Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Real Zaragoza supera al todopoderoso FC Barcelona

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 3-2 FC BARCELONA

El Real Zaragoza Juvenil superó al todopoderoso FC Barcelona, que venía de ganar todos los partidos de la temporada tanto en liga regular como en la Liga de Campeones Juvenil, y que se vio sorprendido por un muy buen Real Zaragoza que remontó en la segunda parte un marcador adverso. Victoria muy importante para los chicos de Javier Garcés que un año más demuestran ser candidatos a todo, plantando cara y superando a una de las mejores canteras de España.

A pesar de la victoria, no fue un partido fácil para el Real Zaragoza. El partido estuvo muy igualado en todo momento y la primera ocasión fue para el cuadro blanquillo a balón parado, tras un gran centro de Liso desde la esquina que remató Miguel y se marchó alto. Espuña tuvo que intervenir poco después para desviar un disparo en lo que fue la primera ocasión del Barça. Sin embargo, el guardameta zaragocista nada pudo hacer en la siguiente y el equipo visitante se puso por delante con el gol de Fort a la salida de un córner. A pesar del jarro de agua fría que supuso el tanto visitante, el Zaragoza no le perdió la cara al partido y logró empatar apenas 4 minutos después con un disparo de Miguel desde la frontal del área que sorprendió a Yaakobishvili y supuso el empate. A partir de la igualada, el Real Zaragoza tuvo unos buenos minutos con ocasiones para ponerse por delante, especialmente una de Sesé que remató centrado tras una gran jugada colectiva y un disparo de Saidu que lo intentó de lejos. Sin embargo, de nuevo el Barça se puso por delante, antes del descanso, con el gol de Guiu. El partido llegó al descanso con 1-2 en el marcador, mucha igualdad y todo por decidir de cara a la segunda parte.

Tras el paso por vestuarios, el Real Zaragoza arriesgó en ataque desde el inicio en busca del empate. Lo intentó en numerosas ocasiones y tuvo opciones sobre todo a balón parado, pero no fue hasta el 66’ cuando Sesé, con un disparo cruzado desde dentro del área, puso el merecido empate en el marcador. Espuña tuvo que emplearse a fondo en un par de ocasiones para mantener el empate. Cuando todo parecía indicar que el partido finalizaría con reparto de puntos apareció Liso, en una de las últimas acciones, para con una jugada individual realizar un fuerte disparo cruzado con pierna izquierda y culminar la remontada. No hubo tiempo para más y con el pitido final del colegiado del encuentro, la Ciudad Deportiva estalló de júbilo y alegría tras vencer a un gran equipo cuando nadie lo había hecho en la presente temporada. El Real Zaragoza Juvenil más competitivo está de vuelta.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Espuña, Motilva, García, Saidu (Diego, 46), Aznar, Miguel, Sesé (Íñigo, 75), Barrachina, Dennis (Conte, 84), Pinilla (Cantero, 57) y Liso.

FC Barcelona: Yaakobishvili, Espart, Fort, Navarro, Landry, Cristo, Calderó, Brian, Guiu, Guille y Hernández (Hugo Alba, 80).

Goles: 0-1, min. 13: Fort. 1-1, min. 17: Miguel. 1-2, min. 32: Guiu. 2-2, min. 66: Sesé. 3-2, min. 88: Liso.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Saidu, Dennis; y a Cristo.

EF GAVÁ 1-1 RACING CLUB ZARAGOZA

EF Gavá: Iker, Marc (Marcel, 62), Parrado, Melero, Rocafull (Reboiras, 46), Monir, Walton, Pol (Rodríguez, 78), Santiago (Hofmann, 83), De Pedro y Ayoub.

Racing Club Zaragoza: Montañés, Franco, Nicolás, Palacio (Mustafá, 78), Sanjuán (Dennis, 61), Regidor (Nadal, 87), Pamiés, Marzal (Víctor, 46), Ian (Lalo, 46), Lobato y Aguilar.

Goles: 1-0, min. 33: Pol. 1-1, min. 69: Regidor.

Árbitro: Carballo Vázquez. Amonestó a Marc, Marcel, Reboiras; Nicolás, Víctor, Dennis, Lalo y Lobato.

Comentario: El partido del Racing Club Zaragoza en Gavá estuvo marcado por la desagradable situación que vivió la expedición zaragozana en el trayecto de ida, cuando el autocar en el que se desplazaban fue alcanzado por una piedra que afectó a la luna delantera del vehículo. Afortunadamente todo se quedó en un susto, pero hubo que retrasar el inicio del partido 30 minutos, con la colaboración del club local. El partido estuvo muy igualado y finalizó con un justo reparto de puntos. Se adelantó en la primera parte el Gavá por medio de Pol. Tras una falta en el centro del campo y un saque rápido que pilló desprevenida a la zaga del Racing, el ariete catalán no falló ante Montañés. El Racing Club se puso manos a la obra en busca del empate y con el paso de los minutos fue mejorando sus prestaciones, especialmente en la segunda parte, donde apenas sufrió en defensa. Tras una acción a balón parado, Regidor se elevó por encima de dos rivales para, con un remate de cabeza cruzado, poner el empate en el marcador. Los últimos minutos ambos equipos tuvieron opciones de llevarse el partido pero no acertaron y el partido finalizó en empate.

HUESCA 2-4 MALLORCA

Huesca: Eloy, Moha, Fita (Gimeno, 75), Diego (Vera, 75), Peregrina, Lucena, Samuel (Pau, 46), Santi López (Fontán, 65), Ayman, Iker Gil y Sandro.

Mallorca: Joan, Alberto, Bueno (Ávila, 65), Gabriel, Tomás (Alexander, 75), Guzmán, Cesc (Bejarano, 65), Alejandro, Torá (Alarcón, 75), Bruno (Binimelis, 80) y Scuri.

Goles: 0-1, min. 28: Bueno, de penalti. 1-1, min. 60: Sandro. 1-2, min. 64: Cesc. 1-3, min. 76: Bruno, de penalti. 1-4, min. 79: Alexander. 2-4, min. 88: Ayman.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Diego; Alarcón y Alejandro.

Comentario: El Huesca cayó derrotado en casa ante el Mallorca en un partido igualado que estuvo marcado por las decisiones arbitrales. Inició mejor el Huesca, que empezó con más balón y buscando desde el principio la portería rival. Iker Gil tuvo las mejores ocasiones para inaugurar el marcador, con dos 1 vs 1 ante Joan que no pudo aprovechar. Poco después el colegiado señaló penalti favorable al Mallorca por manos en el área del Hueca, que Bueno convirtió en gol. No hubo mucho más hasta el descanso, al que se llegó con 0-1 en el marcador. La segunda parte empezó mejor el Mallorca, con más balón pero sin ocasiones. Tras un gran pase de Ayman a Sandro, el Huesca igualó el encuentro en el 60’. A partir de ese momento, el partido entró en una fase de igualdad y de ocasiones para ambos. El Mallorca volvió a ponerse por delante con un gol de Cesc tras una contra, un centro y un buen remate del jugador mallorquín. Tras el gol llegó el momento de la polémica. El Huesca protestó hasta dos penaltis claros en la misma jugada en el área del Mallorca, no señalados por el colegiado, que en cambio sí indicó el punto de penalti en la jugada siguiente, pero favorable al Mallorca, tras un contacto dudoso en el área del Huesca. Bruno puso el tercer tanto desde los once metros. Con los jugadores del Huesca fuera del partido, Alexander puso el cuarto y definitivo tanto tras un error local. Ayman, en una de las últimas acciones del partido, disparó raso y fuerte tras un buen control con el pecho para hacer el segundo del Huesca, pero no hubo tiempo para más.