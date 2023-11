Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El San José acaba con la imbatibilidad del Casetas y el Calatayud, nuevo líder

CASETAS 1-2 SAN JOSÉ

Casetas: Ortí, Morcillo (Da Costa, 75), Perales (Palacios, 32), Arroyave, Eduardo, Marcos (Valero, 46), Izquierdo, Rivas (Moreno, 65), Marín, Piñero y De Castro.

San José: Vargas (Giménez, 46), Alejandro (Fernández, 70), Manjón (Ceperuelo, 73), Cea, Kyei, Solans, Suárez (García, 7), Óscar, Diloy (Gómez, 70), Víctor y Barbero.

Goles: 0-1, min. 4: Víctor. 0-2, min. 26: Diloy. 1-2, min. 43: De Castro.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó al local Marcos; a los visitantes Manjón, Alejandro y García.

Comentario: El San José acabó con la imbatibilidad del Casetas en un partido donde los azulones fueron muy efectivos. Con este resultado, el cuadro local pierde el liderato. El conjunto local llevó el control de la posesión, pero los de David Rincón fueron muy efectivos de cara a portería. En una jugada trenzada, Víctor Rodríguez mandó el esférico al fondo de la red. El partido mantuvo la tónica general, aunque de nuevo la efectividad fue clave. Diloy cruzó un balón al que no llegó Ortí para hacer el segundo. Antes del descanso, el Casetas recortó diferencias por medio de De Castro. En la segunda parte, las ocasiones se redujeron y ambos equipos desplegaron un fútbol directo aunque no hizo que el marcador se moviese.

ATLÉTICO CALATAYUD 2-1 LA ALMUNIA

At. Calatayud: Rodríguez, Barrachina, Pascual, Pablo, Pérez (Mario, 64), Hernández (Palacios, 89), Panocha (Bernal, 89), Negredo, Lorente, Daniel y Sergio.

La Almunia: Lorente, Posso (Montesinos, 78), García (Fernández, 66), Guillén (Romanos, 54), Júdez, Embid, Mohammed (Clavero, 66), Trejo, Caparrós, Ciriano y Susoho.

Goles: 0-1, min. 27: Embid. 1-1, min. 33: Pablo. 2-1, min. 49: Panocha.

Árbitro: Lapena Antoñanzas. Amonestó a Pérez, Daniel y Pascual; García, Guillén y Mohammed.

Comentario: El Atlético Calatayud recupera el liderato tras remontar el tanto inicial de La Almunia. Las primeras oportunidades llegaron por parte del conjunto bilbilitano en un testarazo de Lorente y en un disparo de Panocha, pero los primeros en abrir la lata fueron los visitantes. Embid recibió un balón largo que pasó entres los dos centrales para batir a Rodríguez. No hubo que esperar mucho para ver la reacción del Atlético Calatayud, que empató con un gol de Pablo a centro de Negredo. Antes del descanso Panocha pudo haber puesto por delante a los locales, pero se llegó al intermedio con el resultado de 1-1.

A los pocos minutos de reanudarse el juego Panocha recibió un balón a la espalda de la defensa, que estaba muy adelantada, y no tuvo problemas para hacer el 2-1. La Almunia se volcó en el ataque pero no conseguía generar peligro. Los locales, por su parte, pudieron haber sentenciado en una salida a la contra de Pablo y en un disparo desde el borde del área de Daniel que se encontró con el larguero. Los visitantes trataron de empatar colgando balones al área pero no hubo tiempo para más.

ATLÉTICO CARIÑENA 2-1 ATLÉTICO TERUEL

At. Cariñena: David, Sola, Begue, Lorente (Gutiérrez, 87), Valios, Ibáñez, Miñana, Denis, Burriel (Nassim, 78), Báguena (Chabier, 89) y Fernando (Luis, 87).

At. Teruel: Garcés, Moha (Soriano, 64), Ferrer, Raúl (Úbeda, 58), Enrique, Orriols, López, Julián, Lorien, Marco (Carlos, 81) y David (Oroel, 58).

Goles: 1-0, min. 30: Lorente. 2-0, min. 57: Valios. 2-1, min. 70: Enrique.

Árbitro: Balongo Arroyo. Amonestó a Gutiérrez, David, Denis; Enrique, Úbeda y Soriano. Expulsó con roja directa al local Valios (68’).

Comentario: Partido bien controlado por el Atlético Cariñena desde el inicio que le sirvió para ganar al Atlético Teruel y reencontrarse con la victoria. En el minuto 19 una jugada bien trenzada del equipo local hizo que los de Luis Alberto Galindo se adelantaran en el marcador por mediación de Lorente. Ya en la segunda mitad, el Atlético Cariñena volvió a perforar la meta visitante con un buen gol de Valios. Aún gozaría de una ocasión para sentenciar el partido con un remate al larguero de Begue, pero el partido dio un giro radical al quedarse el equipo local con un jugador menos por la expulsión de Valios y un minuto después acortó distancias en el marcador el Atlético Teruel. Los minutos finales fueron de un esfuerzo inmenso del equipo local para sujetar el marcador y conseguir los tres puntos.

ALCAÑIZ 4-0 CHIPRANA

Alcañiz: Enrique, Issmail, Raúl, Escuin (Dobato, 70), Leiva, Bagán, Bruno, Guillén (Urrios, 55), Blasco, Cardiel (Tomás, 70) y Llombart.

Chiprana: Luis, Valls, Guardia, Pablo (Buisán, 66), Vidal, Pío, Moreno (Repollés, 58), Daniel (Ignacio, 73), Poblador (Perdiguer, 58), Nicolás y Raúl (Piquer, 66).

Goles: 1-0, min. 28: Escuin. 2-0, min. 52: Llombart. 3-0, min. 68: Escuin. 4-0, min. 76: Llombart.

Árbitro: González García. Amonestó a los visitantes Daniel y Perdiguer.

Comentario: Partido muy controlado por parte del Alcañiz de principio a fin. La primera media hora estuvo más cerrada en cuanto a ocasiones hasta que apareció Escuin para marcar un golazo tras una buena jugada individual. A partir de ese gol el Chiprana se estiró un poco más y eso le permitió al Alcañiz tener numerosas ocasiones en la segunda parte. El segundo gol llegó en una buena acción de Cardiel que le puso un centro medido a Llombart para que los locales doblaran su ventaja. Un disparo desde la frontal del área de Escuin sirvió para que el 3-0 subiera al electrónico y el cuarto fue otra vez obra de Llombart tras regatear al portero y marcar a placer.

ESCALERILLAS 0-1 ANDORRA

Escalerillas: Moriano, Crespo, Campos, Pablo (Gilson, 79), Sergio (Berrogain, 59), Pina (Pellejero, 70), Martín (Burillo, 70), César, Jorge (Raúl, 46), Ramírez y Borja.

Andorra: Ricón, Villanueva, Domingo, Guía, Blasco, Ginés (Jesús, 79), Juárez (Mombiela, 87), Lucano, Jaime, Paulo (Eduardo, 76) y Pescador (Montañés, 87).

Goles: 0-1, min. 68: Paulo.

Árbitro: Albano Gota. Amonestó a Burillo; Gil, Villanueva y Ginés.

Comentario: Paulo André Miranda dio la victoria al Andorra en un partido tremendamente igualado. El cuadro andorrano fue mejor en los primeros compases, pero sin generar excesivo peligro. El Escalerillas se fue asentando y Nico Pina tuvo en sus botas el primer gol. Tras el paso por vestuarios, los de Jesús Arturo Asensio rozaron el gol nada más comenzar, de nuevo en los pies de Pina. El Andorra fue cediendo metros, pero en un centro lateral, los de Carlos Gil se pusieron por delante, certificaron una nueva victoria y prolongaron su buen estado de forma.

MAGALLÓN 1-0 QUINTO

Magallón: Peña, Falcón, Adrián, Aitor, Aibar, Martín (Navarro, 60), Pablo (Mena, 80), Jorge, Roy, Lasauca y Segura.

Quinto: Mallor, Úbeda, Adriel, Budría, Balfagón, Hugo, Sergio (Abenia, 84), Escudero (Artigas, 84), Juanjo (Jorge, 70), Carlos (Gutiérrez, 70) y París (Garrido, 70).

Gol: 1-0, min. 58: Lasauca.

Árbitro: Fuentes Suils. Amonestó a los locales Martín, Mena y Adrián y al visitante Hugo.

Comentario: El Magallón se llevó por la mínima el duelo en el que recibía al Quinto en un partido claramente condicionado por el viento. En la primera mitad fueron los visitantes quienes jugaron con el aire a favor pero desaprovecharon la oportunidad de generar peligro ante un rival que apenas consiguió salir de su área.

Tras el paso por vestuarios el Magallón cambió su sistema y dominó el juego disponiendo de numerosas ocasiones de gol, encontrándose con la madera en un disparo de Aibar que a punto estuvo de significar el 1-0. El gol de la victoria llegó en el minuto 58 tras un centro de Martín cabeceado por Seguro y despejado por Mallor, pero el rechace lo recogió Lasauca para enviar el balón al fondo de la red. El Quinto se lanzó a por el gol del empate y el Magallón no consiguió anotar el gol de la tranquilidad, llegándose al pitido final con el resultado de 1-0.

CELLA 1-1 MORÉS

Cella: Ramo, Sánchez (Martín, 63), Royo, Julio (Raúl, 84), Bielsa (Marcos, 75), Gascón (Mesías, 84), Navarrete, Pescador, Enguita, Cercos y Guillermo.

Morés: Salvador, Mendoza, Arenaz, Serrano (Torcal, 76), Osorio, Moncada, Ballester (Óscar, 66), Enamorado, Hugo (Mazas, 88), Zapata y Agorreta.

Goles: 0-1, min. 23: Cercos, en propia. 1-1, min. 32: Gascón.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Martín; a Torcal y Agorreta.

Comentario: Cella y Morés firmaron el empate en un partido igualado y abierto hasta el final. El cuadro de Alberto López fue el que llevó el dominio del esférico en los primeros compases, generando peligro con disparos desde media distancia. Sin embargo, el Morés también intimidó a la zaga contraria con envíos largos a la espalda de la defensa y en acciones al contragolpe. El primero de la contienda fue fruto de una indecisión en la defensa del Cella, que supuso un tanto en propia puerta. Sin embargo, los locales reaccionaron y empataron en un pase filtrado donde Gascón ganó a los defensores contrarios. En la segunda parte, los visitantes dificultaron la labor rival y acumularon ocasiones en robos y en la salida de balón. Finalmente el marcador ya no se movió.

VILLA DE ALAGÓN 0-1 MALLÉN

Villa Alagón: Sanz, Iglesias, Ibra, Pueyo (Cortés, 72), Andrés (Huerta, 72), Osorio (Cristian, 65), Cepeda, Juan, Edmar, Ávila (Ramsés, 70) y Tomás.

Mallén: Espino, Daniel, Pascual, Ibáñez, Roncal, Contreras, Pedro (Belio, 60), Espeleta, Urbez (Pamplona, 65), Iker y Navales (Yeray, 85).

Gol: 0-1, min. 60: Láinez.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Pueyo, Andrés y Cristian; a Espino y Contreras. Expulsó por doble amonestación al local Iglesias (80’).

Comentario: Partido de máxima igualdad el vivido en Alagón en el que los dos equipos jugaron sus bazas y salió vencedor Mallén. Tras una primera parte sin goles ni un claro dominador y con pocas ocasiones claras para ambos conjuntos, en la segunda parte una contra liderada por Iker, quien condujo por la izquierda sin oposición y le acabó pegando cruzado sin que nada pudiera hacer el portero local, acabó decidiendo el duelo.

MEQUINENZA 1-0 FLETA

Mequinenza: Djiby, Anass, Gonzalo (Ruiz, 58), Abel, Sergi, Cabistañ, Hoyo (Jon, 66), Guillem (Oprea, 84), Julen, Joel y Marong (Didier, 84).

Fleta: Márquez, Muñoz, Tejedor, Cornago (Ibáñez, 46), Moore, Mario (Andrés, 78), Sorinas (Sergio, 74), Aarón (Mendy, 74), Jorge, Berbegal y Marlon (Nguema, 66).

Goles: 1-0, min. 70: Guillem.

Árbitro: Fortea Laguna. Amonestó a Marong y Anass; a Marlon, Jorge, Andrés y Márquez. Expulsó por roja directa al visitante Moore (47’).

Comentario: Partido competido e igualado donde el Mequinenza aprovechó la superioridad numérica que tuvo desde el minuto cincuenta. La expulsión a Toby en una infracción en mitad de campo derivó en una roja muy protestada por los visitantes. Estos últimos, pese a la inferioridad, dieron la cara. En la primera parte, los zaragozanos tuvieron una llegada que terminó golpeando el larguero. El cuadro de Las Rías generó peligro en diversos saques de banda. Tras el descanso, llegó la expulsión visitante y el gol local. Guillem, el mejor local, transformó una acción por la izquierda. En los minutos finales el Fleta trató de dar un paso al frente, pero no logró sacar algo positivo de su desplazamiento.