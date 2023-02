Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Huesca compite bien al Barcelona pero acaba cayendo derrotado con claridad

Partido de la jornada: FC BARCELONA 4-0 HUESCA

El Huesca cayó derrotado ante el todopoderoso FC Barcelona. El conjunto oscense aguantó muy bien y compitió de tú a tú los primeros 45 minutos pero se le escapó el partido por pequeños detalles en el inicio de la segunda parte.

En los primeros compases la igualdad fue la tónica dominante. La primera media hora fue poco entretenida para el espectador, ni por un lado ni por el otro, más allá de un disparo lejano de Caravaca que Brosed, guardameta del Huesca, pudo despejar, con una buena intervención. Cuando Lamine comenzó a entrar más en juego, el FC Barcelona empezó a llevar más peligro y a generar un mayor número de acercamientos peligrosos. El propio Lamine, en el 38’, provocó un penalti que no pudo transformar por la intervención del portero oscense Brosed, que se vistió de héroe para seguir manteniendo el empate en el marcador. En una de las últimas acciones del primer tiempo, Arnau remató al fondo de la red un balón muerto tras un centro de Joan para enviar el partido al descanso con una mínima ventaja azulgrana.

En el segundo tiempo sí que se vio a un FC Barcelona claramente superior y que pronto dejó el partido visto para sentencia. El Huesca acusó el enorme derroche físico de la primera mitad y se vio claramente superado en todas las facetas del juego. Marc amplió la diferencia en el 48’ aprovechando un gran pase largo de Arnau. Un gran pase de Lamine sirvió como asistencia para Toni Caravaca, que disparó potente para poner el tercero en el 60’. Cristóbal, en una de sus primeras intervenciones, puso el cuarto y definitivo tanto.

Ficha técnica:

FC Barcelona: Astralaga, Anaya, Arnau, Domínguez (Cantero, 67), Xavi Moreno (Cristóbal, 63), Biel (Gerard, 46), Lamine (González, 63), Caravaca, Guiu, Unai (Nil, 63) y Rodríguez.

Huesca: Brosed, Moha (Lucas, 58), Espinosa, Álex Calvo (Ciria, 75), Lizáldez, Cano (Martínez, 67), Hugo Gómez (Ibáñez, 67), Soria, Ayman (Carp, 75), Taboada y Ñama.

Goles: 1-0, min. 44: Arnau. 2-0, min. 48: Marc. 3-0, min. 60: Caravaca. 4-0, min. 64: Cristóbal.

Árbitro: Ramírez Plaza. Amonestó a Biel, Caravaca; Moha, Lizáldez, Carp y Taboada.

REAL ZARAGOZA 2-0 BADALONA

Real Zaragoza: Abbad, Beamonte, Joel, Linares, Keita, Lucas, Chema, Barrachina, Yoha (Dennis, 82), Jano (Jhonnie, 71) y Marco (Motilva, 87).

Badalona: Boga, Ayman (Rey, 68), Carlos, Edo, Mario (Patrick, 87), Tomy (Bustos, 87), Scuri, Canillo (Joaco, 46), Almansa (Víctor, 68), Fran y Muñi.

Goles: 1-0, min. 16: Chema. 2-0, min. 84: Jhonnie.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Marco; Carlos, Muñi y Tomy.

Comentario: El Real Zaragoza superó al Badalona en la Ciudad Deportiva en un partido complicado en el que el conjunto blanquillo tuvo que emplearse a fondo para ganar y que no se decidió hasta los minutos finales. Comenzó el partido con un Zaragoza dominador y con una presión alta que dificultaba enormemente la salida de balón del Badalona. Chema adelantó a los locales sobrepasado el cuarto de hora de partido. Con el paso de los minutos el cuadro visitante fue de menos a más y tuvo una reacción positiva al gol local, y aunque el partido se igualó, no tuvieron ocasiones para empatar antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, continuó la misma tónica de igualdad. Ambos entrenadores introdujeron cambios en sus equipos para buscar el gol y cerca estuvo el Badalona de conseguirlo en el 78’, cuando la zaga zaragocista sacó un remate en la línea de gol. En el 84’ y con el cuadro catalán volcado en busca del empate, llegó la sentencia, por medio de Johnnie, jugador que debutaba en este partido, y no pudo tener un debut mejor. Tres nuevos puntos para un Real Zaragoza que sigue peleando con el FC Barcelona por el liderato.

ESPANYOL 1-1 EBRO

Espanyol: Pacheco, Forns, Catalá, Marc López, Rivarés, Roger, Barquero (Pol Cid, 77), Pecellín (Pol García, 46), Fornell, Jan y Rafel (Arnau, 77).

Ebro: Raúl, Montesinos, Charneca, Conte (Bertrán, 66), Raúl Gómez (Gonzalo, 74), Rubén Pérez, Guti, Sesma (Cortés, 90), Peregrina, Duato (Víctor, 46) y Delgado (Tapias, 46).

Goles: 1-0, min. 20: Rivarés, de penalti. 1-1, min. 84: Víctor, de penalti.

Árbitro: Curiel Riera. Amonestó a Catalá, Rafel, Fornell, Marc López, Arnau; Delgado, Rubén Pérez y Víctor.

Comentario: El Ebro consiguió un valioso punto en el campo del Espanyol. El empate a un gol llegó de dos goles de penalti, uno en cada parte, que permite sumar un punto al conjunto arlequinado para seguir soñando. La primera ocasión tardó en llegar 14 minutos, cuando Pecellín no estuvo del todo acertado en un remate tras un centro lateral. El Espanyol siguió insistiendo y en el 20’, Sergio Rivarés anotó desde el punto de penalti. Tras el tanto local, el Ebro se puso el mono de trabajo y dominó y creó varias ocasiones muy peligrosas para lograr la igualada, pero la falta de acierto hizo que al descanso el Espanyol se marchase por delante en el marcador. En la segunda parte no hubo un dominador claro, pero tampoco ocasiones claras de gol. Ambos equipos forzaban imprecisiones del rival. En una jugada aislada el colegiado del encuentro señaló de nuevo el punto de los 11 metros, esta vez favorable al Ebro. Víctor convirtió el penalti en gol para empatar el choque. En los últimos minutos, no hubo ocasiones para ninguno y el Espanyol y el Ebro se repartieron los puntos.