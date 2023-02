Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Caspe sorprende al Illueca y le aleja del liderato

El Illueca se aleja del liderato tras perder en casa contra el Caspe, que consiguió reencontrarse con la victoria tras un partido muy igualado.

La primera mitad estuvo marcada por el centrocampista y las disputas del balón. El Caspe se mostró muy serio y sin conceder ocasiones, lo que le permitió ser el primero en adelantarse en el marcador. Lo logró a los siete minutos de haberse iniciado el juego por mediación de Juan López en la segunda jugada de un lanzamiento de falta lateral. Esta fue la única situación que alteró el electrónico antes del descanso.

Una vez reanudado el juego fue el Illueca el que empezó llevando la iniciativa, poniendo en apuros a los caspolinos y rematando un saque de esquina contra el larguero. Cuando el partido empezó a agonizar, el Caspe dispuso de una salida a la contra que acabó con Vera sirviendo un centro a Cano para que este doblara la ventaja de los visitantes, acabando así con las aspiraciones de remontar del Illueca.

Ficha técnica:

Illueca: Forcén, Pinto (Éric, 59), Karol, Cavero, Rosell (Lanzuela, 80), Barri, Manu Rubi (Marín, 69), Gassama, Cortés, Veintemilla (Gimeno, 80) y Álex Rubio (Oriol, 69)

Caspe: Máñez, Cofrades, Sorbe, Ginés (Bernal, 88), Cano, Bilal (Villaoslada, 64), Diaffara, Marín, Juan López (Piazuelo, 88), Iván Vera y Horno (Mocanu, 78).

Goles: 0-1, min. 7: Juan López. 0-2, min. 85: Cano.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Gassama, Pinto; Ginés, Juan López, Diaffara, Sorbe, Cano y Mocanu.

CALAMOCHA 2-0 CARIÑENA

Calamocha: Unai, Lorente, Oberé, Nilton, Fonsi, Tenorio, Nieto (Otín, 75), Pelegrín (Falo, 64), Monge, Albajara (Fuertes, 85) y Morales (García, 85).

Cariñena: Mario, Requejo, Ventura (Martínez, 84), Rodrigo (Fernandes, 72), Abián, Radu, Díaz, Escarda (Rekrouk, 60), Escribano (Hanib, 84), Garrido y Adrián (Abuy, 72).

Goles: 1-0, min. 64: Morales. 2-0, min. 71: Morales.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó al local Oberá y al visitante Fernandes.

Comentario: Una buena actuación de Morales en el segundo tiempo hizo que el Calamocha sumara los tres puntos contra el Cariñena, remontando así el average particular.

Tras un primer tiempo muy igualado en el que ninguno de los dos conjuntos logró romper el empate inicial, los del Jiloca se mostraron muy superiores a su rival. Pasada la primera hora de juego Morales culminó una jugada trenzada y tras dos recortes en el área batió a Mario.

Fonsi pudo haber doblado la ventaja de los locales antes de tiempo, pero su disparo acabó encontrándose con la madera. A falta de veinte minutos para que acabara el partido, Morales repitió como goleador en una jugada muy similar a la del primer tiempo, subiendo el 2-0 al marcador. En los últimos suspiros del partido el Cariñena pudo haber recortado diferencias y añadirle emoción a lo que restaba de encuentro, pero Unai sacó una buena mano que hizo que el casillero de los visitantes se quedara a cero.

ATLÉTICO MONZÓN 0-1 EJEA

At. Monzón: Nelson, Kirian, Joel, Domi, Marcio, Samitier (Guido, 64), Lasús, Puyer (Iago Díaz, 73), Juan (Llopis, 84), Izan (Vázquez, 64) y Ramos (Martín, 84).

Ejea: Rafa, Crespo, Ginovés, Tudela, Puri (Diego Puig, 70), Carrasco (De Sus, 84), Moha (Yus, 84), Andreu (Álvarez, 59), De Roque, Bruno y Puertas (Valdés, 70).

Goles: 0-1, min. 80: Moha, de penalti.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Domi, Marcio, Lasús; Andreu, Puri, Crespo, Diego Puig y Bruno.

Comentario: Un penalti en una jugada aislada, por mano a la salida de un córner, decidió ayer el partido del Isidro Calderón. Y no es que el Ejea hiciera muchos más méritos que el Monzón para ganar, pero tuvo esa jugada de su lado y Moha no la desaprovechó.

El resultado más lógico, y seguramente más justo, hubiera sido el empate sin goles, puesto que apenas se pueden reseñar ocasiones de gol. El Ejea, en dinámica positiva las últimas semanas, se llevó por tanto el premio ante un equipo mediocinqueño que, todo hay que decirlo, ni antes ni después de encajar el tanto tuvo mucho peligro.

En la primera mitad los porteros apenas entraron en acción, con un remate de Kirian a la media vuelta que se fue alto y una falta lateral para el Ejea que atrapó Nelson.

En la segunda mitad sí que se vio más intención, pero apenas eso, intención. Y en el 78 llegó la jugada clave, un corner, barullo en el área y el colegiado que pita penalti por mano de un defensor. Moha lo mandó a la red, el Ejea procuró que ya no se jugara más y el Monzón se mostró impotente.

TAMARITE 2-1 HUESCA B (Ester Rivera)

Tamarite: Édgar, Balué, Varilla, Vales (Farré, 85), Espinosa (Cissé, 89), Raluy, Suárez (Pol, 64), Serban (Casals, 85), Osuman, Sales (Carlos, 89) y Flo.

Huesca B: Miguel Ángel, Amandi (Torra, 87), Almerge, Bernárdez, Mata (Gustavo, 57), Ángel Pérez, Torguet (Escario, 67), Manu Rico, David García, Ibáñez (Butler, 57) y Seijo

Goles: 1-0, min. 5: Sales. 1-1, min. 18: Ángel Pérez. 2-1, min. 57: Sales.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Sales, Flo, Serban, Vales, Espinosa, Raluy; e Ibáñez.

Comentario: Dio comienzo un gran encuentro donde dos buenos rivales se jugaban mucho en La Colomina por la parte alta de la tabla. Y los locales marcaron territorio ya muy pronto. En el minuto 5, Alin con un largo pase se la cedía a Sales y este último se iba solo al área y tras un disparo cruzado conseguía marcar el 1-0 para el Tamarite.

El Huesca veía que el Tamarite quería hacerse dueño del partido, pero los azulgranas lo evitaban y Ángel con un espectacular disparo desde el lateral ponía las tablas en el marcador. En el minuto 20, Sales, el autor del gol, era quien tenía el 2-1 en las botas, pero su disparo se fue fuera. De aquí al final de la primera parte se vio un duelo entre dos buenos equipos que confirmaba el porqué ambos están en la parte alta y luchando incluso por el liderato del grupo. La segunda parte se temía igual que la primera, con intensidad y velocidad. La primera ocasion clara acababa con gol. De nuevo Sales, esta vez con mucha calidad y de tacón, marcaba el 2-1. El Huesca buscaba el gol a la desesperada, pero un férreo Tamarite cortaba todas sus contras. Los literanos estaban cuajando una segunda parte magistral ante un gran rival. Espinosa y Sales, en una jugada colectiva, tuvieron una clara ocasión de ampliar distancias. y después Flo desaprovechaba una gran ocasión para marcar el 3-1 en los últimos instantes de infarto. El encuentro terminaba en victoria para los locales que firmaron un gran encuentro contra un gran rival y mantienen su firmeza ante su afición. Esta temporada solo el Utrillas ha conseguido llevarse los tres puntos del campo tamaritano.

ALMUDÉVAR 0-1 ROBRES

Almudévar: Albero, Luisja, Cirac, Rafa (Ros, 49), Ainoza, Peña, Velasco, Marcos, Marvin (Pascual, 81), Lizer y Abad (Ballarín, 62)

Robres: Lite, Nacho, Ballesteros, Espiérrez, Muñoz (Torres, 75), Marc Prat (Torcal, 63), Chárlez (Gumiel, 75), Carrasco (Calvo, 63), Camilo, Barrio (Javi Pérez, 75) y Carcasona

Goles: 0-1, min. 24: Carrasco.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Cirac, Ballarín; Chárlez, Ballesteros, Muñoz y Nacho.

Comentario: El Robres se llevó ayer la victoria de la Corona gracias a un golazo de Carrasco en la primera mitad, aunque dio la sensación de que lo más justo hubiera sido el empate.

Los monegrinos hicieron un partido serio y práctico, aprovecharon un gran inicio de partido para marcar y después supieron jugar con esa ventaja, ordenados atrás y buscando alguna contra. Enfrente, un Almudévar que sobre todo tras el gol se fue con ahínco en busca del tanto, y que gozó, sobre todo en la segunda mitad, de varias ocasiones claras para ganar. Pero unas veces la falta de puntería y otras Lite, el portero visitante, que fue el héroe del partido, evitaron ese tanto que hubiera cambiado el decorado.

Como decimos, el Robres salió muy fuerte con el pitido inicial. Acumuló varias llegadas a área rival y en una de ellas, sin que se hubiera cumplido la media hora de juego, Carrasco se sacó un tremendo disparo desde fuera del área que se coló por toda la escuadra de Albero. Un golazo. El Almudévar trató de reponerse lo antes posible al palo y comenzó a llegar con peligro. Cirac tuvo la primera pero cuando se plantó ante el portero con todo a favor la mandó alto, y después Marcos conectó un gran cabezado al que Lite respondió con la primera parada de las muchas que iba a dejar durante los noventa minutos.

Justo antes del descanso la parroquia local reclamó un penalti por un agarrón sobre Marcos, pero no se pitó nada. En la reanudación el Almudévar redobló esfuerzos en busca de ese tanto que no llegaba. Velasco tuvo dos claras pero una la mandó ajustada al palo por fuera y la otra, a la escuadra, donde respondió Lite. Más adelante Ros tuvo otra ocasión clara para empatar, pero tampoco hubo puntería esta vez. El Almudévar lo intentó de todas las maneras, pero no tuvo esa puntería, y el Robres, muy serio los noventa minutos, causó una buena impresión, sobre todo de su guardameta.

ÉPILA 1-2 BINÉFAR

Épila: Aarón, Jorge Ruiz (Marco, 55), Gil, Rupérez, Rafinha, Manau (Samu Cardo, 55), Hamza, Caro (Iván, 82), Magallón (Vicente, 68), Osanz y Losfablos

Binéfar: Hidalgo, Fadi, Amine, Nil, Valencia, Cesc, César (Sidibe, 88), Chicho (Xavier, 80), Moró (Antoni, 66), Solano y Faci

Goles: 0-1, min. 37: Solano. 1-1, min. 90: Rupérez. 1-2, min. 93: Xavier.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Magallón, Marco, Rafinha, Gil; Chicho, Sidibe y César.

Comentario: La mala suerte se cebó con un Épila que hizo todo lo posible por puntuar contra el Binéfar, pero el conjunto oscense le dio la estocada a los pupilos de Rubén Zapater en el tiempo de descuento.

Durante la primera mitad fueron los visitantes quienes se mostraron mejores que sus rivales, adelantándose en el minuto 37 gracias a una buena jugada culminada por Solano. Los locales contaron con llegadas al área de Hidalgo, pero no consiguieron empatar el choque antes del descanso.

El Épila mejoró su versión tras el paso por los vestuarios. El Binéfar vio como su rival le encerraba en su propia área con ocasiones de todos los colores, teniendo Iván la más clara, pero el gol del empate no llegó a subir al marcador. En los minutos finales, y con todos los cambios ya hechos, Gil se marchó del campo lesionado dejando al Épila en inferioridad numérica. Aun así, los locales reequilibraron el marcador en el minuto 90 por mediación de Rupérez. No obstante, no estaba todo dicho: ya en el tiempo de descuento, Xavier remató un centro al área que acabó dentro de la portería y con los tres puntos marchándose a Binéfar.

LA ALMUNIA 1-4 BARBASTRO

La Almunia: Otín, Clavero, Luso, Héctor, Escarda, Júdez, Willy (Guillén, 65), Orús (Montesinos, 46), Leciñena (Lorente, 65), Fajardo (Embid, 46) y Pardillos (Joven, 37)

Barbastro: Buetas, Bautista (Requés, 7&), Arnedillo, Val, Rausell, Conte (Solana, 87), Gascó, Soule, Bocardo (Torres, 87), Mati y Perso (Gayán, 82)

Goles: 0-1, min. 24: Rausell. 1-1, min. 41: Delgado. 1-2, min. 48: Arnedillo. 1-3, min. 53: Arnedillo. 1-4, min. 81: Conte.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Clavero, Héctor; Mati, Perso y Soule.

Comentario: El balón parado acabó sentenciando a La Almunia en su duelo contra el Barbastro, que consiguió reencontrarse con la victoria tres jornadas después.

El conjunto oscense empezó mejor el partido encerrando a su rival, que le costaba salir de la presión del Barbastro. Pasados los primeros veinte minutos, Rausell adelantó a los visitantes recibiendo un balón colgado que mandó al fondo de la red. La Almunia consiguió rehacerse y empatar por mediación de Delgado al filo del descanso.

Los pupilos de Luis Leal intentaron darle la vuelta al marcador tras el paso por vestuarios, pero el plan no les salió bien. El Barbastro continuó apretando a los locales y tras un mal despeje en un saque de esquina Arnedillo hizo el 1-2, que reaparecería a los pocos minutos para, en otro córner, anotar el 1-3 y dejar el encuentro prácticamente sentenciado. La reacción de La Almunia no llegó a producirse y Conte se encargó de que el definitivo 1-4 subiera al marcador.

UTRILLAS 0-0 CUARTE

Utrillas: Láinez, Jaraba, Pandiella, Sánchez, Adrián Hernández, Torres (Redondo, 64), López (Aritz, 76), Ndiaye, Casero, Gorgas y Ángel Antonio Hernández (Tena, 64).

Cuarte: Nicolás, Escolar de Torres, Múzquiz, Solbes, Cavero, Guillén (Castro, 66), Isaac (Íñigo, 66), Alonso (Sánchez, 46), Martínez, Villalba y Roberto.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Casero, Gorgas, Pandiella; a Villalba.

Comentario: El Utrillas y el Cuarte no consiguieron pasar del empate inicial en un partido en el que los tres puntos hubiera servido para aumentar la distancia con el descenso.

Los verderones entraron mejor al partido, contando con acercamientos al área por banda izquierda que acababan derivando en centros laterales y disparos, pero no consiguieron inaugurar su casillero. Pasado el primer cuarto de hora las fuerzas se fueron igualando, lo que provocó que el número de ocasiones se redujera y que el juego se concentrara en la zona del medio el campo.

Tras el paso por vestuarios, fue el Utrillas el que empezó mejor, teniendo Ndiaye la mejor ocasión tras rematar un centro desde la banda, pero el balón acabó marchándose desviado. Poco a poco el Cuarte fue tomando el control, pero no gozó de ocasiones lo suficientemente peligrosas como para marcar gol, lo que hizo que el 0-0 se prolongara hasta el pitido final.