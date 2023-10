Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: Empate sin goles entre el Racing Club Zaragoza y el Constancia para mantener las buenas sensaciones defensivas

Partido en el que tanto el Racing Club Zaragoza como el Constancia hicieron méritos para hacerse con los tres puntos en una frenética segunda parte con alternativas para los dos equipos.

La igualdad en las fuerzas de los dos equipos acaparó el protagonismo durante la primera mitad. Los delanteros tanto del Racing Club Zaragoza como del Constancia no dejaron de toparse con férreas defensas que impidieron que el empate inicial se rompiera antes del descanso. El único conato de romper la igualada corrió a cargo del conjunto albiceleste. Fue con un fuerte disparo de Lalo que sacó la defensa del cuadro mallorquín cuando parecía que el balón ya entraba. Con el 0-0 con el que se empezó el duelo se llegó al intermedio.

Esta vez fue el Racing Club Zaragoza quien empezó mejor una segunda mitad que nada tuvo que ver con la primera, dando su primer aviso con un disparo de Víctor desde fuera del área que exigió una buena estirada de Martín, el meta del Constancia. Tras un ataque de los locales que acabó con Divasson derribado y con el banquillo del Racing Club Zaragoza protestando un posible penalti no señalado, el Constancia estuvo a punto de hacer el 0-1 en un disparo desde dentro del área que acabó con el balón marchándose por encima del larguero. La réplica de los albicelestes se encarnó en forma de disparos lejanos de Ian y Palacio y de intentos de inaugurar el electrónico con jugadas a balón parado, pero el 0-0 quedó inalterable hasta el pitido final.

Ficha técnica:

Racing Club Zaragoza: Montañés, Lalo (Lobato, 63), Francés, Franco, Nicolás, Palacio, Víctor (Marzal, 71), Divasson (Ian, 63), Sanjuán (Mustafá, 85), Regidor (Nadal, 63) y Pamiés.

Constancia: Martín, Bujosa (Tello, 61), Moragues, Planas, Fede, Pau (Llompart, 46), Kevin (De Dios, 71), Colom, Sergi, Freddy (Adrián, 61) y Rico (Aguiló, 73).

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Divasson, Mustafá; Sergi y Martín.

REAL ZARAGOZA 1-2 DAMM

Real Zaragoza: Espuña, David, Motilva, Diego (Íñigo, 46), Aznar, Miguel, Pinilla (Conte, 77), Barrachina, Dennis (Tobajas, 73), Jano (Vadillo, 64) y Cantero (Saidu, 77).

Damm: Víctor, Camilo (Maikel, 80), Pastor, Jordi, Roger, Trigui (Lugo, 68), Cucu (Lluis, 55), Guifré, Salva (Rodríguez, 68), Miguel y Fran (Ronda, 80).

Goles: 0-1, min. 16: Fran, de penalti. 1-1, min. 55: Jano. 1-2, min. 75: Fran.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Motilva, Conte; y a Miguel.

Comentario: El Real Zaragoza cayó derrotado en la Ciudad Deportiva ante la Damm en un partido en el que el conjunto zaragocista pecó de juventud e inexperiencia en la categoría.

Salió mejor la Damm, que pronto se hizo con el control de la posesión y comenzó a crear peligro. El cuadro catalán tuvo la primera a la salida de un córner con un remate de cabeza en el primer palo que se paseó por el área pequeña de la portería defendida por Espuña. Poco después, Fran, desde los 11 metros, puso por delante a la Damm, tras un claro penalti cometido por la zaga zaragocista. Tras el gol, la primera parte transcurrió sin muchos acercamientos más allá de varios centros laterales peligrosos para el Zaragoza.

Tras el descanso, el Real Zaragoza buscó desde el inicio el empate. Primero la tuvo tras un pase filtrado de David para Cantero que conectó un pase de la muerte que no encontró rematador. El esfuerzo local tuvo la recompensa del empate en el 55’, con un tanto de Jano con un remate al primer toque dentro del área tras un centro lateral. Se igualaba el marcador con muchos minutos por delante. La tuvo el Zaragoza con una segunda jugada que remató un jugador local dentro del área sin acierto. Sin embargo, sí que acertó el conjunto catalán, tras una gran jugada individual de Lugo que sirvió al segundo palo para que, de nuevo Fran, tras un balón rechazado, empujara a puerta vacía para poner el segundo en el marcador y en su cuenta particular. El conjunto zaragocista no se dio por vencido y buscó el empate pese a quedar poco tiempo para la finalización del partido. La última la tuvo Conte de cabeza tras un balón rechazado pero Víctor atrapó sin mayor problema. Primera derrota para el Real Zaragoza de Javier Garcés.

HUESCA 2-3 SABADELL

Huesca: Jaime, Crespo, Fita, Diego (Moha, 46), Martín (Peregrina, 46), Lucena, Edgar (Fontán, 54), De Lucas (Pau, 78), Ayman, Iker Gil y Sandro (Ojeda, 71).

Sabadell: Biel, Fornell, Pau, Eloi, Guillem, Bonaventura (Izan, 83), Morcillo, Aarón (Iván, 72), Pol Cid (Ernest, 72), Rosena (Aleix, 62) y Alya (Yarech, 83).

Goles: 0-1, min. 17: Alya. 0-2, min. 36: Pol Cid. 0-3, min. 57: Alya. 1-3, min. 66: Ayman, de penalti. 2-3, min. 92: Fontán.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Ayman, Crespo, Fita; Eloi, Biel, Guillem y Aleix.

Comentario: Al Huesca no le quedó más remedio que ver como el Sabadell conseguía sus primeros tres puntos ligueros en un feudo en el que el conjunto oscense no lo ha logrado aún, la Base Aragonesa del Fútbol. Los azulgranas acabaron pagando un mal inicio de partido y su reacción llegó cuando ya era demasiado parte.

El cuadro catalán se mostró superior a sus anfitriones durante la primera mitad, evidenciando los problemas defensivos de los oscenses con los tantos de Alya y Pol, que le dieron al Sabadell una ventaja por 0-2 antes del descanso.

Una vez reanudado el juego, Diego Serrano trató de cambiar las tornas del partido introduciendo a Moha y a Peregrina en el campo, pero eso no impidió que el Sabadell lograra su tercer gol, obra de Alya, que repitió como goleador. Con el 0-3 en el marcador, el Huesca se volcó en el ataque para estrenar su casillero. Ayman tuvo la oportunidad de recortar distancias desde el punto de penalti y no la desaprovechó, subiendo el 1-3 al electrónico. Fontán fue el encargado de hacer el 2-3 en el descuento, pero ya no hubo tiempo para que el Huesca, que fue de menos a más, rescatara un punto en la Base Aragonesa del Fútbol.