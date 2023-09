Todas las crónicas de Liga Nacional: El Oliver muestra su efectividad en ataque ante el Escalerillas

ESCALERILLAS 0-4 OLIVER

Escalerillas: Lozano, Diego (Pablo, 68), Drulic, Aarón, Sebastián, Abdellah, Antonio, Famara, Trotskyy (Kevin, 52), Insa (Ibrahima, 52) y Eyotor (Mera, p.s, 86).

Oliver: Imanol, Granged, Capapé, Víctor, Mateo (Colás, 60), Escanero (Martínez, 72), Juan (Ruiz, 72), López (Lobera, 84), Rodríguez, Erik y Faraj (Fraile, 60).

Goles: 0-1, min. 34: López. 0-2, min. 52: Juan. 0-3, min. 87: Capapé, de penalti. 0-4, min. 90: Colás.

Árbitro: Nivela González. Expulsó con roja directa al meta local Lozano (85’).

Comentario: El Oliver se llevó los tres puntos del campo del Escalerillas en un partido donde los visitantes comenzaron mejores; con un disparo cruzado y en una acción a balón parado rozaron el primero. Sin embargo, el mayor peligro visitante llegó en un robo en tres cuarto de campo donde Mico estuvo cerca de sorprender a Enrique. El tanto encajado poco antes del descanso en una falta lateral espoleó a los locales, que se aprovecharon de las imprecisiones rivales, pero en una acción por la banda llegó el segundo de los de Bríngola, para mayor tranquilidad. En la recta final hubo tiempo para dos goles visitantes más; desde los once metros y con un centro desde la banda los azulgranas se llevaron los tres primeros puntos del año.

REAL ZARAGOZA B 0-0 HUESCA B

Real Zaragoza B: Lucas, Pernía, Jorge, Aguilar, Esteban, Pablo, Cristian, Cazorla (Monzón, 62), Soriano, Beltrán (De Miguel, 76) y Subías (Bescós, 62).

Huesca B: Nicolás, Lucas (Jairo, 83), Álex, Velázquez, Badía, Roche, Abel (Nicolás, 54), Fofana, Albert (Mauro, 65), Losfablos (Beltrán, 54) y Fernández (Osán, 54).

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Cazorla, Pablo; Roche, Velázquez y Osán.

Comentario: Partido poco vistoso el protagonizado por el Real Zaragoza y el Huesca en el que ninguno de los dos conjuntos, de los más potentes de la categoría, pudieron deshacer el empate inicial. Los azulgranas saltaron al terreno de juego muy fuertes presionando a sus anfitriones, a quienes les costó entrar en el encuentro. Tras un primer tramo en el que no hubo apenas llegadas a las áreas, Pablo tuvo en un cabezazo la mejor ocasión del partido a favor del Real Zaragoza, pero un paradón de Nicolás evitó que se adelantara en el marcador. Tras el paso por vestuarios el centrocampista se hizo dueño y señor del partido, provocando que las ocasiones brillaran por su ausencia y que el juego no fuera muy bueno, llegándose con el empate a cero hasta el pitido final del árbitro.

STADIUM CASABLANCA 1-2 MONZÓN FB

Stadium Casablanca: Portero, Alejandro, Jaime, Lázaro (Márquez, 63), Cisneros (Floristán, 86), Soler (Owen, 86), Abderrazaq (Laborda, 75), Asín, Jesús, Vinuesa y Álvarez (Abraham, 63).

Monzón FB: Subías, Floría, Joel (Ayoub, 64), Iker, Nevot (Badía, 75), Langarita (Raúl, 59), Fion, Jaoi, Guarne (Abad, 46), Izquierdo (Mestre, 46) y Jorge.

Goles: 1-0, min. 38: Cisneros. 1-1, min. 73: Mestre, de penalti. 1-2, min. 82: Ayoub.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Abderrazaq, Jesús, Abraham; Raúl y Fion. Expulsó con roja directa al visitante Abad (81’).

Comentario: El Stadium Casablanca fue derrotado en casa por el Monzón en un partido donde los visitantes fueron capaces de dar la vuelta al partido. En la primera parte los verdes fueron ligeramente superiores, con llegadas con peligro que no llegan a convertirse en nada, pero en un centeno lateral Cisneros puso el primero. En defensa los locales no sufrieron pero en la segunda parte dejaron de generar peligro hasta un gol anulado en el segundo tiempo. De penalti, el Monzón marcó el empate y sorprendió a los de Javier Martín en un error de la defensa. La tensión se apoderó del partido y las interrupciones fueron la seña de identidad del partido.

AMISTAD 3-0 LA ALMUNIA

Amistad: Gerard, Lucas, Mariblanca, Aliaga, Tolosa (Brian, 77), Izan, Manzanero (Bernal, 57), Bangoura, Raúl (Diego Pablo, 70), Félez y Marco.

La Almunia: Eloy, Marcos, Nagy, Hugo Gracia, Hugo Vidal (Sergio García, 80), Sánchez (Adam, 63), Torres (Giménez, 63), Darío (Aísa, 63), Huera, Hernán (Nonay, 72) y Lorente.

Goles: 1-0, min. 51: Mariblanca. 2-0, min. 53: Manzanero. 3-0, min. 58: Raúl.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a los visitantes Darío y Lorente.

Comentario: El Amistad empezó de la mejor manera su nueva andadura por Liga Nacional Juvenil, ganando con solvencia a La Almunia. Tras un inicio con incertidumbre y respeto por parte de los dos equipos, los rojillos no tardaron en sacar su personalidad para empezar a generar peligro. No obstante, se llegó al tiempo de descanso con el empate inicial intacto. Una vez reanudado el juego no hizo falta esperar mucho para ver como Mariblanca anotaba el 1-0. La Almunia se vino abajo y solo pudo ver como los rojillos acababan de sentenciar el partido por mediación de Manzanero y Raúl.

IPC LA ESCUELA 3-2 ALCAÑIZ

IPC La Escuela: Hugo, Belio (Marín, 59), Nicholas, Escobar, Chamorro (Torres, 69), Ferrando (Adriel, 87), Jarome, Yeray (Matías, 46), Joaquín, Jefferson y Walter.

Alcañiz: Jorge, Bosque (Téllez, 46), Bel, Celma (Anento, 46), Tomás (Gonzalo, 59), Pelegrín (Lecina, 59), Moliner, Nicolás, Bielsa, Estopiñán (Toma, 73) y Alquézar.

Goles: 1-0, min. 7: Walter. 2-0, min. 23: Yeray, de penalti. 3-0, min. 49: Matías. 3-1, min. 75: Lecina. 3-2, min. 78: Toma.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Jarome, Chamorro, Matías; Nicolás, Anento y Gonzalo.

Comentario: El IPC La Escuela se llevó los tres puntos en casa ante un Alcañiz que no dio por perdido el partido pese a las dificultades. Los oscenses fueron superiores en los primeros minutos, con numerosas ocasiones, aunque el Alcañiz también se asomó por el área contraria en jugadas a balón parado. En un saque de esquina llegó el primero de los goles y en el ecuador de la primera mitad ampliaron las diferencias desde los once metros. Nada más comenzar la segunda parte, en un rebote anotaron el tercero. En una segunda jugada el Alcañiz se metió en el partido y en otro error se aproximó en el marcador todavía más. Pese a la poca distancia en el electrónico, no hubo ocasiones que pudieran modificar la diferencia de un gol.

BALSAS PICARRAL 2-1 HERNÁN CORTÉS

Balsas Picarral: Diego, Del Río (Pradas, 46), Casorrán (Redondo, 46), Alejandro, Lorien (Brizuela, 62), Yeray, Romanillos, Marcos (Raúl, 75), Taus, De Lope y De Diego (Carlos, 83).

Hernán Cortés: Francés, Muñoz, Sabater, Abilio, Ormad (Lucas, 75), Franco (Royo, 64), Palacios (Ander, 64), Pau (Álvaro, 64), Crespo, Torres y Sánchez.

Goles: 0-1, min. 45: Abilio. 1-1, min. 53: Marcos. 2-1, min. 78: De Diego, de penalti.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Casorrán, De Lope; y a Ander.

Comentario: Partido muy igualado que se decidió por un penalti que fue protestado en la segunda parte. Primera parte igualada, con ambos equipos jugando directo pero imponiéndose las defensas. Ningún equipo tuvo el control del juego. En una acción individual casi al descanso Hernán se pone por delante. En la segunda parte, Balsas salió más intenso y agresivo y pronto consiguió empatar en una contra. Balsas siguió intenso y agresivo, y con más empuje que el Hernán. En un balón parado, en donde los agarrones son permanentes, el árbitro señala penalti dudoso a favor de los locales. De ahí al final, Balsas replegado y buscando las contras y Hernán más volcado pero con más corazón que cabeza.

MONTECARLO 0-3 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Montecarlo: Iván, Víctor, Navascués (Artigas, 80), Noé (Edson, 46), Dos Santos (Portero, 46), Del Cerro, Villanueva (Calvera, 69), Liarte, Abenia, Amine y Cubillo.

Santo Domingo Juventud: Marcos, Morales, Santiago, Diego, Buil (Armero, 80), Hugo Álvarez (Ingalaturre, 89), Lucas (Abenia, 80), Simón (Mustienes, 84), Ortiz (Arturo, 84), Iván Palos y Ruesca

Goles: 0-1, min. 10: Iván Palos. 0-2, min. 44: Iván, en propia puerta. 0-3, min. 90: Mustienes.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó al local Iván y al visitante Iván Palos.

Comentario: El Montecarlo se vio superado por el Santo Domingo Juventud en un partido donde los visitantes se adelantaron con un gol fruto de un disparo raso. Los naranjas estuvieron cómodos con un fútbol directo, mientras que los del José Luis Violeta tuvieron sus ocasiones, como un mano a mano y un tiro al larguero. El colegiado anuló un tanto a los visitantes por fuera de juego pero en una falta hicieron el segundo. En la segunda parte los de La Paz tuvieron ocasiones, pero las interrupciones fueron la seña de identidad del tercio final de juego. En la última jugada Mustienes cerró la victoria visitante.

UTEBO 1-3 TERUEL

Utebo: Enrique, Cocián (Vicente, 67), Fantova, Manzano, Morán, Juan, Gorea (Rubén, 75), Iker Gómez (Usar, 67), Hugo, Berges e Hillera (Ángel, 54).

Teruel: Soriano, Álvaro, Reinaldo (Civera, 85), Simo, Yeray (Adrián, 85), Llorens (Ferrer, 64), Emilio (Peralta, 64), Diego (Garrote, 71), Fernando, Iñaki y Álvarez.

Goles: 0-1, min. 24: Álvarez. 0-2, min. 26: Álvarez. 1-2, min. 38: Fantova. 1-3, min. 90: Peralta.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Ángel; Fernando, Reinaldo, Simo, Iñaki y Álvarez. Expulsó con roja directa al local Berges (89’).

Comentario: El Teruel superó al Utebo a domicilio gracias a dos buenas acciones en dos minutos efectivos del primer tiempo. Partido marcado por el nerviosismo inicial de la competición por parte de los dos equipos, con pases imprecisos y malos controles. Los primeros acercamientos al área han sido de los locales, con un balón al larguero y con un tiro al palo corto de Álvaro Morán que se fue rozando el palo, que pudo suponer el 1-0. En un saque de banda en campo propio del CD Teruel y un mal ajuste en las marcas, los turolenses llevaron el balón rápidamente a banda izquierda y en un desplazamiento paralelo por banda llegó el 0-1 en el 24' con un tiro al palo largo. Dos minutos después, en el 26', sin margen para el Utebo FC, un tiro fuerte frontal después de dos regates en el semicírculo del área local llegó el segundo. En el 38', los locales se volvieron a meter en el partido, gracias a una falta lateral puesta por Pablo Hillera rasa al punto de penalti, engañando a la defensa del CD Teruel, y donde Marcos Fantova hizo el 1-2 para alegría de la afición azulona. La segunda parte fue más vistosa para el espectador, con muchas transiciones, jugadores agotados físicamente por el calor que hizo en Casetas y una expulsión de Hugo Berges por una entrada por detrás en el centro del campo. El CD Teruel supo dormir el partido cuando tenía el balón y el Utebo FC se apresuró con acercamientos tras lanzamientos directos, pero sin éxito. El partido terminó con el 1-3 a la contra después de coger al Utebo, que buscaba el empate pero que encajó ese tercer gol.

SAN GREGORIO 2-1 EBRO

San Gregorio: Marcos, Valencia (Marco, 46), David, Conesa, Collado (Clavería, 61), Hugo (Youseff, 46), Ndiaga, Velilla, Diestre (De Diego, 66), Miguel (Lezcano, 46) y Benavente

Ebro: Asier, Camín, Rubén, Bielsa, Adrián (Borja, 59), Santarroma (Cebollada, 64), Eder (Cebollada, 59), Izan, Calvo (Puertas, 75), Zuazu (Arambillet, 75) y El Hadji

Goles: 0-1, min. 44: Santarromana. 1-1, min. 70: Lezcano. 2-1, min. 87: Clavería.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Khatir, Benavente, Gómez; Sanz, Saez, Salas y Lázaro. Expulsó al visitante El Hadji por doble amarilla (55’)

Comentario: El San Gregorio cuajó una buena segunda mitad condicionada por la expulsión en las filas del Ebro pero que le sirvió para remontar el partido. Los dos equipos salieron bien ordenados al terreno de juego, aunque el único peligro llegó a través de jugadas a balón parado y con balones largos. No obstante, cuando parecía que se iba a llegar al descanso con el empate inicial intacto, Santarromana aprovechó una indecisión en la zaga local para hacer el 0-1. Tras el paso por vestuarios el San Gregorio cambió de sistema y empezó a jugar con dos delanteros, empezando así a disfrutar de más ocasiones de gol que exigieron las buenas actuaciones de Asier. Tras la expulsión de El Hadji en el minuto 55 los locales se volcaron en el ataque practicando un juego directo y atacando por las bandas. Lezcano reequilibró el electrónico tras una jugada de saque de banda y Peralta, en el último suspiro, hizo el definitivo 2-1.