el conjunto zaragozano compareció en la interrupción de la Liga Endesa en su mejor momento del ejercicio. Cuatro triunfos en los últimos cinco partidos habían instalado la confianza en la entidad y en su entorno. Del pesimismo con el que arrancó la temporada se saltó a un optimismo generalizado con Gary Neal y Jota Cuspinera como estandartes. Incluso, una hipotética clasificación para la Copa del Rey no se antojaba un desafío inalcanzable.

La convocatoria de Sergi García, Álex Suárez y Jonathan Barreiro –estos dos últimos cortados posteriormente por Sergio Scariolo– por España y de Janis Blums por Letonia, eran la prueba irrefutable de los méritos que acumulaba el colectivo.

Pero la factura de esas dos semanas sin acción fue demoledora y su evolución terminó por llevarse por delante al mismísimo entrenador, quien se quedó sin defensa tras caer derrotado en ocho de los nueve encuentros siguientes, incluidos dolorosos reveses frente a rivales directos como el Burgos, el Betis o el Joventut y palizas vergonzantes contra el Valencia y el Gran Canaria. El fichaje de Sergi García por el Valencia y la pérdida de la química que alimentaba al equipo se conjuraron para propiciar este abrupto desplome.

Este antecedente repiquetea en las cabezas de la escuadra rojilla. Y es que este nuevo parón ha irrumpido cuando parecían haber retomado la senda de la excelencia de la mano de Pep Cargol y Sergio Lamúa en el banquillo. Los perentorios triunfos frente a Obradoiro en el Príncipe Felipe y a Gipuzkoa a domicilio, han insuflado tranquilidad a toda la institución. El relevo en la dirección del cuadro técnico ha revitalizado a un colectivo que se encaminaba al abismo y ha sumado para la causa a baloncestistas condenados al ostrascismo.

Retomar la competición con la fuerza con la que se aparcó es una misión ineludible. Una intención que ha confirmado el ala-pívot Álex Suárez. «Antes del parón llevábamos dos victorias y queremos seguir en esa línea porque creo que lo estábamos haciendo bien. Además, la continuidad de Pep Cargol en el banquillo nos viene bien porque los resultados le avalan».

El calendario sitúa en el camino del Tecnyconta un obstáculo mayúsculo el próximo domingo: el poderoso Baskonia de Pedro Martínez. El balear acepta el reto: «Va a ser complicado ganarles, pero jugamos en casa y nuestra afición nos ayuda mucho. Tenemos que intentar sacar cosas buenas de este parón. El equipo ha seguido trabajando, se habrán pulido errores que se arrastraban de la temporada y ahora sólo nos queda ultimar los últimos flecos para salir a muerte contra Baskonia».

Suárez se reintegró ayer a la disciplina zaragozana tras su estancia con la selección española. Al contrario que su compañero Jonathan Barreiro, no debutó, pero su valoración de la experiencia rezuma satisfacción. «Que la selección piense en mí es un estímulo para seguir trabajando. Lo he pasado muy bien, he aprendido mucho de todo el mundo y ahora toca ponerlo en práctica en la pista», aseveró. Y no escatimó elogios para el mencionado Barreiro: «Estoy muy contento por él. Se lo merecía por todo el trabajo que está haciendo, ha crecido mucho esta temporada. Por mi parte, a seguir trabajando para intentar tener esa oportunidad que él ha disfrutado».

Tras el retorno de los internacionales Suárez, Barreiro y Blums, más el ‘tocado’ Dragovic y esta tarde Gary Neal, sólo queda la duda de Bo McCalebb, que permanece en Estados Unidos solucionando las consecuencias de la muerte de su madre el 15 de febrero.