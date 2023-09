Todas las crónicas de Liga Nacional: El Alcañiz golea en casa al Escalerillas

ALCAÑIZ 4-1 ESCALERILLAS

Alcañiz: Jorge, Miguel, Tomás (Alquézar, 46), Téllez (Pelegrín, 61), Lecina, Nicolás, Moliner (Monteiro, 76), Bielsa, Estopiñán, Gonzalo (Toma, 61) y Guillermo (Bosque, 23).

Escalerillas: Iker, Diego, Sebastián (Pablo, 61), Aarón, Trotskyy, Abdellah (Andrés, 46), Kevin (Insa, 46), Eyotor (Fahim, 46), Famara, Drulic y Antonio (Ibrahima, 61).

Goles: 1-0, min. 2: Tomás. 1-1, min. 26: Trotskyy. 2-1, min. 40: Gonzalo. 3-1, min. 54: Moliner. 4-1, min. 88: Pelegrín.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Tomás, Toma, Monteiro; Abdellah, Drulic y Fahim.

Comentario: Enfrentamiento directo en Santa María en lo que se prevé la lucha por el objetivo de mantener la categoría. El Alcañiz afrontó el partido con la intención de hacer valer su condición de local para sumar los tres puntos, y así fue. Esa intención se materializó nada más saltar al campo, dominando el juego y adelantándose a los dos minutos de juego en una falta lejana botada por Bielsa y rematada por Tomás sorprendiendo al portero rival. El Escalerillas logró el empate tras un despeje certero desde campo propio que propició mal entendimiento entre portero y central, teniendo tan solo que empujarla el visitante Trotskyy. El dominio siguió siendo local y el Alcañiz se adelantó de nuevo por medio de un gran remate de cabeza de Gonzalo. Tras el paso por vestuarios los locales siguieron dominando, y en apenas 10 minutos Moliner amplió la ventaja tras una gran jugada de Alquézar. Los visitantes tuvieron algunos minutos en los que consiguió empujar al Alcañiz a campo propio, pero fueron los locales los que sentenciaba definitivamente el partido al borde del reglamentario con una gran transición que finalizó con gol de Asier.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 1-3 REAL ZARAGOZA B

Santo Domingo Juventud: Marcos, Morales (Armero, 46), Santiago, Borrego (Arturo, 57), Buil (Aarón, 46), Hugo, Lucas (Mustienes, 76), Simón, Ortiz (Abenia, 76), Iván Palos y Ruesca.

Real Zaragoza B: Mario, Pernía, Jorge, Aguilar, Daniel (Esteban, 80), Pablo (De Miguel, 71), Laseca (Monzón, 71), Cazorla, Soriano (Marco, 80), Beltrán (Bescós, 71) y Cristian.

Goles: 0-1, min. 1: Beltrán. 0-2, min. 5: Cazorla. 0-3, min. 45: Soriano. 1-3, min. 86: Mustienes, de penalti.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Borrego, Ortiz, Lucas, Simón; Pablo y De Miguel.

Comentario: El Real Zaragoza sacó adelante su partido contra el Santo Domingo Juventud. Los blanquillos se adelantaron con dos goles gracias a dos errores de los naranjas en los momentos iniciales. El gol impulsó a los visitantes y los locales sufrieron. Con el paso del tiempo el dominio fue alterno aunque sin grandes ocasiones. Poco antes del descanso, en otro error grave, encajaron el tercero. En la segunda parte, el Zaragoza fue más conservador y los locales intentaron generar peligro. El Juventud maquilló el electrónico con un disparo desde los once metros.

TERUEL 2-3 IPC LA ESCUELA

Teruel: Pablo, Álvaro, Simó, Yeray (Rubira, 53), Garrote (Peralta, 57), Ferrer (Diego, 57), Emilio (Llorens, 57), Fernando, Iñaki, Mario y Civera (Reinaldo, 53).

IPC La Escuela: Joao, Belio (Matías, 70), Kontonis, Escobar (Gracia, 46), Chamorro, Torres (Adriel, 88), Ferrando (Marín, 88), Jarome, Joaquín, Jefferson (Picot, 68) y Walter.

Goles: 0-1, min. 3: Ferrando. 0-2, min. 26: Jarome. 1-2, min. 78: Joaquín, en propia puerta. 1-3, min. 86: Gracia. 2-3, min. 89: Llorens.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Mario, Fernando, Llorens; y a Escobar.

Comentario: El Teruel fue superado por el IPC La Escuela en un partido donde los visitantes fueron superiores desde el primer momento y se adelantaron con dos goles tempraneros que permitieron afrontar el partido con más calma. Tras el paso por los vestuarios, los locales se hicieron con el mando y empataron con un centro lateral que la zaga oscense envió a su propia portería. Sin embargo, el tercero, en un córner, dio tranquilidad a los locales pese al definitivo 2-3 en un centro lateral.

HUESCA B 5-0 UTEBO

Huesca B: Azagra, Sauvage (Veras, 72), Fita, Pablo, Velázquez, Losfablos Pérez, 46), Seral (Roche, 46), Fofana, Osán (Andreu, 72), Sereño y Fernández (Beltrán, 46).

Utebo: Traín, Cocián (Vicente, 57), Fontova, Manzano, Fernández, Morán (Hillera, 65), Gómez, Gorea, Gonzçalez, Pérez y Gómez.

Goles: 1-0, min. 52: Fofana. 2-0, min. 71: Velázquez. 3-0, min. 75: Pérez. 4-0, min. 77: Roche. 5-0, min. 83: Fofana.

Árbitro: Monesma Sánchez. Amonestó a Seral, Velázquez, Osán, Pérez; y Pérez.

Comentario: Tres puntos para los oscenses, que firmaron un ejercicio de paciencia en la primera mitad desgastando a un rival rocoso, para terminar poniendo el acierto en la segunda mitad con buen juego. Nada más comenzar, dieron sensación de peligro y se pusieron por delante en el 52. Con tres goles en tan solo tres minutos, los locales se pusieron con una renta inigualable. En los minutos finales del partido, los azulgranas pudieron anotar un nuevo gol que les permitió redondear la goleada.

HERNÁN CORTÉS 0-3 SAN GREGORIO

Hernán Cortés: Valero, Muñoz, Sabater, Lozano, Vaz, Ormad (Lilou, 82), Franco (Sopena, 64), Arilla (Peña, 64), Torres (Crespo, 46), Anadón (Palacios, 29) y Sánchez.

San Gregorio: Gabardos, Lezcano, Valencia, Gómez (Pérez, 46), Khatir (Bettiato, 73), Conesa (Saganta, 64), Collado, Beye, Marco (De Diego, 46), Velilla (Clavería, 46) y Benavente.

Goles: 0-1, min. 49: Clavería. 0-2, min. 63: Valencia. 0-3, min. 89: De Diego.

Árbitro: Agustín Moreno. Agustín Moreno. Amonestó a Torres, Sánchez, Ormad, Valer; Conesa, Velilla y Gómez. Expulsó a Lozano por doble amarilla.

Comentario: Partido que en la primera parte fue muy igualada, con un San Gregorio mucho más intenso que ganaba constantemente segundas jugadas y armaba contras bastante rápidas pero sin llegar a definir. El Hernán no tiró a puerta en los primeros treinta minutos de partido y fue en los últimos 10 minutos de la primera parte cuando tuvo sus mejores minutos e incluso alguna ocasión. El Hernán se quedó con diez en el descanso. En la segunda, los locales saltaron mejor al césped y el colegiado les anuló un fuera de juego. o que en la primera parte incluso le anularon un gol por fuera de juego. En la acción posterior, los rojillos se pusieron por delante desde los once metros. A partir de ahí San Gregorio se adueñó del partido y solamente manteniendo el orden y buscando a sus puntas consiguen ser prácticamente dominadores de la segunda parte. El cero a dos fue una acción a balón parado en la que Hernán no fijó las marcas. El 0-3, de falta directa, tras una acción en la que el portero se desentendió y generó una falta que cerraba el partido. Victoria justa de un San Gregorio muy ordenado y muy práctico.

OLIVER 1-0 BALSAS PICARRAL

Oliver: Víctor, Oleg, Granged, Capapé, López, Escanero (Martínez, 25), Marcelo (López, 45), Palma, Rodríguez, Fraile (Nerín, 62) y Erik (Benfellah.

Balsas Picarral: Diego, Del Río (Sampietro, 86), Ayuda, Brizuela (García, 62), Yeray, Redondo, Romanillos (Luca, 75), Bruno, Raúl (García, 45), Taus y De Diego (Piquero, 75)

Goles: 1-0, min. 86: Benfellah.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Fraile, Serrano, Palma; García y Luca.

Comentario: El Oliver se llevó la victoria en un partido donde fue mejor en los primeros minutos. Sin embargo, el Balsas tuvo sus ocasiones también, aunque fueron los azulgranas los que con balón dieron sensación de peligro. El Balsas metió al Oliver en su campo en la segunda parte y rozaron el gol en un remate al larguero y en un balón a la espalda. Los locales tuvieron las suyas, hasta que en una contra se pusieron por delante. Los de Bríngola rozaron el segundo por medio de Colás pero no se movió ya el marcador.

MONZÓN FB 3-2 MONTECARLO

Monzón FB: Gabriel, Floría, Joel (Fion, 56), Iker, Víctor (Solanilla, 73), Roberto, Ayoub (Badia, 73), Jaoi, Raúl (Langarita, 56), Guarne (Izquierdo, 63) y Jorge.

Montecarlo: Iván, Víctor, Navascués, Portero (Artigas, 46), Edson, Del Cerro (Gael, 79), Villanueva, Tomás (Royo, 66), Abenia, Marco (Noé, 69) y Cubillo (Amine, 69).

Goles: 0-1, min. 9: Edson. 0-2, min. 23: Del Cerro. 1-2, min. 32: Raúl. 2-2, min. 45: Roberto. 3-2, min. 86: Langarita.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Jaoi, Floría, Roberto; Edson, Artigas, Royo, Amine y Cubillo.

Comentario: El Monzón Fútbol Base sumó su segundo triunfo consecutivo tras remontar los dos goles que empezó marcando el Montecarlo.

A los nueve minutos de haberse iniciado el juego los de La Paz aprovecharon un error del meta y la defensa local en una falta lateral para anotar el 0-1 por mediación de Edson. El Montecarlo practicó un juego directo y a través de transiciones rápidas llegó el 0-2, obra de Del Cerro. El Monzón Fútbol Base no le perdió la cara al partido y dispuso de ocasiones claras que la defensa visitante bajo palos y el buen hacer de Iván impidieron que se materializasen. No obstante, antes del descanso Raúl y Roberto reequilibraron el marcador, teniendo el conjunto local la oportunidad de acabar el primer tiempo consumando la remontada.

Ya en la segunda parte, apenas hubo ocasiones claras de gol por parte de los dos equipos, aunque el encuentro se mantuvo reñido. Justo cuando el partido empezaba a agonizar, el Monzón Fútbol Base dispuso de un lanzamiento de penalti que Langarita se encargó de ejecutar, subiendo el 3-2 al marcador y acabándose de firmar la remontada.

LA ALMUNIA 0-3 STADIUM CASABLANCA

La Almunia: Eloy, Marcos, Nagy, Hugo Gracia, Hugo Vidal, Giménez (Torres, 79), Darío (Adam, 56), Lorén (Aísa, 69), Huera (Nonay, 79), Hernán (Sánchez, 69) y Lorente.

Stadium Casablanca: Sergio, Alejandro, Jaime, Laborda (Jesús, 65), Checa (Owen, 56), Cisneros (Abraham, 72), Alamañac, Tito, Abderrazaq (Terreu, 72), Asín y Vinuesa (Floristán, 56).

Goles: 0-1, min. 2: Checa. 0-2, min. 60: Alamañac, de penalti. 0-3, min. 61: Cisneros.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Lorén, Eloy; y a Vinuesa.

Comentario: El Casablanca se llevó los tres puntos ante La Almunia en un partido donde rápidamente tomaron ventaja en el marcador en una falta lateral. Los verdes tuvieron numerosas llegadas y empezaron a sufrir en la recta final con los contragolpes de los locales. En la segunda parte, los de Javier Martín se pusieron con una renta de dos goles desde los once metros. Poco después, Cisneros sentenció en un mano a mano. Los visitantes no sufrieron en la recta final y lograron de esta forma sus primeros tres puntos de la temporada.

EBRO 1-0 AMISTAD

Ebro: Gracia, Camín, Sáez, Puertas, Bielsa (Daniel, 80), Sanz, Íker (Javier, 72), Cebollada (Zuazu, 72), Plaza (Eder, 60), Prados y Calvo (Salas, 60).

Amistad: Mabale, Moreno (De Alfonso, 65), Mariblanca, Aliaga, Tolosa, Ruiz (López, 75), Manzanero, Fabrice, Gracia (Bernal, 59), Félez y Raimundo.

Goles: 1-0, min. 89: Adrián Sanz, de penalti.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Puertas, Sanz, Camín; Fabrice, Mariblanca y Latapia.

Comentario: El Ebro se llevó el triunfo ante el Amistad en un partido donde los locales fueron mejores en la primera mitad, generando hasta tres ocasiones claras y unos buenos minutos de juego. Las sensaciones fueron buenas, pero no terminaron por convertir una de esas acciones. En la segunda parte el cuadro rojillo se ajustó en defensa y comenzó a adelantar las líneas. Tal fue la mejora, que comenzaron a meter al cuadro blanquiazul en su área y solo fue en una contra en la recta final cuando el Ebro forzó un penalti. Los locales no perdonaron y mantuvieron una buena defensa para certificar el triunfo.