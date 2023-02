Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Ebro suma un meritorio punto ante el Mallorca

Partido de la jornada: EBRO 0-0 MALLORCA

Partido bonito e intenso el disputado en las instalaciones del Carmen, donde el Ebro, después de los resultados cosechados en la jornada donde no eran los mejores para sus intereses, recibía al cuarto clasificado y el objetivo era sumar y hacer buena la victoria frente al Nástic la semana pasada. Finalmente, justo y meritorio reparto de puntos entre dos equipos que ofrecieron un partido muy entretenido a pesar de la falta de goles.

Desde el inicio del partido, el Mallorca llevó el peso del partido pero sin crear demasiadas ocasiones peligrosas, salvo un par de buenas manos de Rulo que evitaron que el equipo mallorquín se adelantara en el marcador. El Ebro, por su parte, poco a poco iba dando pequeños avisos con centros laterales paseándose por área pequeña y algún disparo a bocajarro dentro del área, dando muestras de que si el Mallorca quería llevarse algo de La Almozara, iba a tener que sudar para conseguirlo. Con esa dinámica se llegó al descanso del partido sin goles en el marcador.

La segunda parte comenzó igual que la primera, con un Mallorca dominador de la posesión y el Ebro esperando su oportunidad a la contra o a balón parado. Los últimos 20 minutos, el Ebro se quedó con uno menos por la expulsión de Hugo, pero el Mallorca poco pudo aprovechar su superioridad numérica, ya que el equipo arlequinado se dejó el alma para no perder el partido y sumar un merecido punto que hace buena la victoria de la semana pasada en Tarragona y seguir trabajando en busca de acercarse a la línea de la salvación.

Ficha técnica:

Ebro: Raúl, Montesinos, Charneca, Conte, Rubén Pérez, Cortés (De Diego, 46), Guti, Usher (Gonzalo, 87), Peregrina, David y Hugo Gracia.

Mallorca: Marc, Dani (Woiski, 61), Ávila (Salas, 85), Calatayud, Quevedo, Payeras, Adrián Gómez (Nico, 78), Bruno, Llabrés (Sogorb, 61), Mascaró (Haro, 85) y Diego López.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a De Diego; Adrián Gómez, Payeras y Nico. Expulsó con roja directa al local Hugo Gracia (73’).

GIRONA 1-0 HUESCA

Girona: Gerard, Mousta, Jordi Bas, Aznar, Marc Fernández (Borra, 83), Calvete, Almena, Iker Vázquez (Enric, 61), Ignasi (Hugo García, 71), Minsu (Managadze, 71) y Jastin (Gil, 83).

Huesca: Mohedano, Ñama, Espinosa, Álex Calvo, Martínez (David Val, 46), Cano, Acín (Torra, 60), Soria (Lizáldez, 71), Ibáñez, Santi (Hugo Gómez, 10) (Porlán, 71) y Taboada.

Goles: 1-0, min. 33: Almena.

Árbitro: Fernández Morillo. Amonestó a Calvete, Gerard, Hugo García; Ibáñez y Torra.

Comentario: La SD Huesca Juvenil alarga su mala racha con una única victoria en los últimos cinco partidos. Esta vez cayó derrotado en el difícil campo del Girona, al que un solitario gol de Almena en la primera parte le sirvió para llevarse los tres puntos. Comenzó el partido con mucha intensidad y mucha igualdad, con dos equipos valientes que buscaron desde el inicio la portería rival. El Huesca se adelantó en el marcador con un gol de Ibáñez en el minuto 20 pero el colegiado del encuentro anuló el gol por posición antirreglamentaria. Continuó la igualdad hasta que en el 33’ el conjunto local se adelantó en el marcador con un gol de Almena. Con una ventaja mínima para el Girona se llegó al descanso del partido. La segunda parte siguió con la misma tónica que la primera, pero con el paso de los minutos el Huesca comenzó a buscar con más ahínco la portería de Gerard en busca del empate. El conjunto oscense introdujo varios cambios que le dieron un aire fresco al equipo, pero la falta de acierto evitó que el Huesca pudiera puntuar en Girona.

DAMM 2-1 REAL ZARAGOZA

Damm: Aljama, Beneite, Robert, Cortés, Jan (Joel, 67), Yahir, Pedro (Pol Rivera, 67), Sando (Pedrosa, 77), Javi (Pol Arnau, 93), Miguel y Jurado (Eliott, 77).

Real Zaragoza: De Cea, Sadiouma, Joel, Linares (Jhonni, 90), Beamonte, Lahoz, Chema, Barrachina, Yoha (Jano, 83), Lucas y Liso (Marco, 79).

Goles: 0-1, min. 61: Chema, de penalti. 1-1, min. 79: Pol Rivera. 2-1, min. 89: Pol Rivera.

Árbitro: Oltra Saez. Amonestó a Javi; Linares, Joel y Sadiouma.

Comentario: El Real Zaragoza Juvenil cayó derrotado en tierras catalanas ante la Damm y no pudo aprovechar un nuevo pinchazo del FC Barcelona para ponerse líder en solitario. El partido comenzó con alternancia en los mandos y mucha intensidad, dinámica que se extendió a lo largo del primer periodo. Hubo ocasiones claras para ambos equipos, pero la falta de acierto y una destacada actuación de los dos guardametas, hicieron que se mantuviera el empate inicial. La segunda parte comenzó con la misma tónica, hasta que en el 61’ llegó una de las jugadas clave del partido. Pau Sans, tras una buena jugada individual, fue derribado dentro del área y el colegiado del encuentro señaló el punto de penalti. Chema no falló desde los 11 metros para poner por delante a su equipo. Tras el tanto, el conjunto zaragocista dio un paso hacia atrás fruto del cansancio y del empuje del rival. En el 79’ y tras un saque de esquina mal defendido, Pol Rivera empató con un rematé de cabeza que entró llorando en la portería de De Cea. Los últimos minutos fue mejor la Damm, con las sustituciones que realizaron el equipo cogió otro aire y llevó una marcha más en el tramo final del partido. En el 89’ y en una de las últimas jugadas, la Damm hizo el gol de la victoria tras una falta lateral de nuevo mal defendida por el equipo aragonés y Pol Rivera, de cabeza, hizo el segundo y definitivo tanto. No pudo puntuar el Real Zaragoza en uno de los campos más difíciles de la categoría.