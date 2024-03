Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: El Jacetano sorprende al Robres

ALCOLEA 1-2 VALDEFIERRO

Alcolea: Aliou, Bah, Mostafa (Aarón, 87), Sanz, Ismael (Marong, 72), Gou, Solanilla (Raúl, 72), César (Sidibe, 87), Fofana, Yassine y Baringo.

Valdefierro: Artero, González, Iván, Sergio Hernández, Isern (Gregorio, 46), Martínez (Stephane, 80), Cortés (Medina, 76), Vicente, Sánchez, Sow y Casañal (Cristian, 65).

Goles: 1-0, min. 39: González, en propia meta. 1-1, min. 66: Cristian. 1-2, min. 80: Gregorio.

Árbitro: Royán García. Amonestó a los locales César, Raúl y al visitante Cortés.

Comentario: El Alcolea no supo aprovechar la ventaja que obtuvo en la primera mitad tras el tanto en propia puerta de González muy próximo al descanso. A pesar de haberse mostrado superiores durante la primera mitad, en la segunda el Valdefierro pisó el acelerador y remontó en la última media hora de partido. Primero con un tanto de Jiménez tras perder el esférico en la salida de balón y aprovecharlo a la contra. Y el segundo, Gregorio aprovechó la segunda jugada ganada por sus compañeros para darle finalmente los tres puntos a los zaragozanos.

SANTA ANASTASIA 2-0 ZUERA

Santa Anastasia: Jaime, Sentís, Tenías (Alonso, 85), Rodrigo (Josué, 73) (Les, 85), Gadea, Almuzara, Izan (Pardo, 60), Mario, Abadía (Bese, 85), Pérez y Óscar.

Zuera: Gómez, Oliver (Álvaro, 73), Alfredo (Escusol, 63), Cabrero, Bilal, Bata, Kentaui (Mallada, 63), Cebrián (Aarón, 46), Bah, Días (Olivera, 73) y Ventura.

Goles: 1-0, min. 16: Mario. 2-0, min. 77: Mario, de penalti.

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó al local Pérez y a los visitantes Alfredo, Oliver, Aarón y Álvaro.

Comentario: El Santa Anastasia sufrió pero terminó imponiéndose al Zuera en un encuentro que pudo encarrilar con un gol de Mario al culminar una jugada colectiva. En cualquier caso, el Zuera no se amedrentó y también buscó la portería rival, con dos buenas intervenciones de Jaime para los locales en la primera parte. En la segunda parte, hubo imprecisiones y muchos balones divididos, de manera que nadie fue capaz de imponer su ritmo. El Zuera mandó algún aviso tras la reanudación, pero los cambios del Santa Anastasia le permitieron seguir mostrando una vertiente ofensiva. Tuvo un par de remates que se perdieron rozando el palo, para finalmente sentenciar por medio de Mario al transformar un penalti.

LOS BANCOS 0-2 TARDIENTA

Los Bancos: Esteban, Cruz, Ayneto, Vallespín (Becerril, 66), Serrano (García, 46), Sanz, Garcés, Torres, Campo (Moreno, 82), Cánovas y Bernal.

Tardienta: Martín, Puig (Álex, 82), Aristz, Salas, Fraile, Andújar, Axier, Duato (Río, 82), Aitor (Orga, 74), Álvaro (Bastidas, 57) y Coll (Sanjuán, 57).

Goles: 0-1, min. 19: Puig. 0-2, min. 79: Aristz.

Árbitro: Guillén Piazuelo. Amonestó a los locales Vallespín, Sanz, Campo, Cruz y a los visitantes Duato y Andújar.

Comentario: El Tardienta se llevó los tres puntos frente a Los Bancos, que venía con muchas bajas. No hubo ningún dominador claro en el encuentro, que fue muy disputado, con los dos equipos bien plantados. El Tardienta se adelantó en el marcador en el 19’ por medio de Puig y a partir de ahí se le puso de cara el partido al cuadro oscense, que supo jugar bien con el resultado a favor, anulando las opciones de generar peligro de Los Bancos. A poco más de 10 para el final, en una jugada a balón parado, el Tardieta anotó el definitivo cero a dos para sentenciar el partido y llevarse los tres puntos de su visita a Zaragoza.

EFB HUESCA 3-1 MONTECARLO

EFB Huesca: Fernandes, Íñigo (Abella, 65), Diallo, Sanagustín (Bellón, 61), Fuller (Gargallo, 78), Martín (Álex, 61), Lizáldez, Egea, Maciel, Cardoso (Puente, 46) y Lucas.

Montecarlo: Moya, Kaito, Pérez, Barrios (Diallo, 68), Marcos, Lera, Gracia, Maradiaga, Duato (Víctor, 88), Luis y Ríos.

Goles: 1-0, min. 4: Fuller. 2-0, min. 5: Martín. 2-1, min. 28: Marcos. 3-1, min. 90: Puente.

Árbitro: Monesma Sánchez. Amonestó a Fuller, Lizáldez, Martín, Íñigo, Gargallo; a Gracia y Maradiaga.

Comentario: Bonita mañana primaveral y muy buena afluencia de público hizo que el Internacional de Huesca se volviese a encontrar con la victoria y eso que no fue uno de los mejores partidos del equipo oscense, y en donde el equipo zaragozano pudo haber empatado. Corrían los minutos 4 y 5 cuando Fuller abría y Martín Luna aumentaba el marcador de cara al equipo local. El Inter creció y tuvo alguna ocasión más de ampliar el marcador, pero no lo pudo hacer hasta el final del partido. En el minuto 28 Marcos Rodríguez inauguró el marcador para el equipo visitante desvirtuando por completo al equipo local y creciendo por momentos hasta el pitido del descanso. En la segunda mitad un Inter muy fiado con el resultado fue dominado poco a poco por un Montecarlo muy activo que lo intentaba de cara a puerta, pero no teniendo la suerte deseada. Corrían ya los últimos minutos del encuentro cuando Pablo Puente consiguió para el Inter el tercer y último gol del encuentro.

DELICIAS 0-0 ONTIÑENA

Delicias: Blanco, Jiménez, Enrech (Omar, 69), Darío Sánchez (Botaya, 60), Maurizio Lanzaro, Gran, Marco Rodríguez (Diop, 60), Oliete, Pina (Alejandro Sánchez, 69), Sow y Badías (Tipan, 89).

Ontiñena: Presa, Thiero, Puente, Daniel Mir (Miguel Romero, 78), Baringo, Cissé, Miguel Ruiz (Samate, 63), Casado (Serrate, 46), Rubén Gracia (Abadía, 87), Andrés y Guillem (Poy, 63).

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó a Sow, Pina; a Alejandro, Puente, Samate y Poy.

Comentario: El Delicias y el Ontiñena igualaron la contienda y se repartieron los puntos tras un choque igualado y con pocas ocasiones. En la primera parte saltó mejor al césped el Ontiñena, que buscó el gol desde el inicio y creó peligro sin acierto. La segunda parte, el Delicias dio un paso hacia adelante y fue superior durante algunos minutos. Aunque el partido entró en una fase final de ida y vuelta, la falta de acierto por parte de ambos equipos evitó que el marcador se moviera. El Ontiñena acumula de esta manera su décima jornada consecutiva sin perder.

SARIÑENA 2-1 GURREA

Sariñena: Campo, Edo, Villellas (Emilio, 55), Cubel, Cortés (Sánchez, 89), Adriel, Vargas (Berrendo, 63), Lamine (Ávila, 55), Lardiés, Callao y Escalzo.

Gurrea: Cervello, Julia (Muñoz, 77), Esteire, Palacio, Riyad (Álex, 46), Mur, Figueras, Aarón, Gurrea (Patrik, 81), Traoré (Alonso, 46) y Falcón.

Goles: 1-0, min. 14: Cortés. 1-1, min. 23: Falcón. 2-1, min. 80: Berrendo.

Árbitro: Toquero Meseguer.

Comentario: Suma y sigue el Sariñena en casa, que venció al Gurrea en un partido que no se decidió hasta los minutos finales y en los que los locales mostraron una mayor efectividad. Se adelantaron rápido, concretamente en el minuto 14 por medio de Cortés que batió a Cervello con un gran disparo. Sin embargo, la alegría duraría poco ya que Falcón hizo el tanto del empate en el 23. Hasta el minuto 80 no se decantaría la balanza para el Sariñena, que se llevó los tres puntos del duelo provincial gracias al gol de Berrendo.

ROBRES 2-3 JACETANO

Robres: Cerdán, Abad, Vidal, Nicolescu, Raúl, Sanz (Serrano, 67), Guti (Marín, 67), Diego, Usón, Edu Vicente y Pellicer (Calvo, 73).

Jacetano: Grasa, Antolín, Portaña, Manafu, Urieta, Garrido, Fornaris (Beytat, 82), Ibán, Javier Bandrés (Tomás, 57), Ponce (Ospina, 89) y Samuel.

Goles: 0-1, min. 16: Fornaris. 0-2, min. 28: Ibán. 1-2, min. 59: Nicolescu. 1-3, min. 73: Samuel. 2-3, min. 80: Diego.

Árbitro: González Castro. Amonestó a Edu Vicente; a Javier Bandrés, Ponce y Urieta.

Comentario: El Robres cedió los tres puntos ante el Jacetano. Los monegrinos disputaron una primera mitad sin ritmo y con pocas ideas, sumado a errores gravísimos en la zaga, y aunque el Jacetano fue capaz de aprovechar. El primer tanto visitante llegó tras dos toques de cabeza dentro del área. El segundo tras un balón muerto dejado por el meta que solo tuvo que empujar el equipo local. Tras el descanso el Robres puso una marcha más. Nicolescu recortó distancias y achucharon los locales, pero los jaqueses fueron capaces de hacer el tercero para evitar problemas. A pesar del 2-3 en el minuto 80, el Robres cayó y dio un paso atrás, perdiendo una oportunidad para alejarse en cabeza.

FB BINÉFAR 2-2 SABIÑÁNIGO

FB Binéfar: Víctor, Alpha, Niakaso, Prat, Baha Coulibaly (Solanilla, 70), Baches (Ndiaye, 70), Camara (Palacín, 22), Sayón (Román, 58), Magassa, Torres e Igor.

Sabiñánigo: Pérez, Toro, Ibra (Grasa, 56), Soria, Paúles (Dylan, 56), Alcoba, Gracia, Jonathan (Abraham, 89), Pueyo, Osanz y Rubén (Leo, 77).

Goles: 0-1, min. 29: Gracia. 1-1, min. 47: Niakaso. 2-1, min. 54: Baches. 2-2, min. 88: Dylan.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Palacín, Prat, Niakaso; a Dylan, Rubén, Jonathan y Grasa.

Comentario: Partido muy disputado en Los Olmos, en el que el Sabiñánigo por medio de Gracia, en un error local en salida de balón, se iría con el marcador a favor al descanso. En la segunda, salieron los locales muy enchufados y en los primeros 10 minutos conseguirían darle la vuelta al marcador gracias a Buba y Baches. A partir de aquí, apretó el Sabiñánigo con balones al área. Cuando parecía morir el partido y quedarse los 3 puntos en casa, Rodríguez empató el partido.

SADABENSE 3-0 ALTORRICÓN

Sadabense: Sanjuán, García (Zalba, 70), Torres, Fernando, Alejandro, Navarro (Álvarez, 76), Ricardo (Pascual, 46), Soro (Iván, 46), Babacar, David Mainz y Baciero (Poderós, 66).

Altorricón: Iván, Baye, Lumbierres, Coker (Papis, 89), Fall (Oumar, 66), Joel (Ander, 80), Zamora, Sy, Sow, El Asri y Velásquez (Mbengue, 66).

Goles: 1-0, min. 75: Babacar. 2-0, min. 84: Babacar, de penalti. 3-0, min. 92: Poderós.

Árbitro: Fuentes Suils. Amonestó a Navarro, David Mainz; a El Asri y Mbengue.

Comentario: El Sadabense se impuso con un marcador abultado, aunque engañoso, al Altorricón, en un choque en el que todos los goles llegaron en el último cuarto de hora. Hasta entonces, la primera mitad fue muy competida, con dos equipos que trataron de pisar la línea de fondo y meter balones al área. Sanjuán estuvo acertado para detener un primer disparo de los visitantes. En la segunda parte, el Sadabense se mostró más ambicioso y los de las Cinco Villas empezaron a dominar en posesión. Finalmente, el tanto de Babacar que abrió la lata transformó el encuentro en un correcalles del que se aprovecharon los locales. De nuevo Babacar convirtió un penalti. Finalmente, con el tiempo cumplido, Poderos convirtió el tercero al culminar una acción en la que el Altorricón estaba ya fragmentado.