Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Ebro pierde ante el Europa un partido clave y las opciones de permanencia son escasas

Partido de la jornada: EBRO 1-2 EUROPA

Ebro: Raúl, Montesinos, Charneca (Gracia, 75), Conte, Rubén Pérez (Bertrán, 75), Peregrina, De Diego (Raúl Gómez, 39), Guti, Sesma (Usher, 61), Víctor y Delgado.

Europa: Burgos, Batu, Sascha, Basart, Vitu (Colom, 88), Jandro, Amate (Vea, 67), Berni (Willy, 67), Vici, Julen (Vera, 88) y Arón (Aiman, 67).

Goles: 0-1, min. 1: Julen. 0-2, min. 5: Amate. 1-2, min. 52: Víctor.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Burgos y Colom, ambos del Europa. Expulsó con roja directa al visitante Sascha (59’).

Comentario: El Ebro cayó derrotado ante el Europa, un rival directo por la permanencia, dejando ya en remotas sus opciones de mantener la categoría en la presente temporada. La tarde arrancó cuesta arriba para el conjunto arlequinado cuando Julen puso el primero para el Europa en el primer minuto de encuentro tras una gran jugada colectiva que acabó con un fuerte disparo a la red desde la frontal del área. Apenas 3 minutos después, Amate realizó un gran desmarque en diagonal entre los centrales del Ebro para recibir el pase de Jandro y poner el segundo. 0-2 en apenas 5 minutos de partido. Tras este inicio turbulento, el Ebro fue poco a poco entrando en el partido y buscó un cambio de sistema para hacer daño a su rival. El partido se igualó pero el Ebro no pudo recortar distancias antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, comenzó otro partido diferente sobre el césped de La Almozara. El Ebro logró recortar distancias en una acción a balón parado por medio de Víctor a los pocos minutos de la reanudación. Tras el gol local, el Europa recibió la expulsión de Sascha tras impedir que un rival se marchase en el mano a mano con Burgos. Media hora por delante y 1-2 en el marcador con el Europa jugando con 10. El Ebro se lanzó al ataque en busca del empate pero se encontró a un Europa muy serio en defensa, que concedió poco. Al final, no fueron capaces de lograr la igualada y al Ebro se le escapó otro partido vital en casa.

GIRONA 2-1 REAL ZARAGOZA

Girona: Gerard, Marco Gil, Jordi Bas, Aznar, Borra, Pablo, Almena (Joel, 87), Jastin, Enric (Ignasi, 77), Vázquez (Albert, 65) y Hugo (Jan, 87).

Real Zaragoza: De Cea, Beamonte (Dennis, 80), Joel (Lluch, 69), Linares, Keita, Lahoz (Marco, 69), Chema, Barrachina, Yoha, Jano (Lucas, 55) y Liso.

Goles: 0-1, min. 13: Linares. 1-1, min. 42: Jastin, de penalti. 2-1, min. 50: Marco Gil.

Árbitro: Bureu Méndez. Amonestó a Almena, Albert; Liso y Joel.

Comentario: El Real Zaragoza cayó derrotado de manera injusta en el campo del Girona, siendo muy superior a su rival y con un claro merecimiento de ganar, pero no fue su día. El equipo de Javier Garcés saltó al césped muy fuerte desde el inicio. El Girona intentaba combinar pero el cuadro blanquillo realizaba una buena presión. Linares acertó al cuarto de hora de partido tras recibir un balón en profundidad y realizar un fuerte disparo raso. La única ocasión de la primera parte para el Girona fue el penalti, en el 42’, que Justin convirtió en gol. Se llegó al descanso con 1-1 en el marcador. Tras el paso por vestuarios, el partido siguió por los mismos derroteros y en un error defensivo de la zaga zaragocista, el cuadro catalán aprovechó para ponerse por delante con un tanto de Marco Gil. A partir de ese momento, fue un asedio zaragocista hasta el final. Generaron ocasiones suficientes como para llevarse el partido, pero no tuvieron acierto y lo acabaron pagando con la derrota. La victoria del FC Barcelona, su máximo rival en la lucha por el liderato, hace que la distancia con respecto a ellos aumente y se sitúe en 5 puntos a falta de 5 partidos por disputarse. Siguen con opciones los chicos de Javier Garcés, que pelearán por sus objetivos hasta el final de temporada.

HUESCA 1-2 GIMNASTIC

Huesca: Brosed, Ñama, Turanschi, Moha, Álex Calvo, Cano, Taboada, Soria (Porlan, 35), Ibáñez (Ciria, 59), Santi y Espinal (Tumani, 59).

Gimnastic: Peiri, Jofre (Vega, 80), Pau Coll, Rodríguez, Toni, Bolado, Uri (Abel, 59), Pachón (Bayona, 54), Folch, Ortega (Édgar, 80) y Marc Aspa (Kevin, 54).

Goles: 0-1, min. 41: Ortega, de penalti. 1-1, min. 73: Álex Calvo. 1-2, min. 94: Kevin.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Santi, Taboada, Soria, Moha, Porlan; Marc Aspa, Abel y Kevin.

Comentario: El Huesca cayó derrotado de manera fatídica en el último minuto del descuento ante el Nástic y pierde una buena oportunidad de certificar de manera casi definitiva su permanencia en la categoría. La primera parte estuvo muy igualada, y pese a que el Huesca tuvo más balón que su rival, las mejores ocasiones fueron para el cuadro catalán. Brosed tuvo que intervenir de manera providencial en dos ocasiones para evitar el gol. El guardameta del conjunto oscense no pudo hacer nada en el lanzamiento de penalti de Ortega, que supuso el primer gol, tras una jugada mal defendida por la zaga del Huesca que finalizó con el derribo a un atacante del Nástic. Con 0-1 en el marcador ambos equipos se marcharon al descanso. Tras el paso por vestuarios, el guion del partido cambió por completo. Se vio a un Huesca volcado en ataque desde el inicio y generando multitud de ocasiones. Las más claras fueron para Taboada, que remató pero blocó el portero rival y una gran jugada colectiva que finalizó con un remate de Tumani en el área pequeña que se marchó alto. En el 73’ llegó el merecido premio del gol para el Huesca, por medio de Álex Calvo, tras un córner que saca Taboada y no rechaza la defensa, le cae el balón a Álex y golpea desde el área pequeña para hacer el empate. Tras lograr la igualada el Huesca siguió buscando la portería rival en busca del gol de la victoria. El Nástic generó peligró para ponerse por delante en contraataques, pero no acertaron. Cuando más volcado estaba el Huesca y estaba más cerca el segundo, llegó la fatídica última jugada del choque, donde tras un robo del Nástic en una protestada jugada por la hinchada local por una posible falta previa, el conjunto catalán montó una contra que finalizó con un gran disparo de Kevin que entró pegada al palo. No hubo tiempo para más y el Nástic de Tarragona se llevó la victoria de San Jorge.