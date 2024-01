Todas las crónicas de Liga Nacional: El Teruel acaba con la racha del Oliver

TERUEL 2-0 OLIVER

Teruel: Pablo, Álvaro, Reinaldo, Jorge, Rubén (Gonzalo, 81), Peralta (Yeray, 63), Peña, Rubira (Adrián, 73), Diego, Iñaki (Civera, 81) y Álvarez.

Oliver: Imanol, Oleg, Capapé, Víctor, Ruiz (Marzal, 59), Javier, Mateo (Fraile, 75), López, Escanero, Palma (Colás, 66) y Faraj (Erik, 59).

Goles: 1-0, min. 55: Peralta. 2-0, min. 80: Rubén.

Árbitro: Ilyas El Mazraoui. Amonestó a Álvarez, Rubén, Peralta, Reinaldo, Yeray; Palma, Oleg, López y Colás.

Comentario: Un Teruel plagado de bajas rompió la racha del Oliver; los turolenses fueron muy combativos y ordenados, no concedieron opciones a un Oliver que se atascó en el juego y apenas inquietó al meta local. La primera parte se desarrolló con máxima igualdad, ritmo lento e intermitente. Fue muy controlada por el CD Teruel, donde una acción aislada de Palma se marchó por encima del larguero, y esperó sus oportunidades en salidas rápidas. En la segunda el Teruel se estiró en combinaciones aprovechando a un Oliver precipitado y nervioso. En un córner Peralta puso el 1-0 tras una serie de remates que el portero zaragozano sacó de la línea de gol por dos veces. El Oliver lo intentó pero sus acciones no inquietaron a la portería de Pablo, en la que morían centros sin peligro. A falta de 10 minutos una nueva contra del Teruel acabó en un mano a mano para Rubén que superó a Imanol por bajo.

ESCALERILLAS 1-1 EBRO

Escalerillas: Mozota, Bryan, Sebastián, Aarón, Trotskyy (Eyotor, 70), Abdellah, Oumar (Drulic, 85), Insa (Abdelghani, 65), Aarón, Famara (Kevin, 85) y Alí (Antonio, 70).

Ebro: Chabier, Bielsa, Santarromana (Plaza, 72), Cebollada (Emilio, 58), Eder, Elvis, Arambillet (Rubén, 82), Monaj (Zuazu, 58), Izan, Calvo (Puertas, 72) y El Hadji.

Goles: 1-0, min. 29: Abdellah. 1-1, min. 40: Elvis.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a los visitantes Izan y El Hadji.

Comentario: El partido comenzó con un Escalerillas volcado en portería contraria.

En los primeros minutos hubo una falta envenenada y golpeó en el larguero pudiendo aprovechar el rechace sin éxito. Los locales continuaron teniendo varias acciones de peligro sin acierto hasta que en minuto 30 tras una acción de peligro que Sene mandó al palo tras varios rechaces y esta vez Abdellah marcó el 1-0. Poco después, Trottsky, estuvo muy cerca de convertir el segundo. El Ebro, en un saque de esquina, puso el empate por medio de Elvis. Tras el descanso, los locales buscaron no perder el control, pero no tuvieron la misma claridad que en el primer tiempo. Empate que le supo a poco a los locales.

UTEBO 0-0 ALCAÑIZ

Utebo: Héctor, Cocián, Vicente, Ángel (Castillo, 79), Juan, Gorea, Enzo (Morán, 55), Fantova, Iker (Aziz, 74), Rubén y Carbonell (Hillera, 79).

Alcañiz: Jorge, Julen, Bel, Tomás (Monteiro, 89), Cebrián, Téllez (Losilla, 81), Pelegrín, Lorenz, Estopiñán, Alquézar (Yassine, 89) y Celma (Bielsa, 46).

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó al visitante Celma.

Comentario: Tablas en un duelo directo en la mitad baja de la tabla. Con escasas ocasiones y posesiones largas de ambos equipos se llegó al descanso. Ninguno de los dos quiso perder el partido. La segunda parte concedió más espacios y ocasiones para ambos. Más disparos a puerta para el Alcañiz, pero la más clara vino para el Utebo en un mano a mano de Rubén que un gran Jorge solventó. Los dos equipos trataron de generar en los últimos compases, pero el marcador no se movió del inicial.

IPC LA ESCUELA 1-0 HERNÁN CORTÉS

IPC La Escuela: Joao, Kontonis, Alejandro, Escobar, Chamorro, Marcos (Yeray, 71), Ferrando (Tavares, 87), Jarome, Jefferson (Matías, 71), Walter y Gabriel.

Hernán Cortés: Garijo, Muñoz, Sabater, Ormad (Ismail, 80), Franco, Javier (Jaime, 71), Ander (Abilio, 46), Palacios (Guillén, 71), Crespo (Arilla, 46), Torres y David.

Goles: 1-0, min. 40: Ferrando.

Árbitro: Lou Ballano.

Comentario: Partido muy igualado en la primera parte, donde el IPC tuvo un ligero dominio del balón aunque sin generar ocasiones. El Hernán se asomó muy esporádicamente al área rival. El IPC dominó el balón pero no encontró la forma de superar la defensa visitante hasta que en el minuto 40 una buena jugada les puso por delante. Tras el descanso, el cuadro zaragozano estiró sus líneas y se hizo con el dominio del partido. Las ocasiones se sucedieron pero no se consiguió el empate. Los últimos 20 minutos fueron un monólogo visitante, con un IPC encerrado, pero no encontraron premio a su dominio.

MONTECARLO 1-0 REAL ZARAGOZA B

Montecarlo: Iván, Víctor, Edson (Calvera, 90), Noé (Marco, 73), Dos Santos (Amine, 83), Del Cerro, Villanueva, Serrano, Tomás, Abenia y Cubillo.

Real Zaragoza B: Lucas, Cristian, Jorge, Aguilar (Daniel, 46), Sancho, Pablo, Subías (De Gregorio, 61), Íñigo, Soriano, Cazorla y Enzo (Bescós, 73).

Goles: 1-0, min. 52: Dos Santos.

Árbitro: Nivela González. Amonestó al local Marco.

Comentario: El Montecarlo sigue intratable y pudo doblegar a uno de los grandes equipos de la categoría. El Zaragoza fue dominador en los primeros compases, con un elevado ritmo y aproximaciones. Poco a poco los de La Paz fueron a más y en una acción por la izquierda intimidaron. Los de Marzo crecieron y en el 33 tuvieron la aproximación más clara. En un saque de esquina, de nuevo el Montecarlo estuvo cerca de conseguir el primero; en otro mano a mano, el meta visitante intervino bien. En la segunda parte, la tónica se mantuvo hasta que en un saque de banda, Dos Santos desde segunda línea abrió el marcador. Prolongaron su dominio hasta que el cuadro blanquillo se hizo con la posesión pero no tuvieron oportunidades hasta un disparo que se fue desviado.

AMISTAD 0-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Amistad: Iker, Bernad (De Alfonso, 60), Moreno, Mariblanca, Del Río, Tolosa (Sopena, 71), Izan (Brian, 78), Diego Pablo, Fabrice, Bernal (Gabriel, 46) y Marco

Santo Domingo Juventud: Marcos, Armero, Ingalaturre (Morales, 88), Valencia, Diego (Arturo, 88), Buil (Mustienes, 66), Vilella, Lucas (Hugo, 79), Simón, Ortiz (Palos, 79) y Ruesca

Goles: 0-1, min. 3: Lucas. 0-2, min. 68: Lucas.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Marco; y Diego.

Comentario: El Juventud mantiene una buena racha gracias a un doblete de Lucas. Se adelantó en una prolongación en el corazón del área que transformó Lucas. El partido fue igualado, aunque el Juventud manejó el ritmo del partido algo más que los rojillos, generando acciones claras. El Amistad trató de tener el esférico pero sin llegadas claras salvo una falta que tocó en la barrera. En la segunda parte, los locales introdujeron cambios, pero en la segunda parte los visitantes fueron superiores; se encontraron cómodos defendiendo y buscaron sentenciar la contienda cuanto antes. En el 68, Lucas aprovechó un error local para marcar. En los minutos finales, el equipo local lo intentó aunque los naranjas pudieron ampliar su renta en varios contragolpes.

STADIUM CASABLANCA 0-2 HUESCA B

Stadium Casablanca: Portero, Alejandro, Jaime, Lázaro (Laborda, 68), Nadal, Rodrigo (Márquez, 68), Abderrazaq (Checa, 84), Asín, Alamañac, Tito (Vinuesa, 68) y Álvarez (Terreu, 84)

Huesca B: Azagra, Lucas, Velázquez, Jairo, Carlos Pablo, Losfablos, Roche (Giacomo, 73), Abel, Fofana, Daniel (Lucas, 73) y Osán (Nicolás, 73).

Goles: 0-1, min. 20: Osán. 0-2, min. 89: Fofana.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Rodrigo, Lázaro, Portero, Asín, Jaime (2), expulsado en el 90’; Fofana, Daniel, Abel y Giacomo.

Comentario: Partido igualado donde el Huesca fue algo más intenso en los primeros minutos, aunque la defensa de los verdes estuvo impecable. Nadal, desde la frontal, estuvo cerca del primero y seguidamente, en el minuto 19, Álvarez desde la frontal rozó el larguero. Al contragolpe, llegó el gol oscense en una transición rápida. Los de Javier Martín desplegaron un buen juego pero sufrieron las intenciones del meta oscense. En la segunda parte, los locales dieron un paso al frente y lo intentaron con centros laterales. Las ocasiones fueron escasas y al Huesca le costó encontrar los huecos. Nadal volvió a tener otro acercamiento hasta que finalmente Fofana puso el segundo y sentenció ya en la última jugada al contragolpe.

BALSAS PICARRAL 2-0 LA ALMUNIA

Balsas Picarral: Jorge, Mikel (Crespo, 89), De Lope, Lorién (Raúl, 77), Yeray, Redondo, Romanillos (Carlos, 52), Subías, Marcos (Suils, 89), Taus y De Diego (Brizuela, 77).

La Almunia: Eloy, Utrilla, Marcos, Iker Gil (Daniel, 84), Nagy (Adam, 70), Arnal, Raúl (Macaya, 84), Nonay (Hugo, 46), Lorén, Hernán (Raga, 70) y Lorente

Goles: 1-0, min. 12: De Diego. 2-0, min. 52: Marcos.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a De Lope, Redondo (2), expulsado en el 68’; y Marcos.

Comentario: El Balsas se llevó la victoria ante La Almunia en un partido competido. Los de Alejandro Puyo se adelantaron en el minuto 12 de partido con un gol obra de De Diego. El Balsas trató de ampliar la renta y La Almunia contuvo los ataques contrarios. En la segunda parte, los locales dejaron el partido casi sentenciado con el gol de Marcos, aunque La Almunia trató de meterse en el partido.

SAN GREGORIO 1-2 MONZÓN FB

Imagen del once inicial del Monzón ante el San Gregorio Monzón FB

San Gregorio: Gabardos, Saganta, Lezcano, Joven, Khaitr, Clavería, Manteca, Beye, Muñoz, Velilla y Benavente.

Monzón FB: Subías, Abad, Santos, Floría, Pico, Nevot, Mestre, Fernández, Izquierdo, Magassa y Pérez.

Árbitro: Agustín Moreno.

Comentario: El San Gregorio fue derrotado en casa ante el Monzón en un partido igualado y disputado. El cuadro rojillo fue superior en los primeros compases y Manteca puso el primero. Ello derivó en los mejores minutos locales, con una acción de Aimar en un remate de cabeza que se fue al larguero. El Monzón fue estirando sus líneas aunque sin acciones muy claras hasta que en una falta lateral empató; tras esto dispuso de un disparo lejano que se fue al palo. En la segunda mitad, el Monzón estuvo un poco más acertado y de penalti puso el segundo. Los locales reaccionaron y se lanzaron a por el empate; aunque llegaron en varias jugadas no lograron superar a una zaga rival acertada.