El Ejea consigue mantener el factor cancha y jugará la final contra el Almudévar

El Ejea consigue mantener la ventaja que le dio su puesto en la clasificación para pasar a la final de la promoción de ascenso, donde se medirá al Almudévar. Aunque el Tamarite ha sido el único equipo en marcar y ha dispuesto de las mejores oportunidades del encuentro, la posición que acabó ocupando el Ejea en la clasificación les ha servido para que en caso de empate acabe pasando de ronda.

Los primeros acercamientos corrieron a cargo de los pupilos de Iván Martínez, que empezaron creando peligro a través de jugadas a balón parado. La ocasión más clara para los locales llegó cuando Andreu, que se encontraba solo ante el portero, envió el balón por encima del larguero. Pasada la primera media hora llegó la mejor oportunidad del Tamarite, pero el balón solo se paseó por el área ejeana sin que llegara a colarse en la portería. Cuando el primer tiempo ya empezaba a agonizar, un centro al área fue prolongado desde casi la línea de fondo para que Iglesias anotara el 0-1 con el que se forzó la prórroga. Jorge Álvarez pudo haber empatado el duelo con un disparo que, sin embargo, fue detenido sin problemas por Édgar. Con la ventaja por la mínima del Tamarite se llegó al tiempo de descanso.

Tras el paso por vestuarios el Ejea siguió teniendo más presencia en el área contraria pero sin acabar de crear ocasiones claras de peligro. Fue el Tamarite quien estuvo más cerca de aumentar su renta. En un saque de esquina que no encontró rematador la afición de La Litera estuvo a punto de celebrar el 0-2. Pol tuvo también la oportunidad de encarrilar la clasificación para el Tamarite en un mano a mano que apuntaba a que iba a ser el gol de la remontada, pero su disparo acabó yéndose desviado. La más clara la tuvo Eric, que tras una buena combinación acabó rematando dentro del área, pero el balón se marchó fuera ante las protestas de los visitantes por un presunto penalti no señalado. Cuando parecía que estaba más cerca el Tamarite de aumentar la diferencia, el Ejea tuvo su mejor ocasión en este segundo tiempo en un centro al área que Ginovés no llegó a cabecear. Los de Iván Martínez siguieron intentándolo pero finalmente se llegó a la prórroga.

Iniciado el tiempo de prolongación, ninguno de los dos conjuntos acabó de hacerse con el control del juego, fruto de lo que había en juego, aunque el que tenía más prisa por anotar era el Tamarite, ya que si se mantenía el resultado hasta el final, el Ejea sería quien pasaría de ronda. Fruto de esa necesidad, Cisse estuvo a punto de silenciar el Luchán rematando un centro lateral servido por Casals que acabó siendo despejado por Rafa Santos.

En la segunda parte de la prórroga estuvo mejor el Ejea, que a punto estuvo de anotar el 1-1 en una doble ocasión que acabó con el balón por encima del larguero. Los locales continuaron presionando a su rival hasta que Carrasco fue expulsado. Pasados unos minutos de tensión, el Tamarite, que necesitaba un tanto para remontar, se volcó en el ataque, protagonizando un bombardeo al área de Rafa Santos.

El ansiado gol que buscaban los visitantes no llegó y, con el pitido final, se sentenció que será el Ejea quien dispute la final de la promoción de ascenso contra el Almudévar. Los de Iván Martínez volverán a contar con el factor cancha a favor, disputándose la vuelta en el Municipal Luchán. El Ejea mantiene a dos puntos el sueño de regresar a Segunda Federación un año después de descender.

Ficha técnica:

Ejea: Rafa Santos, Crespo, Ginovés, Tudela, Carrasco, Moha (Javi Valdés, 57), Andreu (Fran Santos, 76), Diego Puig (Puri, 45), Álvarez (Yus, 118), De Roque (De Sus, 76) y Bruno (Álex Puertas, 105)

Tamarite: Édgar, Pol, Gerard, Varilla, Eric, Alexis, Iglesias, Pol Raluy, Fran Suárez, Sales y Flo

Goles: 0-1, min. 45+1: Iglesias.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Bruno, Ginovés, Diego Puig; y David Sales. Expulsó por doble amarilla a Carrasco (114’).