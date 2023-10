Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: Negredo lidera al Calatayud en su victoria ante el Andorra

ATLÉTICO CALATAYUD 4-2 ANDORRA

At. Calatayud: Javier, César, Agustín (Gumiel, 65), Sergio, Daniel, Lorente, Lahuerta (Hernández, 85), Diego (Cortés, 65), Pablo, Panocha (Pérez, 89) y Negredo.

Andorra: Ricón, Villanueva, Adrián (Mombiela, 85), Blasco, Juárez, Eduardo (Lucano, 85), José (Riola, 74), Jaime, Ginés, Pescador (Montañés, 58) y Paulo.

Goles: 1-0, min. 17: Negredo. 2-0, min. 23: Negredo. 3-0, min. 43: Pablo. 3-1, min. 52: Pescador. 3-2, min. 82: Paulo, de penalti. 4-2, min. 89: Negredo.

Árbitro: Rodrigo Santos. Amonestó a Lorente, Javier, Panocha; a Pescador, Paulo y Blasco. Expulsó por roja directa al local César (77’).

Comentario: El Calatayud se llevó la victoria ante el Andorra en un partido donde los locales fueron muy efectivos. Las primeras acciones de partido, en una jugada nada más comenzar uy en otra de los visitantes por medio de Ginés fueron los primeros avisos. Posteriormente, Negredo, con un disparo desde el centro del campo y otro desde 40 metros puso con una buena renta a los suyos. Sebastián encarriló el partido con una jugada por la derecha culminada al fondo de la red. En la segunda parte el Andorra reaccionó y Pescador, con un centro, y Miranda, desde el punto de penalti, metieron al Andorra en la lucha. En los compases finales, Negredo sentenció en una contra.

ESCALERILLAS 0-0 QUINTO

Escalerillas: Lahuerta, Crespo, Sánchez, Campos, González (Pina, 65), Varela, Algaba (Francisco Javier, 83), Fortes (Gracia,65), Alejandro, García y Manuel (Fron, 75).

Quinto: Mallor, Úbeda, Murillo, Garrid (Gutiérrez, 73), Budría, Usón (Escudero, 73), Pérez (Urmeneta, 86), Gonzalo, Abenia, Gómez y Balfagón.

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó a los locales Manuel, Campos, Alejandro y Pina y al visitante Gómez.

Comentario: El Escalerillas no consiguió sumar los tres puntos ante otro peso pesado de la categoría como es el Quinto pero sigue sin conocer la derrota en este inicio liguero. El partido estuvo muy igualado y los dos equipos trasladaron al terreno de juego el respeto que se tienen. Durante la primera mitad hubo más presencia de los locales en el área rival, obligando al Quinto a escapar de la presión practicando un fútbol más directo. Tras el paso por vestuarios los dos equipos contaron con alternativas, pero ninguno fue capaz de deshacer el empate inicial.

MAGALLÓN 2-0 MEQUINENZA

Magallón: Peña, Falcón, Adrián Aznar, Aitor, Aibar (Rubio, 88), Saúl (Jorge Aznar, 84), Lasauca (Yuste, 64), Segura (Ramón, 84), Roy, Pablo Aznar (Martín, 46) y López.

Mequinenza: Djiby, Anass (Paulo, 77), Aldabó (Álvaro, 77), Abel, Sergi, Cabistañ, Hoyo (Batje, 46), Burillo (Berenguer, 85), Julen (Palau, 77), Joel y Miguel.

Goles: 1-0, min. 43: Lasauca, de penalti. 2-0, min. 56: Lasauca.

Árbitro: Guillén Piazuelo. Amonestó a Aibar; a Cabistañ, Anass, Burillo, Batje y Rodes. Expulsó por roja directa al visitante Abel (41’).

Comentario: El Magallón se llevó los tres puntos ante el Mequinenza en un partido donde los locales fueron superiores en la primera mitad, con un Mequinenza que lo intentó a balón parado. En la recta final del primer tiempo, los visitantes se quedaron con uno menos por la expulsión de Abel y el conjunto local transformó el penalti por medio de Lasauca. En la segunda parte, los de Sergio Tabernero ampliaron distancias con una acción lejana a balón parado. En la recta final, no hubo ritmo y las ocasiones llevaron la firma local, al ser superiores en dominio y en número de efectivos sobre el césped.

VILLA DE ALAGÓN 3-4 ATLÉTICO TERUEL

Villa Alagón: Ansó, Ibra (Cristea, 89), Pueyo, Galindo, Leonar, Ducure (Ávila, 46), Diallo (Modrego, 46), Herrero, Sánchez, Cepeda (Jiménez, 80) y Osorio.

At. Teruel: Rivas, Úbeda, Ferrer, Navarro (Soriano, 54), Pérez (Morales, 75), Carlos (Bellosta, 75), Enrique, Orriols, López (Artajo, 61), Saludes (Sánchez, 46) y Marco.

Goles: 0-1, min. 15: Carlos. 0-2, min. 21: Pérez. 0-3, min. 42: Pérez, de penalti. 1-3, min. 48: Modrego. 2-3, min. 50: Modrego. 3-3, min. 61: Leonar. 3-4, min. 89: Ferrer.

Árbitro: Catalán García. Amonestó a los locales Ansó y Modrego y a los visitantes Saludes, Bellosta y Morales.

Comentario: Partido de necesidad el disputado entre el Villa de Alagón y el Atlético Teruel que se acabó llevando el conjunto turolense tras ver como en la segunda mitad los locales igualaban un 0-3.

En la primera parte los errores defensivos del Villa de Alagón le acabaron pasando factura. Tras un mal despeje de Ansó el balón le cayó a Carlos que, a larga distancia, marcó el 0-1. A los pocos minutos, un nuevo error de la zaga de los locales facilitó que Pérez hiciera el 0-2. El Atlético Teruel consiguió una renta de tres goles antes del intermedio gracias a un disparo de penalti de Pérez que, tras ser detenido en primera instancia, el colegiado mandó repetirlo, convirtiéndose ahora sí en el 0-3.

Ya en la segunda parte se pudo notar una mayor intensidad en las filas del Villa de Alagón, que logró empatar el partido a 3-3 con pundonor y llegadas por bandas, siendo los artífices Modrego por partida doble y Leonar. Al final el partido se volvió a estabilizar y en los minutos finales el Atlético Teruel se aprovechó de un rechace en el área, marcando Ferrer el 3-4 definitivo.

LA ALMUNIA 3-3 CHIPRANA

La Almunia: Aitor, Posso (Montesinos, 77), Izan (Zack, 67), Héctor, Guillén (Leciñena, 77), Romanos (Fernández, 57), Embid, Gil (Trejo, 67), Andrés, Ciriano y Susoho.

Chiprana: Rafales, Raúl, Guardia (Repollés, 58), Pizauelo, Vidal, Perdiguer, Moreno, Eko, Salah (Valls, 58), Nicolás y Piquer (Vidal, 81).

Goles: 1-0, min. 15: Embid. 1-1, min. 19: Salah. 1-2, min. 63: Repollés. 2-2, min. 78: Fernández. 3-2, min. 92: Embid. 3-3, min. 94: Nicolás, de penalti.

Árbitro: Muñoz Chups. Amonestó a los locales Izan, Ciriano y Aitor y al visitante Piazuelo.

Comentario: El Chiprana consiguió llevarse su primer punto en su visita a La Almunia en un partido muy frenético. Empezaron muy bien los locales, que se adelantaron en el marcador pasado el primer cuarto de hora tras una buena jugada individual de Embid. Al poco rato los visitantes empataron aprovechando un error defensivo del que supo sacar tajada Salah.

Tras el paso por vestuarios el Chiprana salió mejor y se puso por delante gracias a Repollés. La Almunia hizo cambios y devolvió la igualada al marcador con un disparo de falta directa de Fernández. En un tiempo de descuento no apto para cardiacos los locales retomaron la ventaja con otro tanto de Embid, pero acto seguido un centro lateral impactó en la mano de un defensa de La Almunia, señalándose penalti. El encargado de transformarlo fue Nicolás y el 3-3 subió al electrónico. Antes del pitido final, el cuadro anfitrión tuvo ocasiones para anotar el gol de la victoria, pero este no llegó a producirse.

MALLÉN 0-2 MORÉS

Mallén: Espino, Pamplona (Lahuerta, 3), Pascual, Roncal, Sánchez, Lainez, Navales, López (Yeray, 89), Belio, Espeleta (Mikel, 89) e Ibáñez.

Morés: Fernández, Serrano, Molina, Mendoza, Arenaz, Osorio (Aarón, 75), Alamán (Agorreta, 63), Ballester, Enamorado, Fall (Castillo, 69) y Zapata (Pardo, 46).

Goles: 0-1, min. 44: Osorio. 0-2, min. 89: Mendoza.

Árbitro: Justo Martín. Amonestó a López, Navales, Pascual; a Zapata, Alamán, Pardo, Serrano, Mendoza, Agorreta, Molina y Enamorado. Expulsó por doble amonestación al local Sánchez (70’) y por roja directa a Roncal (44’).

Comentario: El Mallén se llevó una derrota de su enfrentamiento ante el Morés en un partido donde los visitantes desplegaron un juego directo ante un Mallén que intentó proponer sin éxito. Poco antes del final del primer tiempo, los locales se quedaron con uno menos y en esa misma acción resultante, Osorio disparó de falta al fondo de la red. En la segunda parte, el Mallén fue a más, pero la segunda expulsión fue un golpe del que no se recuperaron, por lo que Mendoza sentenció al contragolpe.

ATLÉTICO CARIÑENA 0-4 CASETAS

At. Cariñena: Nivela, Saúl, Begué, Lorente (Fernando Gutiérrez, 46), Valios, Ibáñez, Miñana (Fernando Muñoz, 82), Chabier (Gómez, 85), Burriel (Nassim, 82), Jon (Nacho, 57) y Báguena.

Casetas: Ortí, Llorente, Borja, Arroyave, Molina, Fernández, Lambán (Abad, 82), Moreno (Piñero, 64), Marín (De Castro, 64), Kaká (Óscar, 46) e Izquierdo (Hugo, 87).

Goles: 0-1, min. 2: Moreno. 0-2, min. 29: Molina. 0-3, min. 85: De Castro, de penalti. 0-4, min. 89: Abad.

Árbitro: Fuentes Suils. Amonestó a Valios, Begué, Burriel, Chabier; a Molina y De Castro.

Comentario: El Cariñena se llevó una contundente derrota y un excesivo castigo en un partido que se les complicó nada más comenzar, con un tanto de Moreno . El Casetas fue superior y el segundo fue obra de Molina tras aprovechar un saque de banda. En la segunda parte el Cariñena ajustó sus efectivos y mejoró, logrando disponer de un penalti que no transformaron. Ello fue un duro golpe para los de La Platera, que encajaron otros dos golpes en los compases finales.

ALCAÑIZ 2-1 SAN JOSÉ

Alcañiz: Raimundo, Jalal, Pueyo, Escuín (Blasco, 61), Carbo, Bagán (Martínez, 61), Guillén (Bruno, 78), Soler, Lacueva (Muniesa, 78), Cardiel y Llombart (Leiva, 29).

San José: Vargas, Alejandro, David, Cea, Barrera (Pérez, 75), Víctor (Kyei, 46), Barbero (Soria, 75), Diloy, Santos (Hernández, 64), Suárez y Ceperuelo (Gómez, 75).

Goles: 1-0, min. 6: Soler. 1-1, min. 83: Soria. 2-1, min. 88: Martínez.

Árbitro: Pérez Gorbe. Amonestó a Bagán, Cardiel, Pueyo, Leiva y Raimundo; a Ceperuelo y Hernández. Expulsó por roja directa al local Soler (86’).

Comentario: El Alcañiz se llevó los tres puntos en casa en un partido tremendamente igualado donde los detalles marcaron la diferencia. El San José comenzó mejor con el balón y en el 6 se pusieron por delante en una acción a balón parado. La ausencia de ocasiones se mantuvo en los minutos restantes así como en el segundo tiempo, con un Alcañiz ordenado en defensa hasta que en un balón parado Soria puso el empate. Sin embargo, en un robo, Martínez puso el tanto de la victoria

CELLA 1-1 FLETA

Cella: Ramo, Martín, Royo, García (Vicente, 60), Gascón (Hernández, 60), Navarrete, Pescador, Cercos, Javier, Guillermo (Julio, 73) y Marcos (Adrián Sánchez, 60).

Fleta: Márquez, Muñoz, López (Ibáñez, 60), Sánchez, Nguema (Tejedor, 74) (Sergio Aranda, 85), Ángel, De Lima (Andrés, 60), Bouras, Sorinas, Mario Aranda (Vitaller, 60) y Navaridas.

Goles: 1-0, min. 57: Royo. 1-1, min. 70: Ibáñez.

Árbitro: Ilyas El Mazraoui. Amonestó a Gascón, Pescador, Cercos, Navarrete, Hernández; a Sorinas y De Lima.

Comentario: El Cella se repartió los puntos con el Fleta en un partido donde los locales fueron mejores en los primeros compases de juego, aunque fue decayendo dicha superioridad con el paso de los minutos. El Cella volvió a tomar el mando en la segunda parte y no concedió ocasiones; en un disparo lejano, el portero visitante no estuvo acertado y los locales se pusieron por delante. Con el paso de los minutos, el partido mantuvo el guion pero en un error del meta local el Fleta puso el segundo. En la recta final el equipo visitante se replegó y el marcador no se movió.