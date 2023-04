Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Villa de Alagón da un recital ofensivo en Calatorao

El Villa de Alagón no dio opciones al Calatorao en un partido donde los de José Ramón Suárez dominaron de comienzo a fin.

Lavilla en el minuto 8 adelantó a los visitantes con un gol olímpico y con una buena llegada a línea de fondo y un centro Ballester puso el segundo. Herrero en un balón a la espalda y Ballester en una jugada por fuera dejaron el partido más que encarrilado. Antes del tiempo de descanso, el Calatorao pudo haber recortado distancias a balón parado, pero no tuvo el acierto necesario.

En la segunda parte la tónica general se mantuvo y aunque empezaron achuchando los locales, con una falta lateral directa Gómez puso el quinto; en un pase a la espalda, Herrero puso el sexto y definitivo gol visitante aunque hubo tiempo para que el Calatorao maquillara el resultado de penalti.

Ficha técnica:

Calatorao: Acrismaritei, Martí, Tahis, Tarik, Nguema, Gil (Mari, 59), Sánchez (Urgel, 59), Júdez, Serrano, Jaiteh (Sissoho, 71) y Sanz (Joven, 59).

Villa de Alagón: West, Perales (Serrano, 55), Murillo, Ade, Moreno, Fernández, Escartín (Sánchez, 71), Herrero, Ballester (Leonar, 64), Lavilla y Gómez.

Goles: 0-1, min. 8: Lavilla. 0-2, min. 20: Ballester. 0-3, min. 23: Herrero. 0-4, min. 36: Ballester. 0-5, min. 57: Gómez. 0-6, min. 63: Herrero. 1-6, min. 81: Júdez.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Tarik, Sánchez, Mari; a Perales, West y Murillo.

SANTA ANASTASIA 1-1 SAN JOSÉ

Santa Anastasia: Jaime, Salafranca, Alonso, Asensio (Mainz, 77), Biota, Almuzara, Oliva (Javi Rodrigo, 77), Garde (Recio, 84), Bericat, Abadía y Marcellán (Genzor, 84).

San José: Vargas, Alejandro, Cea, Barbero (Marchante, 73), Víctor (Sory, 46), Javier (Gómez, 88), Lacambra, Pablo (Sentis, 83), Soria, Ibáñez y Vidal.

Goles: 1-0, min. 6: Oliva. 1-1, min. 61: Lacambra, de penalti.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó a Oliva, Biota, Bericat, Abadía; Barbero, Soria, Pablo, Javier, Sory y Lacambra.

Comentario: El Santa Anastasia y el San José se repartieron los puntos en un partido donde los visitantes no estuvieron de cara a gol acertados. En los primeros instantes, Soria tuvo un mano a mano ante Aguilar que detuvo el meta. Al contragolpe, poco después, el cuadro local se puso por delante. Los de David Rincón disfrutaron de media hora de claro dominio, con ocasiones claras, pero que no lograron transformar. En la recta final el Santa Anastasia dominó, generando una ocasión con un disparo desde el interior del área. En la segunda parte fueron los visitantes los que llevaron el peso y Sory tuvo un claro mano a mano hasta que en el 61 sufrió un agarrón dentro del área. El penalti fue transformado por García. En la recta final de nuevo los azulones tuvieron acercamientos pero no lograron transformarlos.

SADABENSE 1-1 MAGALLÓN

Sadabense: Sanjuán, Ros (Zalba, 87), Torres (Borja, 78), Raúl (Ricardo, 60), Giménez, Aguerri, Néstor (Joshua, 60), Mainz, Poderós, Pascual y Rangel.

Magallón: Peña, Falcón, Aznar, García, Broto, Aibar (Zalaya, 46), Pardo, Roy (Segura, 73), Jorge, Sancho (Romanos, 84) y Lasauca.

Goles: 0-1, min. 16: Pardo. 1-1, min. 89: Ricardo, de penalti.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Torres, Mainz, Ricardo, Poderós y Rangel; a Roy, Zalaya y Aibar.

Comentario: El Sadabense rescató un punto en los últimos minutos ante un Magallón que empezó el partido con el viento a favor. Aun así los locales trataron de combinar más y dispusieron de dos acercamientos al área rival, aunque no muy peligrosos. El Magallón ejerció una presión alta que provocó una pérdida del balón por parte del Sadabense aprovechada por Pardo para anotar el 0-1.

Tras el paso por vestuarios los locales encerraron a su rival en su propio campo y generaron peligro de todas las formas posibles, pero el gol del empate no llegó hasta el minuto 89, siendo Ricardo el encargado de ejecutar el penalti señalado por el árbitro, subiendo el 1-1 al marcador.

ATLÉTICO CALATAYUD 0-0 VALDEFIERRO

At. Calatayud: Navarrete, Palacios, Sellares, Gracia (Cortés, 60), Sebastián, Pérez, Hernández, Aznar, Capilla, García (El Hafdi, 60) y Agustín (Miranda, 80).

Valdefierro: Mayo, Domínguez, Angoy (Pescador, 75), Gutiérrez, Muñoz (Medina, 89), Martínez (Marín, 89), Cortés, Lorente (Álvarez, 66), Perea, Blázquez y Hernández.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a los locales Gracia y García y a los visitantes Martínez, Angoy, Perea, Lorente y Domínguez. El local Sellares fue expulsado en el 84’ por tarjeta roja directa.

Comentario: El Atlético Calatayud y el Valdefierro no consiguieron deshacer el empate inicial, que se prolongó durante los noventa minutos. Los bilbilitanos tuvieron todo tipo de oportunidades para ponerse por delante en el marcador, pero el entramado defensivo del Valdefierro se alió con la falta de acierto de los locales para que los casilleros quedaran intactos. Pese al empate, la posición que ocupan ambos conjuntos en la clasificación hace que afronten las tres jornadas restantes desde la tranquilidad.

LA CARTUJA 1-3 MORÉS

La Cartuja: Tchente (Moya, 75), Aitor, Ozcoz, Ros, Andreu, López, Cornago (Ndiaye, 75), Aragües (Blanco, 64), Trejo (Yaya, 75), Cortés y Aragón.

Morés: Salvador, Pascual, Pardo, Mendoza, Serrano (Kaboré, 89), Castillo (Trasobares, 46), Osorio, Cristian, Molina (Ibáñez, 57), Agorreta (Agustín, 78) y Arenaz.

Goles: 0-1, min. 43: Cristian. 1-1, min. 67: Cornago. 1-2, min. 71: Serrano. 1-3, min. 92: Kaboré.

Árbitro: Albano Gota. Amonestó a Trejo; a Serrano.

Comentario: El Morés se llevó el partido ante La Cartuja en una choque donde las ocasiones llegaron desde el primer instante. Arenaz tuvo una de las acciones más claras hasta el gol en una falta lanzada desde el centro del campo al corazón del área. Al contragolpe casi lo aprovechó el cuadro rival para poner el primero. Mendoza tuvo otra acción de peligro con un disparo al palo y ya al filo del descanso en un disparo que desvió un defensa puso el primero del Morés. En la segunda parte el cuadro local fue mejorando y tras una gran jugada con un pase filtrado cornago puso el primero local, empatando la contienda. Sin embargo, en un saque de esquina Serrano volvió a poner por delante a un Morés que se hizo con el control y en el descuento sentenció.

BORJA 2-0 CASETAS

Borja: Montorio, Pablo Jesús, Raúl Marín, Valero (Pedro, 89), Roncea, Chueca, Ignacio (Abreu, 68), Sanz (Abad, 68), Usón, Vera y Navarro.

Casetas: Laborda, Morcillo, Perales (Vidal, 81), Palacios, Beltrán, Sacasa (Elipe, 65), Fernández (Lambán, 51), Jiménez, Slavov, Da Costa (Navarro, 81) y Rivas.

Goles: 1-0, min. 2: Roncea. 2-0, min. 46: Morcillo, en propia meta.

Árbitro: Martínez Peralta. Amonestó a Raúl Marín; a Sacasa, Morcillo y Da Costa. Expulsó por roja directa al local Roncea (61’).

Comentario: El Borja certifica su regreso a Tercera Federación tras ganar al Casetas en un partido en el que el momento de los goles acabó marcando el devenir del encuentro. Nada más iniciarse la primera mitad Roncea anotó el 1-0 con el que se llegó al descanso y justo en la reanudación, la fortuna se alió con el borja para que Morcillo acabara introduciendo el balón en su propia portería. Los locales se mantuvieron controlando el partido pero con la expulsión de Roncea no les quedó más remedio que replegarse. Aun así, los minutos fueron pasando y con el pitido final la alegría se adueñó del Manuel Meler para celebrar el ascenso a Tercera Federación.

MONTECARLO 3-1 REMOLINOS

Montecarlo: Daniel, Iván (Tapias, 89), Cebrián, Castán, Mauro (Mahammadou, 89), Ciriano, Caparrós, Leiva (Posa, 75), Mallor (Ponce, 75), Romanos y Sánchez.

Remolinos: Jorge, Lucas (Pallarés, 81), Carlos, Navarro (Barrera, 60), Aitor (Giménez, 70), Guillermo, Aragüés, Iker (Luis, 60), Azuara (Facundo, 70), Iglesias y Buba.

Goles: 1-0, min. 16: Romanos. 1-1, min. 41: Lucas. 2-1, min. 45: Iván, de penalti. 3-1, min. 89: Ponce.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Iván; Navarro, Giménez y Facundo. Expulsó con roja directa al visitante Iglesias (15’).

Comentario: El Montecarlo comenzó muy superior al Remolinos. La expulsión de Iglesias tras agarrar a Romanos cuando encaraba a Daniel, todavía hizo mayor la superioridad. Romanos hizo el 1-0, pero respondió el zaguero visitante Lucas con un soberbio golazo tras una magnífica volea. Antes del descanso, Iván hizo el 2-1 desde los once metros. El equipo de Fernando Royo realizó un gran despliegue defensivo y mejoró con el paso de los minutos en la zaga. En el último tramo del encuentro, Ponce hizo el 3 a 1 definitivo.