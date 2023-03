El Huesca no encuentra la fórmula del gol ante el Constancia

CONSTANCIA 0-0 HUESCA

Constancia: Fortes, Bestard, Torres (Amengual, 80), Navarro, Almazán, Andreu, Pastor, Granados (Luca, 75), Maxim, Alomar y Canaves (Cruz, 59).

Huesca: Brosed, Moha, Carp (Santi, 46), Álex Calvo, Espinosa, Soria, Taboada, Hugo Gómez (Ñama, 46), Ibáñez (Turanschi, 46), Porlán (Ciria, 68) y Espinal (Lucas Acín, 86).

Árbitro: Vega Martín. Amonestó a Navarro, Almazán, Maxim; Hugo Gómez, Carp y Brosed. Expulsó con roja directa al visitante Espinosa (45’).

Comentario: El Huesca no pasó del empate en su visita al Constancia. Un punto para cada equipo que resultó ser suficiente para que ambos den prácticamente por cerrada la permanencia un año más en División de Honor Juvenil. La primera parte estuvo muy igualada, con ambos equipos muy intensos sobre el césped. Fueron minutos de mucha ida y vuelta y con ocasiones para ambos, pero los porteros y los palos fueron los responsables de que no se inaugurase el marcador. La primera parte finalizó con una roja directa protestada por el conjunto visitante por una acción de juego peligroso de Espinosa que el colegiado del encuentro consideró que era motivo de expulsión. La segunda parte el Huesca jugó con un hombre menos, lo que hizo que naturalmente buscara replegarse en campo propio y buscar sus opciones a la contra. No hubo muchos acercamientos peligrosos a las áreas y con el paso de los minutos ambos equipos se conformaron con el empate.

SAN FRANCISCO 3-0 EBRO

San Francisco: Pol, Alberto, Nebot, Planas, Tomás, Álex, Raúl (Jandro, 60), Alejo (Ortiz, 60), Santi (Yuzun, 84), Axel (Martínez, 84) y Bini (Bueno, 69).

Ebro: Raúl, Montesinos, Charneca, Conte (Gracia, 69), Raúl Gómez (Víctor, 62), Rubén Pérez, Guti, Sesma, Usher (Duato, 69), Peregrina y Delgado (De Diego, 80).

Goles: 1-0, min. 79: Santi. 2-0, min. 84: Axel. 3-0, min. 91: Tomás.

Árbitro: Ortiz Escarrer. Amonestó a Pol; Raúl, Hugo Gracia y Guti.

Comentario: El Ebro cayó derrotado ante el San Francisco en un partido igualado que no corresponde con lo que refleja el marcador final. Ambos equipos saltaron al césped muy intensos y buscando la portería rival. El conjunto arlequinado sabe que le van quedando menos cartuchos para lograr la salvación y cada partido es una final. El cuadro local comenzó a tener más balón con el paso de los minutos tras un inicio de alternancia en los mandos. Un buen Ebro en defensa que tuvo opciones en ataque pero sin acierto en los primeros 45 minutos. Ambos equipos se fueron camino de vestuarios con empate a cero. Tras el descanso, el partido continuó con la misma tónica. Con el paso de los minutos el conjunto local acusó menos el desgaste físico y se lanzó en busca de la victoria. En la fase final del partido, el Ebro encajó tres goles en apenas 10 minutos que terminaron por sentenciar el encuentro.