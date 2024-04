Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Racing Zaragoza suma un punto de valor en Cornellá

Partido de la jornada: CORNELLÁ 2-2 RACING CLUB ZARAGOZA

Cornellá: Álex, Alí, Didac, Ferrán, Antonio, Soma, Juliá (Jon, 86), Gerard (Alba, 86), Tejada (Boiro, 71), Hugo y Pol (Archs, 76).

Racing Club Zaragoza: Garijo, Lalo, Francés (Puente, 75), Franco, Nicolás, Palacio, Víctor (Góriz, 90), Divasson, Regidor (Ian, 75), Lobato y Wallid (Aso, 78).

Goles: 1-0, min. 5: Juliá, de penalti. 2-0, min. 14: Juliá, de penalti. 2-1, min. 41: Víctor. 2-2, min. 65: Wallid.

Árbitro: Delgado Mora. Amonestó a Alí; y a Palacio. Expulsó con roja directa al local Hugo (54’) y por doble amonestación al visitante Divasson (13’).

Comentario: El Racing Zaragoza sacó un punto que vale oro en Cornellá en un partido en el que se puso todo adverso desde el principio. El colegiado del encuentro señaló dos dudosos penaltis en el primer cuarto de hora de partido favorables al conjunto local. Además, expulsó a Divasson en el 13’, dejando al cuadro zaragozano con un jugador menos durante el resto del partido. Juliá acertó desde los once metros en las dos ocasiones, para poner el partido realmente difícil para el Racing. Sin embargo, el equipo de Rubén Floría, a pesar de tenerlo todo en contra, no dejó de creer y Víctor redujo distancias antes del descanso con un golazo de volea. Tras el paso por vestuarios, el colegiado expulsó con roja directa a Hugo y ambos equipos se quedaron con diez. El Racing fue ganando en confianza y Wallid empató el choque en el 65’. En los últimos minutos todo pudo pasar, pero el marcador no se movió. Un punto para cada uno. De esta manera, el Racing Club Zaragoza depende de sí mismo para lograr la salvación. Si gana a la Damm el próximo sábado a las 17:30h, estará salvado. Si empata puede que también, porque se juega un San Francisco-Sabadell. Si pierde, tendría que perder también el Cornellá en el campo del Mercantil. Tiene el gol-average particular ganado al Sabadell, perdido con el San Francisco y empatado con el Cornellá. Está en la mano de los chicos de Rubén Floría ponerle la guinda a una gran temporada el próximo sábado.

REAL ZARAGOZA 2-0 GIRONA

Real Zaragoza: Berrar, Sesé (Conte, 79), Motilva, Diego (Vives, 67), García, Íñigo, Cantero (Sancho, 67), Aznar, Dennis (Vadillo, 74), Pinilla y Ratón (Tobajas, 79).

Girona: Gerard, Hudson (Ribera, 85), Marc, Mora, Coromina, Elián, Albert (Guillem, 74), Richard (Rares, 85), Hugo García (Cantero, 66), Arango (Biel, 66) y Mamadou.

Goles: 1-0, min. 4: Dennis. 2-0, min. 40: Dennis.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Aznar, García; Albert, Elián y Gerard.

Comentario: Victoria del Real Zaragoza ante el Girona en un partido sin nada de importancia en juego. Un doblete de Dennis en la primera parte sirvió para tumbar al Girona en un partido en el que el conjunto zaragocista fue superior a su rival. El partido comenzó con un tempranero gol local, tras una jugada de Dennis dentro del área que salvó a Gerard, guardameta visitante, para acabar haciendo el primero con pierna izquierda a portería vacía. El equipo de Javier Garcés continuó siendo superior y creando ocasiones de gol para aumentar la renta. Tras varias oportunidades, de nuevo acertó Dennis con un remate al primer toque dentro del área tras un centro, para poner el partido con un claro 2-0 antes del descanso. La segunda parte, el partido continuó con la misma dinámica, con un Real Zaragoza muy bien plantado sobre el césped que apenas permitió que el Girona pudiera generar peligro. Tampoco ampliaron distancias en el marcador los locales por falta de acierto, por lo que el partido terminó 2-0. El Real Zaragoza acabará la temporada en cuarta posición si gana, empata o pierde hasta por dos goles de diferencia en Badalona en la última jornada.

HUESCA 0-2 BADALONA

Huesca: Eloy, Vera (Lucas, 69), Vicente (Fita, 46), Moha, Peregrina, Pau (Marcos, 61), De Lucas, Sandro (Édgar, 46), Ojeda, Roche y Fontán (Badía, 61).

Badalona: Ballart, March (Pallarés, 61), Pau, Ricard, Almirall, Tomás, Didac (Ernest, 87), Jodra (Santos, 73), Joel (Sergi, 73), Héctor (Rocha, 87) y Mario.

Goles: 0-1, min. 36: Tomás, de penalti. 0-2, min. 93: Mario.

Árbitro: Gimeno Otal. Sin amonestados.

Comentario: El Huesca recibió al Badalona con los deberes hechos y ante un partido sin nada en juego. El conjunto catalán se llevó los tres puntos ante el cuadro oscense, que acusó las importantes bajas de jugadores como Ayman o Iker Gil, principal valor ofensivo del equipo en la presente temporada, convocados en esta ocasión con el equipo filial de Tercera RFEF. Tomás, de penalti, puso el único gol tras una primera parte igualada y con opciones para ambos. En la segunda parte, el Huesca buscó el empate desde el inicio y tuvo opciones de conseguirlo, pero les faltó acierto. Ya en el descuento, Mario sentenció con el conjunto oscense volcado.