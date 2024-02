Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Fuentes se luce ante el Utrillas

FUENTES 3-1 UTRILLAS

Fuentes: León, López (Porroche, 44), Briz, Casaló, Tobajas (Óscar, 86), Asensio (Esteban, 86), Roche (Axel, 72), Blasco, Garín (Salvador, 14), Rubio y Gayán.

Utrillas: Miralles, Judez (Yerai, 81), Lautaro, Sánchez (Izquierdo, 72), Hernández, Alexandre, Tena (Marco, 81), Royo, Adán, Casero (Guillermo, 72) y Mallor (Torres, 55).

Goles: 1-0, min. 16: Tobajas, de penalti. 1-1, min. 51: Casero. 2-1, min. 67: Tobajas. 3-1, min. 77: Axel.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Casaló; a Sánchez, Lautaro y Casero.

Comentario: Triunfo del Fuentes ante el Utrillas por 3-1 en un choque en el que empezaron muy sólidos por hombres de Iván Ballesteros, con un par de balones en profundidad que generaron peligro pero en los que no llegó el remate. El 1-0 llegó de penalti por medio de Tobajas, en una acción en la que señalaron mano a uno de los defensas del Utrillas. La acción pareció clara y apenas hubo protestas por parte de los visitantes. El tanto espoleó al equipo del ‘Pitu’ Lerga. En el tramo final de la primera parte, mejoró el Utrillas y empezó a disponer de llegadas ante un Fuentes ordenado que fue capaz de contenerlas.

El equipo de las Cuencas Mineras mejoró y entró de manera excelente a la segunda parte, logrando el tanto del empate por medio de Casero tras rematar un centro lateral. En dicha acción, uno de los defensas del conjunto local cometió un pequeño error en el marcaje que lo terminó pagando. El Utrillas había hecho lo más complicado, dar un paso al frente e igualar, pero en ese momento volvió a coger el timón del partido el Fuentes. El 2-1 llegó en una acción en la que tuvieron hasta tres remates en una jugada embarullada dentro del área que convirtió Tobajas. En una de ellas, la salvó el portero en la misma línea de gol, y acto seguido también rebotó en un defensa. A falta de un cuarto de hora, Gómez de disparo cruzado estableció el 3-1 con el que concluiría el partido. El Utrillas lo intentó con más corazón que entereza, pero ya no pudo recortar distancias.

EBRO 2-0 CUARTE

Ebro: Abad, Saúl, Espiérrez, Muñoz, Bernal (Garrido, 85), Llabrés, Paki (Torcal, 85), Chárlez (Diawara, 77), Iván Pérez, Escolar y Quique Navarro.

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes, Gassama, Peralta, Isaac (Íñigo, 71), Martínez (Lucho, 57), Cota, Roberto (Valdés, 71), Chus Herrero y Rami (Sesma, 81).

Goles: 1-0, min. 36: Bernal. 2-0, min. 61: Paki.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Bernal, Garrido, Iván Pérez, Muñoz; Sesma y Gassama.

Comentario: El Ebro se impuso por 2-0 al Cuarte en un duelo entre dos rivales por el ascenso directo. Desde el inicio fueron mejor los arlequinados, que llevaron la iniciativa y dispusieron de varios acercamientos y centros de peligro. En una jugada iniciada por Abad, llegó el 1-0 que terminó culminando Bernal en una gran acción colectiva. La ventaja le dio al Ebro más confianza en su juego ante un Cuarte que sufría, y se salvó del segundo tanto del Ebro que tuvo ocasiones con Ton y Javi. Finalmente, Paki estableció el 2-0 y el Ebro fue capaz de mantener el marcador defendiendo en bloque.

HUESCA B 1-2 ÉPILA

Huesca B: Hórreo, Alin (Val, 63), Espinosa, Nacho, Alexis (Nabil, 86), David García, Guerrero, Escario (Torra, 79), Rodri Val, Franco (Torguet, 63) y Armero.

Épila: Aarón, Gil, Rafinha, Manau (Cavero, 74), Hamza, Monteiro, Caro (Ariño, 88), Tapia, Diego Gómez, Losfablos y Berdún.

Goles: 0-1, min. 9: Gil. 1-1, min. 20: Armero. 1-2, min. 80: Tapia.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Torguet, Nacho, David Gacía; Losfablos y Manau. Expulsó por doble amonestación al local Espinosa (59’).

Comentario: Nuevo tropiezo el que sufrió la SD Huesca B en la Base Aragonesa de Fútbol -el tercero consecutivo en liga- esta vez ante un Épila que tiró de experiencia y efectividad para llevarse los tres puntos. Los visitantes se impusieron 1-2 tras un partido en el que los azulgranas volvieron a pecar de fragilidad defensiva y escasa solvencia.

No tardó en adelantarse el conjunto visitante, ya que José Carlos aprovechó la primera clara de los suyos en el minuto 9. El jugador del Épila aprovechó un balón lateral raso para poner por delante a los suyos. No obstante, y a diferencia de encuentros anteriores, los pupilos de Sebas Martínez se recompusieron pronto al tanto del rival, ya que en el minuto 20 Armero batió a Abad en un mano a mano para hacer el tanto del empate. El delantero no desaprovechó el error de la zaga del Épila a la hora de despejar un balón largo, dándole así vida a los suyos con 70 minutos por delante.

Aún así, les volvió a faltar ser dominadores en su casa, y Baldrés estuvo a punto de demostrarlo poco antes del final de la primera mitad, cuando tuvo un mano a mano con Hórreo que evitó el meta del filial con una gran parada. Todo se complicó en la segunda mitad, cuando Espinosa vio la segunda amarilla en el 59 y dejó con uno menos al Huesca B. La fragilidad defensiva en el balón parado volvió a condenarles una jornada más. Tapia, en el 80, remató a placer un córner para hacer el segundo y definitivo de la mañana en la BAF, donde el Huesca B encadenó su tercera derrota consecutiva en liga. Un tropiezo que les saca del play off por el momento.

ATLÉTICO MONZÓN 0-2 ILLUECA

At. Monzón: Nelson, Kirian (Iago, 62), Jerez, Valencia, Claver (Márquez, 21), Fred (Óscar, 62), Muñoz, Fernando, Chipi, Arnedillo (Sorinas, 74) y Mauro.

Illueca: De Cea, Mata, Montllor, Gumiel, Marvin (Galán, 87), Andreu, Yus, Agustín (Pérez, 89), Villalba, Zaka y Roncea (Mené, 60).

Goles: 0-1, min. 63: Mené. 0-2, min. 76: Montllor.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a los locales Chipi y Márquez.

Comentario: El Monzón dio ayer un pequeño paso atrás en su lucha por estar arriba con una inesperada derrota en casa ante el Illueca, un equipo de zona baja. Los rojiblancos vieron así rota una racha de siete partidos seguidos en casa sin conocer la derrota. El partido estuvo igualado en la primera parte, con llegadas de los dos equipos y unos minutos finales en los que los de casa tuvieron alguna ocasión clara, sobre todo a balón parado. Claver tuvo que ser sustituido por lesión a los veinte de juego.

El choque siguió abierto al inicio de la segunda mitad, pero poco a poco el Illueca fue haciéndose con el dominio y comenzó a llegar más a campo rival. Los visitantes llegaron con facilidad por bandas, y superada la hora de juego llegó el primer tanto. Contra por banda izquierda del Illueca, centro raso al área que no tocó nadie para que Mene casi la empujara a la red. El tanto dejó tocados a los mediocinqueños, que no conseguían hilvanar juego, y por contra el Illueca siguió empujando. De esta manera llegó el segundo, con una falta lateral desde la derecha puesta perfecta al área que Montllor llegando con todo remató de cabeza. Quedaba partido, pero se vio a un Monzón que claramente no tenía el día y que poco pudo hacer para revertir la situación. El Illueca supo defenderse e incluso buscar alguna opción a la contra ante un Monzón que vio cómo iban pasando los minutos sin que pudiera apenas generar algún acercamiento peligroso.

ALMUDÉVAR 0-0 EJEA

Almudévar: Albero, Ballarín (Puente, 76), Lizarbe, Velasco, Ainoza, Marcos, Conte, Trullén, Conte, Lizer, Veintemilla (Ñama, 76) y Agustín.

Ejea: Monforte, Crespo, Ginovés, Puri (Kevin Lacruz, 90), Torres, Marín (Radwan, 80), Moha (Iglesias, 90), Carrasco (Álvarez, 63), Tudela, Carbonell (Fedior, 80) y Fadel.

Árbitro: Lou Ballano. Amonestó a los locales Lizer y al visitante Álvarez.

Comentario: Mereció más el Almudévar que hizo un buen partido frente a un Ejea “ramplón” que lo basó todo en una buena defensa y en balones largos para Carbonell y Moha. Desde el minuto 1 el Almudévar fue a por el partido. A los 5 una buena jugada colectiva la remató Conte fuera. La ocasión más clara la tuvo el equipo local en un remate de cabeza de Marcos que repelió el palo. En el 35 un robo de Ballarín lo culminó con un fuerte chut que marchó rozando el palo. Ballarín tuvo otra ocasión que acabó con un buen tiro que se marchó. Salió vivo el Ejea en la primera mitad, pero de nuevo el Almudévar salió en la segunda mitad a por el partido. En el 47 ́ un paradón de Monforte a remate de Conte evitó un gol que ya se cantaba. La más clara ocasión para el Ejea llegó en el 57. Un fallo defensivo, unido a la calidad de Carbonell, acabó en un tiro que marchó rozando el palo.

En el 74 la tuvo Trullén pero su tiro marchó fuera. Poco después Albero evitó el gol en una falta directa lanzada por Moha. En los últimos minutos el Almudévar se lanzó en tromba. Pudo marcar en una melée el equipo local, pero defensas del Ejea lanzándose en plancha evitaron el gol. Y en él 90́ se le anuló un gol al Almudévar por muy dudoso fuera de juego en un remate de Agus. El Almudévar mereció más.

TAMARITE 3-1 CARIÑENA

Tamarite: Edgar, Balué, Varilla, Flo, Fauría (Sales, 58), Álex (Toni, 70), Raúl, Mamadou (Morillo, 46), Raluy, Alexis (Soriano, 82) y Sola (Roc, 59).

Cariñena: Augusto, Omeñaca, Requejo (Closa, 46), Orús, Lounis (Remacha, 46), Gálvez, Basarte, Abuy (Monge, 80), Ibáñez (Fajardo, 70), Lorente (Rica, 46) y Soumah.

Goles: 1-0, min. 13: Sola. 2-0, min. 25: Álex. 2-1, min. 79: Orús. 3-1, min. 81: Sales.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Mamadou, Varilla; Lorente, Basarte y Closa.

Comentario: El Tamarite se impuso con un buen partido al Cariñena y sumó tres puntos importantes. Empezó el partido muy de cara para los literanos, que en el minuto 5 ya se adelantaron gracias a un gol de Solá tras un rechace. El Tamarite tenía el dominio del partido y controlaba un encuentro donde prácticamente el Cariñena no inquietaba en ningún momento a Edgar. En el minuto 26, Guti tras una jugada colectiva hizo el 2-0, con el que se llegó al descanso. En la segunda parte, Félix Jiménez hizo un carrusel de cambios. En el minuto 61, el trencilla anuló un gol a los tamaritanos por fuera de juego, acción que se repitió en los instantes finales. El Cariñena, en el 65 falló una gran ocasión, en la que su delantero se quedó solo ante Edgar. En el 78 tras un rechace puso el 2-1 e inquietó a un Tamarite serio en defensa y definitivo en sus ocasiones. Espinosa marcaba el definitivo 3-1 y mataba el partido. Un encuentro dominado por los locales de principio a fin y tres puntos que se quedaron en la capital de La Litera.

CASPE 2-1 CALAMOCHA

Caspe: Máñez, Vicente, Karol, Casado (Horno, 79), Sanz (Gracia Peña, 71), Rubio, Iván Vera, Marín, Barriendos (Villaoslada, 71), Iñaki y Rotellar.

Calamocha: Unai, Tenorio (Pelegrín, 81), Olivera, Cavero, Marc, Nieto (Baena, 87), Fonsi, Nilton, Falo (Castro, 46), Adán y Otín (Mercadal, 87).

Goles: 0-1, min. 41: Fonsi. 1-1, min. 43: Karol. 2-1, min. 79: Marín.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Barriendos, Sanz; Tenorio y Castro. Expulsó por roja directa a Adán (74’).

Comentario: Partido dominado por el Caspe de principio a fin contra un Calamocha bien ordenado en campo propio. La primera parte es de dominio posicional del Caspe pero con dificultades para encontrar los espacios y con dos ocasiones claras, un remate de Karol y otro de Iván Vicente que toca en el larguero. El Calamocha avisó con peligro alrededor de la media hora con un disparo al larguero de Falo tras una falta lejana. En el 40, una falta lateral botada por Nieto la remata a gol Fonsi para hacer el 0-1. Sin embargo, el Caspe reacciona y consigue la igualada con un gran disparo de Karol desde fuera del área.

La segunda parte comenzó igual pero el guión de partido cambió con la expulsión de Adán del Calamocha. El Caspe intensifica su dominio y Gracia Peña tiene una ocasión muy clara que se marcha desviada. Después es Rotellar quién no acierta a gol en un remate con la izquierda. El gol de la victoria viene en una acción de centro lateral con un disparo de Marín a asistencia de Karol. De ahí al final el Caspe gestionó los minutos que quedaban y los tres puntos se quedan en los Rosales.

BELCHITE 97 1-0 BORJA

Belchite 97: David, Erick, Rey, Charneca (Gauna, 64), Salcedo (Lantarón, 64), Cabrero, Tolo, Escarda (Gomis, 33), Choren, Cotoño y Ferruz.

Borja: Montorio, Gazzoni, Marín, Raúl (Mbodj, 87), Leciñena, Taboada, Sánchez, Antero, Solans, Usón (Marcos, 46) y Gea (Gracia, 46).

Goles: 1-0, min. 88: Cotoño, de penalti.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a los visitantes Mario, Marín, Raúl y Sánchez.

Comentario: El Belchite superó al Borja por 1-0 en un encuentro con dos partes bien diferenciadas. En la primera, los de la comarca de Campo de Belchite y dispusieron de dos ‘mano a mano’ de Chorén que desbarató Montorio, quien también realizó otras tres importantes paradas en la primera parte. El infortunio se cebó con Escarda, que sufrió una nueva lesión este curso y tuvo que ser sustituido al filo de la media hora de juego. Los últimos 15 minutos de la primera parte estuvieron más nivelados, con algún córner para el Borja como principal aproximación. En la segunda parte, el juego se tornó más farragoso. Marín salvó en línea de gol lo que parecía que iba a ser un tanto de los locales; y David también brilló en un lanzamiento de falta para evitar el gol del Borja. Finalmente, el árbitro señaló penalti por una mano en el interior del área del Borja. Primero señaló que la mano fue del Belchite, pero terminó rectificando a instancia del asistente. Cotoño no perdonó y transformó el penalti para dejar los tres puntos en casa.

FRAGA 0-0 BINÉFAR

Fraga: Gasca, Nihah, Serra, Álex Sanz (Bautista, 66), Alexis (Hernández, 77), Sanjuán (Puch, 66), Porlán, Solano (Unai, 77), Ormo, Novials y César (Pirla, 89).

Binéfar: Sanz, Enric, Joel, Álex Sanz, Fall (Bernado, 64), Cesc, Ratto (Llobet, 89), Samitier (Becerra, 76), Chicho (Torres, 89), Dela y Arón.

Árbitro: Firvida Fernández. Amonestó a los visitantes Samitier, Joel, Arón y Dela. Expulsó por doble amonestación al local Porlán (41’).

Comentario: El Fraga y el Binéfar empataron sin goles en un partido soso y sin apenas ocasiones. Lo mejor para los locales fue la reaparición de Unai Jodar, que llevaba toda la campaña sin jugar por una lesión, y que aguantaron un punto pese a jugar toda la segunda parte con un jugador menos por la expulsión de Porlan. Para el Binéfar, romper una racha de cuatro derrotas. Se puede decir que apenas hubo ocasiones claras enn todo el encuentro. La primera parte fue igualada, el Binéfar tuvo acercamientos algo más claros, en llegadas que evitó el portero local Javi Gasca.

Al filo del descanso se produjo la expulsión del local Porlan, que vio dos tarjetas amarillas casi seguida y algo excesivas. Pero en la vuelta al campo, el Fraga tampoco notó en exceso esa inferioridad numérica en un partido en el que volvió a pasar poco. El Binéfar trató de rondar algo más el área rival, pero sin apenas generar situaciones de verdadero compromiso para los locales. En el minuto 77 saltó al campo Unai Jodar, atacante local que llevaba desde la pasada campaña sin poder jugar debido a una larga lesión. Al final, reparto de puntos entre los dos equipos.