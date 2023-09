Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Mallén gana por la mínima al Fleta

MALLÉN 1-0 FLETA

Mallén: Espino, Lainez (Pamplona, 78), Marco, Pascual (Sánchez, 65), Roncal, Iker (López, 83), Navales, Espeleta (Martínez, 83), Lahuerta (Belio, 65), Contreras e Ibáñez.

Fleta: Mainar, Arostegui (Moore, 66), Muñoz (Vitaller, 80), Mendy (Miguel, 66), López, Sánchez (Aranda, 75), Santiago, Nguema, De Lima, Bouras (Tejedor, 75) y Sorinas.

Gol: 1-0, min. 67: Sánchez.

Árbitro: Albano Gota. Amonestó al local Sánchez y al visitante Bouras.

Comentario: El Mallén ganó por la mínima en su estreno liguero en el José Viela al Fleta, que aunque arriesgó un poco más en los minutos finales, no tuvo el acierto necesario para puntuar.

Los visitantes empezaron el partido con un planteamiento defensivo que le cedió a sus anfitriones la posesión del balón. Las ocasiones no fueron claras para ninguno de los dos bandos, llegándose al tiempo de descanso con el empate a cero inicial.

Ya en la segunda parte, los dos equipos mejoraron su versión. Con la entrada de Belio y Sánchez en las filas del Mallén el partido acabó de romperse. Félix le dió más profundidad en el lateral y Sánchez se fue de su marcador con una genialidad para, a continuación, disparar con rosca y colar el balón por la escuadra de la portería, subiendo al marcador el 1-0. En ese momento el Fleta subió sus líneas y empezó a acumular a más gente arriba, pero eso no les bastó para rescatar un punto.

MORÉS 0-0 ATLÉTICO TERUEL

Morés: Salvador, Zapata (Alamán, 46), Pardo, Mendoza, Arenaz, Serrano, Osorio, Ballester (Castillo, 68), Molina (Mazas, 75), Trasobares y Agorreta (Torcal, 46).

Atlético Teruel: Garcés, Ubeda, Ferrer, Navarro (Marco, 65), Pérez (Bellosta, 75), Artajo (Smaali, 75), Enrique, Orriols, López, Saludes (Morales, 62) y Sánchez.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Zapata, Molina y Serrano; Marco, López, Bellosta y Garcés.

Comentario: Morés y Atlético Teruel no mostraron acierto en las áreas rivales y se repartieron los puntos. En la primera mitad los locales no mostraron la mejor de sus versiones, lo que el Atlético Teruel trató de aprovechar en un saque de esquina que terminó golpeando en la madera. Aunque los del San Félix intentaron también aprovechar alguna de sus ocasiones pero sin éxito. En la segunda parte el Teruel se replegó y el Morés se pudo llevar la victoria sacando el esférico bajo los palos y en otra acción donde se fue desviada por muy poco. En la última acción el Morés volvió a disponer de otra oportunidad.

ESCALERILLAS 4-1 MEQUINENZA

Escalerillas: Lahuerta, Crespo, Campos, García (Algaba, 85), Varela, Fortes (Burillo, 62), Martín, García, Jorge (Fron, 62), Ramírez y Borja (Berrogain, 74).

Mequinenza: Djiby, Anass, Gonzalo (Giménez, 87), Sedeño, Dueso, Javier Hoyo (Oprea, 78), Burillo, Guillem, Rubio (Palau, 87) y Didier (Ruiz, 55).

Goles: 1-0, min. 9: García. 1-1, min. 51: Aldabo. 2-1, min. Alex Martín. 3-1, min. 89 Joel Algaba. 4-1, min. 89: Joel Algaba

Árbitro: Gimeno Barrabés. Amonestó a Ramírez; Rubio, Didier, Sedeño, Anass, y Oprea.

Comentario: El Escalerillas se llevó los tres puntos ante el Mequinenza en un partido controlado desde el comienzo. El colegiado anuló un tanto a los locales en los primeros minutos, pero en una jugada combinada puso el primero del partido. El Mequinenza, por medio de golpeos de balón en largo. En la segunda parte, el cuadro visitante aprovechó un error para empatar la contienda, pero en dos contragolpes el Escalerillas se puso otra vez al frente, sentenciando con el cuarto en el descuento.

VILLA DE ALAGÓN 1-4 CASETAS

Villa Alagón: Ansó, Iglesias (Huerta, 77), Niang, Sofi (Galindo, 62), Pueyo, Ávila, Leonar (Bernal, 75), Ducure, Diallo (Ndiaye, 75), Herrero y Cepeda (Sánchez, 77).

Casetas: Ortiz, Morcillo, Palacios, Llorente, Arroyave, Fernández (Durango, 86), Lambán (De Castro, 46), Rivas (Moreno, 81), Marín (Mora, 86), Da Costa y Piñero (Izquierdo, 62).

Goles: 0-1, min. 21: Lambán. 1-1, min. 38: Leonar. 1-2, min. 81: Morcillo. 1-3, min. 83: De Castro. 1-4, min. 90: De Castro.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Niang, Pueyo, Ávila, Ducure y Galindo; Lambán y Mora.

Comentario: Gran victoria del Casetas ante el Villa de Alagón en un partido donde los visitantes se sirvieron de una efectividad ofensiva en la recta final. Los pupilos de Asier Cascán se adelantaron en el 21, pero los de La Portalada igualaron la contienda con un remate de cabeza en los minutos finales del primer tiempo. En la segunda parte, el Casetas mejoró con los cambios introducidos y en la recta final en una falta, en un error de la defensa y en una buena acción en el descuento, los visitantes se llevaron la victoria.

ALCAÑIZ 2-5 ATLÉTICO CARIÑENA

Alcañiz: Raimundo, Jalal, Muniesa, Pueyo, Urrios (Leiva, 46), Bagán (Escuín, 60), Herrero (Molina, 54), Guillén (Blasco, 75), Lacueva, Cardiel (Soler, 75) y Llombart.

At. Cariñena: Pintilie, Ramo (Fer, 62), Sola, Fabré, Begué, Nivela, Valios (Nassim, 78), Ibáñez, Burriel (Lorente, 62), Ibinarriaga (Miñana, 62) y Báguena (Nacho, 83).

Goles: 1-0, min. 20: Llombart. 1-1, min. 25: Valios, de penalti. 1-2, min. 39: Nivela. 2-2, min. 45: Cardiel. 2-3, min. 58: Nivela. 2-4, min. 70: Valios. 2-5, min. 81: Lorente.

Árbitro: Blasco Muñoz. Amonestó a los locales Cardiel y Escuín. Expulsó por doble amonestación al local Lacueva (30’).

Comentario: El Atlético Cariñena goleó a domicilio a un Alcañiz que salió a dominar y que se adelantó en el marcador a los veinte minutos. Los visitantes no bajaron los brazos y consiguieron empatar por mediación de Valios desde el punto de penalti. El Atlético Cariñena se hizo dueño y señor del partido y le dio la vuelta al marcador gracias a Nivela, pero tras una falta lejana Cardiel reequilibró el marcador antes de llegar al descanso. Pasado el intermedio, al Alcañiz, que jugó en inferioridad numérica desde la primera parte, le costó mucho y no pudo evitar que el Atlético Cariñena redondeara la goleada por mediación de Nivela, Valios y Lorente.

CELLA 1-0 MAGALLÓN

Cella: Ramo, Sánchez, Royo (Alberto, 84), Bielsa (García, 77), Ferrer, Gascón (Hernández, 61), Navarrete, Pedro, Cercos, Javier y Fuertes (Esteban, 61).

Magallón: Peña, Falcón, Aznar, García, Navarro (Rubio, 80), Segura, Roy, Pablo, Pardo (Ferrández, 24), Gimeno y Heredia.

Gol: 1-0, min. 61: Pedro, de penalti.

Árbitro: González García. Amonestó a Royo, Sánchez y Bielsa; Segura y Aznar.

Comentario: Partido con poco ritmo el protagonizado por el Cella y el Magallón en el que el equipo local quiso tener el balón y mientras el visitante esperaba encerrado, tratando de no encajar e intentando sorprender rápido tras robar. El Magallón se defendió muy bien y el Cella no tiró a puerta en toda la primera parte. El Magallón sólo hizo un tiro tras una pérdida local en zona de inicio.

En la segunda parte el Cella trató de ser más vertical y en un balón largo, una falta de entendimiento entre el portero y el central visitante terminó con este último derribando dentro del área a un atacante del Cella. Pedro no perdonó desde los once metros y el 1-0 subió al marcador. Desde ahí hasta el final del encuentro, el Cella trató de no encajar y el Magallón buscó el arreón final que le diera un punto, sin embargo, el marcador no volvió a alterarse.

ANDORRA 3-1 QUINTO

Andorra: Ricón, Villanueva, Domingo, Blasco, Ginés (Riola, 87), Pescador (Edu, 77), Fernández (Lucano, 56), Miranda, Jaime (Montañés, 56), Cubero y Juárez (Mejino, 77).

Quinto: West, Adriel, Garrido, Gonzalo, Isaac (Artigas, 75), Carlos Usón (Úbeda, 59), Pérez, Escudero (Anglés, 46), Hugo, Jorge Usón (Urmeneta, 84) y Balfagón.

Goles: 1-0, min. 26: Pescador. 2-0, min. 36: Juárez. 2-1, min. 70: Balfagón. 3-1, min. 88: Miranda.

Árbitro: Martínez Peralta. Amonestó a Juárez, Ginés, Villanueva y Edu; a Garrido, Adriel y West.

Comentario: El Andorra empieza con buen pie una nueva campaña en Regional Preferente ganando a un Quinto que le hizo sufrir en los minutos finales. Los locales entraron bien al partido y no tardaron en generar peligro, adelantándose a los 26 minutos por mediación de Pescador. Juárez dobló la ventaja del Andorra con un disparo desde fuera del área que dejó encaminada la victoria antes del descanso. Tras el paso por vestuarios los locales perdieron algo de control pero no sufrieron demasiado, hasta que Balfagón recortó diferencias con veinte minutos todavía por delante. No obstante, Miranda apareció en la recta final para hacer el 3-1 y dejar el triunfo en el Juan Antonio Endeiza.

ATLÉTICO CALATAYUD 2-1 CHIPRANA

At. Calatayud: Herrero, Barrachina, Palacios, Sebastián, Pérez (Lahuerta, 60), Hernández (Agustín, 75), Aznar (Jiménez, 89), Negredo (Pascual, 75), Lorente, García y Navarro.

Chiprana: Luis, Valls, Moreno (Dolader, 73), Piazuelo, Vidal, Eko, Daniel, Raúl (Piquer, 63), El Fellah (Poblador, 63), Nicolás y Perdiguer (Piazuelo, 63).

Goles: 1-0, min. 48: Aznar. 1-1, min. 65: Piquer. 2-1, min. 89: Palacios.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a los visitantes Perdiguer, Poblador, Nicolás y Eko.

Comentario: El Calatayud se llevó la victoria sobre la bocina en un partido donde los de Yvo Serrano se hicieron con el control de la posesión desde el primer momento. Los bilbilitanos generaron peligro desde el primer momento, con acciones trenzadas pero no lograron transformar ninguna de ellas. Tras el paso por vestuarios los de San Íñigo fueron más efectivos y en una buena jugada por la banda Aznar envió el balón al fondo de la red. Sin embargo, en un error y en el único disparo a puerta de los de Alejandro Cardona, Piquer puso el empate. Los locales se lanzaron a por la victoria y Palacios en una acción de estrategia puso el 2-1 definitivo.

LA ALMUNIA 4-0 SAN JOSÉ

La Almunia: Lorente, Joven (Posso, 46), Héctor, Guillén, Judez, Clavero, Embid, Trejo (Susoho, 46), Gil (Montesinos, 65), Andrés (Fernández, 46) y Ciriano (Ibáñez, 72).

San José: Vargas, González, Manjón (Óscar, 58), Cea, Víctor, Gómez (Diloy, 46), Barbero (Zamora, 70), Santos (Diallo, 82), Suárez, Ceperuelo y Kyei (Barrera, 46).

Goles: 1-0, min. 16: Guillén, de penalti. 2-0, min. 19: Gil. 3-0, min. 30: Guillén, de penalti. 4-0, min. 32: Judez.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Trejo, Joven, Ciriano, Ibáñez; a González, Manjón, Barrera y Barbero. Expulsó por doble amonestación al visitante Suárez (28’).

Comentario: La Almunia sentenció al San José en una muy buena primera parte que empezó con los locales generando numerosas ocasiones, adelantándose pasado el primer cuarto de hora por mediación de Guillén de penalti. A los pocos minutos, Gil aprovechó una buena diagonal para hacer el 2-0. Guillén repitió como goleador anotando de nuevo desde los once metros tras la expulsión de Suárez. En inferioridad numérica, el San José bajó los brazos y vio cómo Júdez anotaba el definitivo 4-0. La segunda mitad fue un mero trámite que tuvo en todo momento controlado La Almunia.