Todas las crónicas del grupo 1 de Regional Preferente: El Sariñena no puede con la efectividad en ataque del Montecarlo

SARIÑENA 1-3 MONTECARLO

Sariñena: Campo, Incze, Marín, Villellas, Cubel, Joel, Cortés (Celaya, 72), Sellan (Callao, 81), Lardiés, Escalzo (Lamine, 61) y Emilio.

Montecarlo: Martínez, Tapias, Jaime, Briz (Barrios, 75), García (Redondo, 83), Posa, Marcos (Maradiaga, 46), Lera, Duato, Durán y Redondo (Pérez, 62).

Goles: 0-1, min. 46: Durán. 0-2, min. 55: García. 1-2, min. 60: Cubel. 1-3, min. 89: Redondo.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Cortés, Joel, Marín, Villellas; a Duato, Tapias, Martínez y Maradiaga.

Comentario: El Sariñena perdió en casa un partido en el que fue mejor en la primera parte, en la que tuvo alguna ocasión pero no concretó. Tras el descanso, un comienzo muy efectivo de los visitantes les puso 0-2. Cubel recortó distancias todavía con mucho partido por delante, pero los locales, buscando el empate, no encontraron el premio, y en cambio, ya en la recta final del choque, vieron como el Montecarlo hacía el tercero a un minuto del final del tiempo reglamentario.

EFB HUESCA 2-1 TARDIENTA

EFB Huesca: Henry, Iñigo, De Blas, Alassane, Luna, Bellón, Augustus (Abella, 77), Egea (Riau, 58), Cardoso, Gracia (Alejandro, 58) y Acín (Gargallo, 84).

Tardienta: Pardo, Gelabert (David, 78), Carlos, Salas, Orga (Achampong, 61), Axier, Duato, Mercadal, Borruel (Juan, 78), Tosat (Fraile, 61) y Láinez (Ciria, 46).

Goles: 0-1, min. 13: Tosat, de penalti. 1-1, min. 52: Alassane. 2-1, min. 74: Luna.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Iñigo, Luna, Bellón; Mercadal, Borruel y Axier.

Comentario: Se enfrentaron dos equipos nuevos y totalmente nuevos, con muy pocas renovaciones con respecto a la temporada pasada. Salió el Internacional de Huesca muy posicionado al campo y con el objetivo de ir a por los tres puntos. Avisó pronto el equipo Oscense, a los 5' Pardo atajó un buen cabezazo picado de Diallo. Cuando mejor se encontró el Inter en un contragolpe en el minuto 13 el colegiado señaló la pena máxima y Tosat no desperdició, anotando así el primer gol del encuentro y del Tardienta, sin duda un jarro de agua fría para los Oscenses que no se desaniman. Lo intentaron una y otra vez pero Pardo puso un muro en la portería, llegando al descanso con cero a uno a favor del Tardienta. En la segunda mitad, a los 7' de juego, Diallo con un buen golpeo de cabeza a pase de Lucas Acin consiguió el empate del encuentro. A los veinte minutos de juego y tras varios intentos de poder romper el muro de Pardo el delantero del equipo Martín Luna tras un buen centro lateral de Djayson no lo desaprovechó aumentando así el marcador a favor del equipo Oscense. En los últimos minutos del encuentro cuando un jugador del Tardienta es derribado en el área no siendo señalado por el colegiado pero si muy protestado.

DELICIAS 1-0 JACETANO

Delicias: Jiménez, Joseph (Enrech, 76), Sánchez, Lanzaro (Vizcarra, 76), Tabuenca, Gran, Diakite (Badías, 67), Oliete, Pina (Afekir, 67), Bornao y Botaya (Rodríguez, 59).

Jacetano: Hernández, Hontiyuelo, Portaña (Casajus, 79), Manafu (Fornaris, 69), Urieta, Gracia, Díez (Llort, 86), Garrido (Berrendo, 79), Ponce, Grasa y Beytat (Caneda, 69).

Gol: 1-0, min. 63: Lanzaro.

Árbitro: Fle Usón. Amonestó al local Badías.

Comentario: En un día de intenso calor, el Delicias mostró su solidez defensiva a la hora de contrarrestar los ataques del Jacetano. Desde el inicio, dejaron jugar al rival pero se mantuvieron bien posicionados en defensa, negando cualquier oportunidad clara de gol. El partido estuvo bajo el control absoluto del Delicias en términos defensivos. No concedieron ocasiones al equipo rival, frustrando cada intento de ataque del Jacetano. En el segundo tiempo, con cambios estratégicos, el Delicias supo sufrir. Mantuvieron su sólida defensa y, finalmente, aprovecharon una oportunidad para cerrar el partido con un gol de Lanzaro en su debut con el Delicias. Fue un triunfo merecido para el Delicias, que demostró su capacidad para defender y capitalizar sus ocasiones en un día de calor implacable.

LOS BANCOS 1-0 SABIÑÁNIGO

Los Bancos: Llamas, Moreno, Ayneto, Serrano, Antero, Garcés (Sanz, 38), Anglés (Cánovas, 69), Orozco (Camara, 54), Mendoza (Chueca, 54), Cabrera (Torres, 69) y Bernal.

Sabiñánigo: Zamora, Toro (Coulibaly, 89), Soria, Grasa, Fañanas, Blasco, Rodríguez, Cardoso, Cano (Otín, 89), Aso (Borisov, 88) y Gracia (Launa, 85).

Gol: 1-0, min. 86: Camara.

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó a Sanz, Llamas, Ayneto y Antero; Gracia, Soria, Rodríguez, Toro, Aso y Grasa. El visitante Grasa fue expulsado en el 89 por doble tarjeta amarilla.

Comentario: Partido de tú a tú que enfrentó a dos equipos de la parte alta de la tabla y que se acabó llevando Los Bancos por la mínima para mantener su condición de invicto.

EL partido empezó con unos primeros minutos de mucho respeto por parte de ambos conjuntos, con mucha intensidad y poco control del balón por parte de los dos bandos. Antes de llegar al descanso Los Bancos y el Sabiñánigo contaron con diferentes alternativas.Los locales en un par de contras rápidas y los oscenses en un buen disparo lejano que se encontró con el larguero.

En la reanudación se pudo disfrutar de un partido muy vistoso y que ambos equipos querían saldar con victoria a su favor. Los Bancos se encontró con la madera a la salida de un saque de esquina y el Sabiñánigo, por su parte, decidió recurrir al juego directo y a las salidas a la contra. Hubo que esperar hasta el minuto 86 para poder celebrar el único gol del partido, anotado por Camara y que a la postre le daría el triunfo a Los Bancos. En los minutos finales el Sabiñánigo tuvo oportunidades para empatar, aunque los locales también pudieron haber dejado el partido sentenciado.

FB BINÉFAR 2-2 ZUERA

FB Binéfar: Oltean, Carraz, Niakaso (Youssouf, 81), Palacín (Pueyo, 17), Lacambra, Alfonso, Román (Solanilla, 81), Camara, Magassa, Ndiaye y Coulibaly (Prat, 58).

Zuera: Soto, Escusol, Cabrero (Moreno, 62), Nihah, Moría (Álvaro, 71), Adrián Marco, Aarón (Cebrián, 62), Jaime, Jesús (Días, 62), Olivera (Sergio Marco, 66) y Mallada.

Goles: 0-1, min. 13: Escusol. 1-1, min. 30: Magassa. 2-1, min. 43: Alfonso. 2-2, min. 63: Días.

Árbitro: Oliván Oliva. Amonestó a Oltean, Prat; a Jaime y Mallada.

Comentario: Partido igualado, con alternativas y reparto justo de puntos. Empezó mejor el Zuera con peligro sobre todo por banda y marcó a la salida de un corner. Poco después entró Pueyo por Palacín por lesión. El propio Pueyo participó a la media hora en la jugada del empate de Baha. El Binéfar aprovechó el buen momento y Pueyo le dio el segundo a Alfonso en bandeja. Ya en la segunda parte el Zuera empató y de ahí al final buscó el tercero.

ONTIÑENA 0-0 GURREA

Ontiñena: Salas, Thiero, Puente, Mir, Baringo, Serrate, Romero (Samate, 60), Campo, Cissé (Barcos, 60), Ventura (Ruiz, 46) y Gracia (Casado, 75).

Gurrea: Hernández, Julia (Serrano, 86), Esteire, Jonathan, Mur, Alconchel (Kouma, 72), Figueras (Alberto Muñoz, 89), Oyarzabal, Monge, Gurrea y Falcón (Sinera, 86).

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a Ventura, Baringo, Serrate, Campo, Samate; a Figueras y Mur.

Comentario: Empate sin goles en Ontiñena en un partido en el que niguno de los dos mereció mucho más.

Salieron mejor los locales en la primera mitad, y tuvieron alguna llegada, pero en un partido muy trabado, las ocasiones eran poco claras.

Tras el descanso se notó el bajón físico, y el Gurrea se estiró para buscar la portería contraria, pero también sin demasiada puntería.

En el tramo final del choque los locales bombearon balones al área en busca del tanto, pero el día estaba para que el marcador no se moviera.

SANTA ANASTASIA 3-0 ALTORRICÓN

Santa Anastasia: Aguilar, Tenías (Ilyas, 69), Fenolle, Pérez (Florian, 46), Almuzara, García, Pardo, Abadía (Bericat, 77), Pérez, Bese (Josué, 49) y Maqueda.

Altorricón: Soho, Coker (Kleiber, 68), Panadero, Fall, Sanz (Rhermini, 84), Mbengue (Márquez, 68), Zamora, Sy, El Asri (Sow, 68), Elkihal (Lumbierres, 46) y Oumar.

Goles: 1-0, min. 55: Almuzara. 2-0, min. 60: Josué. 3-0, min. 76: Josué.

Árbitro: Ballesteros Rubio. Amonestó a los visitantes Mbengue y Oumar.

Comentario: El Santa Anastasia supo tocar la tecla adecuada tras el descanso para batir al Altorricón. En la primera parte el conjunto oscense se dedicó a practicar un juego muy directo con Sy siendo el principal encargado de mandar los balones. No obstante, se topó con un equipo local muy bien plantado que supo frenar sus ataques disponiendo además de oportunidades para estrenar el marcador antes de tiempo.

Tras el paso por vestuarios Carlos Aguerri reforzó el centro del campo y el Santa Anastasia se hizo con el control del juego, anotando el 1-0 en un lanzamiento de falta directa ejecutado por Almuzara. Josué aprovechó dos centros laterales al área para que el 3-0 subiera al marcador.

ALCOLEA 0-0 SADABENSE

Alcolea: Mballo, Bah, Amadou, Solanilla, Casasnovas (Ismael, 17), Sanz, Gou, Arner (Carreras, 77), Fofana, Baringo (Yassine, 69) y Samper (Dobón, 77).

Sadabense: Sanjuán, Zalba, Torres, Gracia, Giménez, Pascual (Iván, 76), Fedior, Roberto, Poderos (Baciero, 67), David y Soro.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a los locales Mballo, Bah, Arner, Baringo y Yassine

Comentario: Duelo de máxima igualdad el que vivieron Alcolea y Sadabense ayer domingo.

Tanto el conjunto altoaragonés como los zaragozanos se mostraron contundentes en las áreas, aunque los visitantes gozaron de las ocasiones más claras del partido pero sin premio alguno.

El Alcolea aguantó el ritmo para llevarse un buen punto ante un rival que no sufrió en exceso en su condición de visitante.

Reparto de puntos positivo para ambos conjuntos, que con sus armas aguantaron el ritmo para firmar tablas en el marcador.

ROBRES 3-0 VALDEFIERRO

Robres: Cerdán, Bombín, Vidal, Okon, Baena, Val (Vicente, 73), Muñoz (Sanz, 73), Ferruz, Pellicer (Serrano, 61), Marín (Arel, 64) y Escanero (Calvo, 64).

Valdefierro: Rosado, Gutiérrez, Jiménez (Sow, 46), Hernández (Isern, 46), Martínez (Álvarez, 69), Juan José, Gracia, Sánchez (González, 69), Casañal (Domínguez, 59), Blázquez y Broto.

Goles: 1-0, min. 24: Val. 2-0, min. 54: Muñoz. 3-0, min. 59: Muñoz.

Árbitro: Ciprés Chueca. Amonestó al local Pellicer.

Comentario: Póquer de victorias para el Robres, que hizo valer su condición de líder al imponerse en un partido disputado en Grañén. El Robres superó al Valdefierro en todo. Val adelantó a los amarillos en el 24. De ahí al descanso el Valdefierro estiró líneas, pero la defensa local resolvió. La segunda parte fue un calco de la primera. Muñoz, en tres minutos, sentenció con dos tantos, y pudo hacer el cuarto con un balón que escupió el travesaño