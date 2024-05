Todas las crónicas del grupo 1 de Regional Preferente: Justo reparto de puntos entre Sadabense y Sabiñánigo

SADABENSE 1-1 SABIÑÁNIGO

Sadabense: Sanjuán, Zalba, David, Gerardo, Víctor, Pascual (Iván, 89), Baciero (San Martín, 88), Roberto, Poderós, David y Soro (Ricardo, 74).

Sabiñánigo: Iván, Landa, Grasa (Ibra, 79), Rubén, Osanz (Pueyo, 79), Cano, Alberto, Leonardo (Soria, 59), Alcoba, Fañanás (Paúles, 59) y Dylan.

Goles: 1-0, min. 72: Baciero. 1-1, min. 90: Alcoba.

Árbitro: Fle Usón. Amonestó a Pascual, Ricardo, Gerardo, Sanjuán; a Grasa, Fañanás y Rubén. Expulsó por roja directa al local Víctor (87’) y por doble amonestación a Poderós (79’).

Comentario: Empate justo en el partido entre el Sadabense y el Sabiñánigo, en un encuentro que comenzó muy igualado, dado el respeto que existía por parte de ambos conjuntos. Los locales salieron muy fuertes, intentando marcar el ritmo del partido, pero fue una primera mitad en la que apenas se vieron ocasiones claras.

Ya en la segunda mitad, continuó la igualdad sobre el terreno de juego, pero ambos equipos empezaron a encontrar los espacios en las defensas y se empezaron a ver más ocasiones. Baciero adelantó al Sadabense en el 72’ con un gol de pillo en el que aprovechó un rechace para anotar a placer. Tras este primer gol el Sabiñánigo se volcó en la meta de Iván, colgando balones al área e intentando incomodar al Sadabense, y sumado a que el conjunto local se vio con hasta dos jugadores menos, por las expulsiones de Víctor y Poderós, finalmente llegó el definitivo gol del empate en el 90’, obra de Alcoba.

EFB HUESCA 5-0 DELICIAS

EFB Huesca: Joao, Gastón, Diallo, Sanagustín (Gracia, 65), Martín, Bellón (Monge, 65), Augustus (Fuller, 56), Lizáldez, Maciel (De Blas, 56), Acín y Puente (Cardoso, 70).

Delicias: Blanco, Joseph (Pina, 46), Henry (Sow, 59), Lanzaro (Clive, 70), Tabuenca (Diop,59), Gran (Nyarko, 59), Sánchez, Marzo, Oliete, Enrech y Badías.

Goles: 1-0, min. 13: Sanagustín. 2-0, min. 42: Acín. 3-0, min. 47: Augustus. 4-0, min. 51: Lanzaro, en propia meta. 5-0, min. 86: Fuller.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó a los visitantes Sánchez, Enrech, Marzo y Oliete.

Comentario: Partido matutino en el campo de la Universidad, en el cual el Inter Huesca goleó y superó con total claridad al Delicias, totalmente sometido de principio a fin por parte del conjunto altoaragonés. El equipo oscense llegaba al encuentro con el objetivo de buscar una victoria para recuperar las sensaciones positivas que quizás había partido en jornadas anteriores. Y pronto se encontraría con el gol. En el minuto trece se adelantaba el conjunto local tras un gol de Sanagustín tras recoger un disparo rechazado de Lucas. El primero de muchos que se sucederían durante la mañana de ayer. En el minuto cuarenta y dos puso tierra de por medio tras una gran jugada de Puente, quien daba el balón a Lucas y que tras un golpe al primer palo marcaba el segundo para los locales. Tras el paso por los vestuarios llegaron los tantos de Sam III, Lanzaro y Fuller, encargados de cerrar la cuenta goleadora por parte del Inter Huesca ante un Delicias que no tuvo nada que hacer en ningún momento del encuentro. En definitiva, una victoria importante para mantener al Internacional otra jornada más soñando con los puestos de ascenso, los cuales se antojan caros y muy igualados en las últimas jornadas.

SANTA ANASTASIA 4-1 FB BINÉFAR

Santa Anastasia: Roberto, Sentís (Josué, 46), Tenías, Les (Florian, 46), Gadea (Abadía, 46), Almuzara, Izan, Pardo (Samuel, 56), Juan, Adjei y Maqueda.

FB Binéfar: Víctor, Carraz (Diarra, 70), Niakaso (Baha C., 76), Palacín (Solanilla, 70), Pueyo, Magassa, Sayon, Camara, Baches (Ndiaye, 61), Román y Prat.

Goles: 1-0, min. 3: Adjei. 2-0, min. 16: Izan. 3-0, min. 36: Izan. 3-1, min. 47: Camara. 4-1, min. 49: Josué.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Les, Maqueda, Almuzara; a Pueyo y Sayon.

Comentario: Contundente victoria del Santa Anastasia en casa ante el FB Binéfar, en un partido que los de Carlos Aguerri dejaron prácticamente sentenciado antes del descanso. Los locales salieron muy enchufados al terreno de juego y en el minuto tres ya lideraban el marcador, con el gol de Adjei, tras un buen robo con el que se quedó mano a mano con el portero. No bajaron el pie del acelerador y antes del paso por vestuarios Izan anotó un doblete, para poner tierra de por medio en el marcador, el primero en una buena contra, y el segundo tras rematar de cabeza una segunda jugada. El conjunto oscense salió bien en la segunda mitad y Camara recortó distancias para su equipo, aprovechando un rechace. Poco le duró la alegría a los visitantes, que vieron cómo apenas dos minutos después, Josué volvió a ampliar la renta para su equipo, que se giró muy bien anotar el definitivo 4-1 final, dándoles la tranquilidad que buscaban.

ROBRES 2-1 SARIÑENA

Robres: Roberto, Kevin (Serrano, 61), Marcos, Raúl, Val (Delgado, 81), Sanz (Marín, 61), Guti, Muñoz, Usón, Edu Vicente y Pellicer (Calvo, 73).

Sariñena: Borja, Ioan, Marín, Edo, Villellas, Cubel (Sánchez, 84), Ávila (Vargas, 74), Lamine, Lardiés, Callao (Adriel, 67) y Escalzo.

Goles: 0-1, min. 6: Incze. 1-1, min. 30: Muñoz. 2-1, min. 78: Val.

Árbitro: Monesma Sánchez. Amonestó a Marcos, Abad, Serrano, Pellicer; a Villellas e Incze.

Comentario: El Robres remontó y se llevó los tres puntos en un derbi monegrino muy igualado, en el que comenzaron marcando los visitantes por medio de Incze tras ganar una disputa, pisar área y ajustar en un tiro raso entre la manopla del portero y el palo.

Respondió el Robres con un disparo al larguero de Gonzalo Val, e igualó la contienda Muñoz tras una jugada muy bien trenzada por la delantera amarilla. El Sariñena, con menos posesión pero con mucha presión en la brega también tuvo su opción con un disparo de Cubel. El tanto de la victoria lo consiguió Val con otra buena jugada local, esta vez en banda natural. Al final al Sariñena le pesó el físico y el Robres salvó el trámite para afrontar los tres próximos encuentros con cuatro puntos sobre sus perseguidores.

LOS BANCOS 1-1 MONTECARLO

Los Bancos: Daniel, Deza, Cruz (Garcés, 11) (Moreno, 45), Ayneto (García, 84), Lorente (Mendoza, 75), Chueca, Jaime, Cámara, Sanz, Torres y Cánovas.

Montecarlo: Daniel, Kaito (Luis Redondo, 59), Barrios, Posa (Pérez, 75), Marcos (Caballero, 75), Lera, Gracia, Duato, Diallo (Víctor Redondo, 75), Durán y Ríos.

Goles: 1-0, min. 5: Cánovas. 1-1, min. 71: Ríos.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó al local Cruz.

Comentario: Igualado encuentro el que enfrentó a Los Bancos y al Montecarlo. Una parte para cada conjunto. Dominio de los locales en la primera mitad, en la que, un centro lateral propició un remate de Cánovas que supuso el 1-0. Tras el paso por los vestuarios, fue Ríos el que, tras conseguir hacerse con un rechace en la frontal, puso las tablas en el marcador. El resultado de empate ya no se movió y cada equipo suma un punto que puede ser bueno para los intereses de ambos en este tramo final de liga.

VALDEFIERRO 0-3 ZUERA

Valdefierro: Artero, Iván, Miguel, Sergio (Lázaro, 35), Gregorio (Adrián, 70), Isern, Medina (Puigdevall, 56), Sidy, Casañal, Stephane y Neoklis.

Zuera: Jorge, Oli (Alfredo, 63), Stokic, Escusol, Ventura, Mallada (Días, 46), Roncea (Marco, 46), Jaime, Bilal, Cabrero (Ibáñez, 69) y Kenta (Cebrián, 69).

Goles: 0-1, min. 7: Roncea. 0-2, min. 22: Roncea. 0-3, min. 44: Roncea.

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó a Miguel y a Oli.

Comentario: El Valdefierro saltó al terreno de juego sabedor de la importancia de los tres puntos en juego y combinó bien en la zona ancha, pero no logró encontrar ese último pase que le diera la oportunidad de crear alguna ocasión. El Zuera, sin embargo, en las dos primeras que tuvo, Roncea enseñó su colmillo y logró un doblete que resultó insalvable. A pesar del marcador adverso, los azules no bajaron los brazos y pudieron lograr reducir la diferencia. Sin embargo, cuando mejor estaban los locales, llegó el tercer tanto, del mismo protagonista, que dejó la segunda mitad como un mero trámite. El Valdefierro no paró de luchar, pero el marcador ya no se movió y los tres puntos volaron del Municipal.

ALTORRICÓN 3-0 JACETANO

Altorricón: Pérez, Lumbierres, Coker (Fode, 71), Amath (Ander, 32), Velásquez, Sow, Sy (Sidibe, 71), Zamora, Reales (Oumar, 56), Mbengue y Joel (Papis, 56).

Jacetano: Iker, Portaña, Manafu (Joan, 52), Urieta, Garrido (Mock, 52), Fornaris, Beytat, Llort (Gracia, 52), Ponce (Vega, 63), Guillermo (Lemus, 76) y Samuel.

Goles: 1-0, min. 6: Mbengue, de penalti. 2-0, min. 21: Sow. 3-0, min. 48: Velásquez.

Árbitro: Mur Oto. Amonestó a Velásquez; y a Beytat.

Comentario: El Altorricón sumó su sexta victoria consecutiva ante el Jacetano. Tres puntos que le permiten dar un paso de gigante hacia la salvación a falta de tres jornadas, pudiendo valerle un solo punto para conseguirlo. Los locales, al igual que en semanas anteriores, dieron una imagen de total superioridad ante el Jacetano, y los goles de Mbengue y Sow en el inicio del partido fueron un claro reflejo de ello. Velasquez sentenció en el 48 un triunfo que le dio más de media salvación al Altorricón.

TARDIENTA 0-1 GURREA

Tardienta: Pardo, Río, Salas, Fraile (Villalba, 53), Bastidas, Axier, Duato (Láinez, 53), Gómez (Ciria, 69), Coll (Orga, 69), Achampong (Puig, 53) e Ibra.

Gurrea: Jorge, Julia, Palacio, Álex (Oyarzábal, 46), Mur, Sekou (Quílez, 46), Aranda, Figueras, Alonso (Esteire, 46), Buba (Gurrea, 46) y Falcón (Riyad, 82).

Goles: 0-1, min. 48: Figueras.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Ibra, Achampong, Coll, Axier; a Álex, Palacio y Mur.

Comentario: Duro y casi decisivo paso atrás el que dio ayer el Tardienta en su feudo, donde perdió ante el Gurrea y casi selló su descenso de categoría tras quedarse a seis puntos a falta de nueve por disputarse. Los locales dominaron durante toda la primera parte, pero no materializaron. Algo que sí haría el Gurrea nada más comenzar el segundo tiempo, con un tanto de Figueras que les daría tres puntos de oro para seguir peleando por una permanencia que también se antoja compleja para los visitantes.

ALCOLEA 0-1 ONTIÑENA

Alcolea: Aliou, Abdoulaye, Amadou, Iñaki, Óscar, Gou, Tomás (Ismael, 56), Solanilla, Arner (Dagaba, 80), Yassine y Baringo (Carreras, 73).

Ontiñena: Salas, Chaka (Novales, 60), Puente, Mir, Baringo, Serrate (Abadía, 65), Jesús, Cissé (Ruiz, 86), Poy (Gracia, 60), Roda y Aldabó (Casado, 86).

Goles: 0-1, min. 62: Serrate.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó a Amadou; a Chaka, Poy y Gracia.

Comentario: El Alcolea no pudo salvar ningún punto en la visita del Ontiñena a su feudo a pesar del buen papel que hizo en la primera parte, en la que la igualdad primó en ambos conjuntos. A pesar de ello, el Ontiñena salió con una marcha más en la segunda mitad, en la que el físico del Alcolea ya no era el mismo. A ello se sumó el tanto de Serrate en el ecuador de la segunda parte, tras un centro lateral que el jugador aprovechó para hacer el tanto de la victoria. Así, el Alcolea queda casi descendido y el Ontiñena se mantiene en la pugna por el liderato.