El Aragón saca un punto ante el Logroñés gracias a una actuación estelar de Calavia

Recibía el Deportivo Aragón en la Ciudad Deportiva a uno de los grandes candidatos a retornar a Primera Federación, división que perdió la temporada pasada la UD Logroñés. Calavia fue el mejor jugador del Aragón y sus intervenciones permitieron que el Aragón puntuara. A pesar de que el empate llegó en la fase final, el empate es justo tras lo visto sobre el césped.

Los veinte primeros minutos del partido hubo un mayor dominio de los riojanos aunque sin generar nada de peligro a Calavia. La primera ocasión fue para el Aragón en el 21´, tras un balón al espacio para Mañas que se fue en velocidad de su par, tiró de primeras con la pierna izquierda y la mandó por encima de la meta de Kike Royo. Replicó el Logroñés en el 23´ con un centro de Yurrebaso desde la banda derecha y un gran cabezazo de Yasin y no menos buena intervención de Calavia que sacó a córner en una gran acción. El saque de esquina también llevó peligro, donde un segundo centro consecutivo tras un primer rechace fue cabeceado esta vez por Seguín y respondió de nuevo Calavia, esta vez por abajo. En el 36’ llegó el tanto del Aragón, tras un córner centrado al pico del área, donde aparece Jay sólo, prueba el disparo, la pelota pasó entre muchos futbolistas y la acabó desviando Vacas en el segundo palo, en un error defensivo en el que los visitantes pidieron fuera de juego. En la fase final del primer tiempo estuvo a punto de empatar el Logroñés en dos ocasiones. Primero fue Seguín que no aprovechó un uno contra uno ante Calavia, que salió a tapar huecos, y el delantero, con su pierna buena, la zurda, envió por arriba. y en la última jugada de la primera parte, nuevo paradón de Calavia. Sufrió el Aragón con los centros laterales, y en un nuevo envío y tras testarazo de Urcelay, voló el guardameta para sacar a una mano salvadora.

La segunda parte llevó la misma tónica que la primera. En una de las primeras acciones, el Aragón pidió penalti sobre Pau Sans, no señalado por el colegiado. El Aragón no tuvo muchos acercamientos peligrosos para hacer el segundo, más alla de un latigazo raso de Vacas desde el costado derecho del área al que respondió con una buena mano de Kike Royo para enviar a saque de esquina. Los últimos minutos fue un acoso del Logroñés en busca del empate. Lo intentó Vitoria con un disparo duro desde la frontal que sacó de nuevo Calavia. Pero el guardameta zaragocista, a pesar de su gran partido, no pudo hacer nada tras rechazar un cabezazo a quemarropa de Unai, que quedó en las botas de Enzo, que fusiló a placer para hacer el empate. No hubo tiempo para mucho más y ambos equipos se tuvieron que conformar con el punto conseguido.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Calavia, Reda, Operé, Keita, Vallejo, Jay (Yoha, 62), Juan Sebastián (Sola, 73), Vacas, Pablo Cortés (Juan López, 73), Mañas (Cuenca, 62) y Pau Sans (Lucas, 76).

UD Logroñés: Kike Royo, Yasin, Sarriegi, Ugarte, Goti (Enzo, 57), Urcelay, Álex Arias (Javi Cobo, 80), Seguín (Unai García, 57), Iñaki, Yurrebaso (Vitoria, 64) y Codina (Capde, 80).

Goles: 1-0, min. 36: Vacas. 1-1, min. 88: Enzo.

Árbitro: López Romera. Amonestó a Juan Sebastián, Jay, Reda, Calavia; Ugarte, Sarriegi y Codina.