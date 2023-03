Todas las crónicas de Liga Nacional: El Racing Zaragoza sigue intratable y supera al Huesca B en un partido de gran nivel

RACING CLUB ZARAGOZA 2-0 HUESCA B

Racing Club Zaragoza: Ethan, Eloy (Gracia, 69), Bryan, Franco, Liso, Divasson, Enseñat (Marco, 69), Regidor (Casañal, 58), Valentín (Navascués, 76), Salcedo y Josué (Glera, 46).

Huesca B: Jaime, Jairo (Sierra, 81), Velázquez, Germán, Aguilar, Lucas (Javier, 65), Gonzalo (Benítez, 65), Lucena, Fofana (Alamañac, 65), De Lucas y Fontán (Daniel, 81).

Goles: 1-0, min. 2: Josué. 2-0, min. 68: Liso.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Josué, Regidor, Salcedo; Fofana, Lucena, Germán, Jairo y Alamañac.

Comentario: Gran partido entre el Racing y el Huesca donde los locales se adelantaron en un envío a la espalda de la defensa. El partido estuvo marcado por el juego directo, con un Racing muy serio en defensa. Los locales tuvieron dos muy claras aunque pudieron ampliar. El Huesca reaccionó en la segunda parte aunque en un robo de balón, Glera asistió a Liso para poner el segundo. Poco pudo hacer un muy buen Huesca ante un Racing muy efectivo y serio.

AMISTAD 3-2 ALCAÑIZ

Amistad: Pedro, Óscar, Soro, Erik, Marzal, Samuel, Alejandro (López, 46), Viamonte (Cano, 46), Soler (Tolosa, 46), Redondo y Marco (Mateo, 66).

Alcañiz: Jorge, Julen, Bosque, Tomás, Monfill, Moliner, Bel, Téllez, Marcos, Alquézar (David Pal, 84) y Cebrián (Estopiñán, 84).

Goles: 0-1, min. 19: Bonfill. 0-2, min. 39: Téllez. 1-2, min. 49: Cano. 2-2, min. 88: Erik. 3-2, min. 95: Redondo.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Erik, López, Marco; Marcos, Alquézar y Cebrián.

Comentario: Victoria sufrida con remontada del Amistad en unos primeros minutos muy buenos de los rojillos, generando peligro por medio de Samuel, aunque en una mala salida de balón el Alcañiz puso el primero con una buena maniobra. Desde el minuto 20, los visitantes fueron creciendo pero poco antes del descanso en el 39, en un saque de esquina al segundo palo supuso el segundo alcañizano. En la segunda parte, reacción para enmarcar de los jugadores locales, que recortaron distancias a balón parado por medio de Cano. Con el paso de los minutos las ocasiones desaparecen para los locales mientras que el Alcañiz pudo sentenciar, incluso en un gol que sin embargo fue anulado. En una acción desde banda izquierda Erik puso la igualada y en la última jugada, Redondo puso el tanto de la victoria.

IPC LA ESCUELA 3-0 ESCALERILLAS

IPC La Escuela: Connor, Aznar (Maciel, 63), Izquierdo, Chamorro, Djayson (Adai, 63), Jarome (Joel, 69), Matías, Alejandro, Torres (Joshua, 69), Ferrando (Gabriel, 53) y Acosta.

Escalerillas: Jorge, Vera, Adrián, Abdelghani, Reda (Abderrazaq, 61), El Hadji, Víctor (Aarón, 71), Cebollada (Iker, 61), Leciñena, Faraj y Eric.

Goles: 1-0, min. 17: Matías. 2-0, min. 33: Torres. 3-0, min. 57: Djayson, de penalti.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó al local Joel y al visitante Faraj.

Comentario: El IPC se llevó los tres puntos en un partido controlado de principio a fin por los oscenses, que se adelantaron en el 17 tras varias acciones avisando. Poco antes del descanso ampliaron diferencias en una acción colectiva. En la segunda parte el guión del partido se mantuvo y Djayson sufrió un penalti que él mismo transformó.

LA ALMUNIA 2-0 UTEBO

La Almunia: Cristian, Marcos, Iker Gil (Per, 46), Arnal, Lorén (Nagy, 75), Lorente (Hugo Gracia, 75), Pellicer, Mario, Rubén (Hugo Vidal, 56), Montesinos y Langarita (Guillén, 56).

Utebo: David, Dos Santos, Gálvez, Mercadal, Salas, Iker Ruiz (Gómez, 70), Escartín, Álvaro (Ángel, 62), Andújar, Moreno y Víctor (Dennis, 57).

Goles: 1-0, min. 45: Langarita. 2-0, min. 46: Langarita.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Arnal. Expulsó por doble amonestación a Andújar (61’) y con roja directa a Mercadal (71’), ambos del Utebo.

Comentario: Partido donde ambos equipos llegaban necesitados de puntuar, aunque el Utebo tuvo el control de la posesión. La Almunia estuvo cómodo, con varias llegadas con el paso de los minutos, pese a no tener la posesión. En el descuento de la primera parte La Almunia se puso por delante. Tras el comienzo de la segunda parte, en una buena jugada colectiva por la izquierda Langarita puso el segundo, que fue un duro golpe para un Utebo que, además, se quedó en inferioridad numérica.

BALSAS PICARRAL 4-0 FB FRAGA

Balsas Picarral: Eduardo, Rubén, Zidane (Yeray, 70), Lorien, Asier, Brizuela (Bernal, 59), Romanillos (Pradas, 46), Lorente (Saúl, 59), Ceperuelo, Mazas (Ríos, 46) y Gracia.

FB Fraga: Carles, Coll (Casado, 46), Adriá, Jorge, Borjabad (Plana, 67), Álex, Gabriel, Casanova (Teixidó, 54), Noé (Hugo, 46), Almerge y Manel (Iker, 66).

Goles: 1-0, min. 1: Asier. 2-0, min. 12: Ceperuelo. 3-0, min. 53: Brizuela. 4-0, min. 79: Bernal.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Mazas, Romanillos, Gracia; Jorge, Manel, Carles, Hugo e Iker.

Comentario: El Balsas sacó tres puntos cómodamente ante el Fraga en un partido donde el cuadro zaragozano puso el primero en los compases iniciales, sin dar opción a su rival. Ceperuelo amplió distancias y dominaron el partido plácidamente. En la segunda parte Brizuela puso el tercero y en la recta final Bernal sentenció un partido con poca historia.

OLIVER 3-0 MONTECARLO

Oliver: Gerard, Mallén, Oleg, Granged, Capapé, Ignacio (Víctor, 84), Aziz, Bak (Miñana, 73), Lana (Santisteve, 62), Roni (Ruiz, 62) y Arilla (Unai, 62).

Montecarlo: Víctor, Edson, Escalzo, Villanueva, Ángel (Guillermo, 57), Abenia, Carlos Pérez (Sanjuán, 57), Saúl (Dos Santos, 57), David, Marco (Rubén, 57) y Nicolás.

Goles: 1-0, min. 14: Bak. 2-0, min. 52: Aziz. 3-0, min. 54: Arilla.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó al local Ignacio.

Comentario: El Oliver saltó al terreno de juego con gran intensidad y seriedad defensiva, poniendo en dificultades al Montecarlo. Los azulgranas se adelantaron en una buena jugada mano a mano de Bak, pudiendo ampliar diferencias en la recta final. En la segunda parte Aziz hizo el segundo y pudieron hacer más en varios manos a mano. Arilla hizo el tercero. El Montecarlo sufrió y se vio superado.

STADIUM CASABLANCA 2-2 ATLÉTICO TERUEL

Stadium Casablanca: Correas, Huertas, Picot, Barbas, Abraham (García, 61), Carlos García (Portero, 61), Esteban, Calvera (Cerrato, 80), Izquierdo (Martín, 80), Daniel y Redondo (Lobera, 85).

Atlético Teruel: Aitor, Marcos, Benages, Julián, Escuder, Oroel (Galindo, 67), Torner, Artajo, Soriano, Mateo (Dolz, 77) y Lorien (Marco, 62)

Goles: 0-1, min. 9: Artajo. 1-1, min. 60: Carlos, de penalti. 2-1, min. 64: Raúl. 2-2, min. 87: Morales.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Arguedas, Portero; y Saludes.

Comentario: El Casablanca y el Teruel se repartieron los puntos en un partido controlado por los locales, que no estuvieron acertados en ataque. Los de Casablanca pidieron un posible penalti en los primeros minutos y en la siguiente jugada el Teruel logró el gol en un contragolpe. Los verdes no se rindieron y acumularon ocasiones, no así acertados. Los de Javier Martín pusieron el empate en el 60 y, poco después, dio la vuelta el marcador. Sin embargo, los turolenses, con un disparo lejano, pusieron el empate definitivo.

REAL ZARAGOZA B 5-1 MARIANISTAS

Real Zaragoza B: Nicolás, Motilva, Sancho (Olmos, 66), Jaime (Palacio, 58), David, Íñigo (Ian, 58), Beltrán, Diego, Dennis (Sabater, 66), Tobajas (Pinilla, 78) y Vadillo.

Marianistas: Antonio, Lavilla, Torres, Ignacio (Hugo, 67), Solanas, Ríos, Comenge (Sergio, 87), Echegoyen, Noé, Lebrero y Marcos.

Goles: 1-0, min. 5: Vadillo. 2-0, min. 41: Íñigo, de penalti. 2-1, min. 43: Ríos. 3-1, min. 56: Beltrán, de penalti. 4-1, min. 78: Beltrán. 5-1, min. 89: Ian.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Tobajas, Dennis; Ignacio y Echegoyen.

Comentario: El Real Zaragoza se llevó los tres puntos ante el Marianistas en un partido donde los locales fueron muy superiores aunque el corto marcador hasta el descanso podía dar pie a una reacción rival. Vadillo abrió el marcador en el 5 y no fue hasta el 41 cuando, desde los once metros, Íñigo puso el segundo aunque se vio contrarrestado por el gol rival. En la segunda parte los blanquillos superaron con gran claridad a su rival y ampliaron la goleada.

SAN GREGORIO 1-1 EBRO B

San Gregorio: Gabardos, Enrech, Joven (Sabour, 46), Sánchez (Edders, 58), Casado (Martín, 69), Agbor, Rodríguez, Conesa (Jiménez, 69), Alhajas, Teodor (Beye, 46) y Benavente.

Ebro B: Rodrigo, De Lope (Escar, 87), Bielsa, Dirisu, Del Cerro, Prados, Sanz Pinilla, Sanz Ansó (Calvo, 74), Subías, Beltrán (Radu, 65) y Deza.

Goles: 0-1, min. 21: Prados. 1-1, min. 27: Rodríguez.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Rodríguez, Alhajas; Sanz, Deza y De Lope. Expulsó por roja directa a Benavente (81’).

Comentario: Partido disputado que comenzó con un buen equipo rojillo, adelantándose en un balón a la espalda de la defensa para marcar. El San Gregario bajó la intensidad y el Ebro fue mejorando y aplicó un ju7ego directo. En un balón a la espalda puso el tanto del empate. En la segunda parte, la igualdad fue la tónica general. Los rojillos se quedaron con uno menos y fallaron un penalti mientras que el Ebro mandó un remate al larguero.