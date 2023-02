Todas las crónicas del grupo 3 de Regional Preferente: El Fuentes saca un sufrido empate de su visita al Quinto

QUINTO 1-1 FUENTES

Quinto: Mallor, Adrián, Jorge Usón (Giménez, 62), Bes, Budría, Blasco, Jaime (Balfagón, 70), Carlos (Úbeda, 62), Berdún, París (Anglés, 80) y Latapia (Isaac, 70).

Fuentes: León, Solans, Latorre (Tobajas, 84), Salvador, Casaló, Óscar (Merino, 88), Góez, Requeno, Garín, Rubio y Asensio (Coll, 84).

Goles: 1-0, min. 64: Rubio, en propia meta. 1-1, min. 70: Requeno.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Pérez, Domingo, Budría; a Latorre, Goez, Casaló. Expulsó por roja directa al visitante Rubio (87’).

Comentario: El Quinto se llevó un punto ante el Fuentes en un partido donde los locales y los visitantes disfrutaron de ocasiones de claro peligro pero no se mostraron acertados en los metros finales. Ya en la segunda parte, Rubio anotó en propia puerta tras desviar un centro lateral desde la banda derecha. Poco después, Requeno puso la igualada con un remate desde el segundo palo. En la recta final, ambos buscaron el tanto de la victoria pero ninguno lo logró.

ANDORRA 2-1 CALAMOCHA B

Andorra: Ortiz, Barrachina, De la fuente, Díez (Negredo, 70), Jesús, Choren, Esteban, Cubero (Molina, 70), Tomás, Lahoz y Adrián.

Calamocha B: Saz, Pablo, Pop, Bogado, Hicham, Nour, Bureta, Rodrigo, Pina (Ismael, 78) (Domingo, 89), Pellejero (Gimeno, 73) y Bruna.

Goles: 0-1, min. 25: Nour. 1-1, min. 86: Esteban. 2-1, min. 93: Lahoz.

Árbitro: Ilyas El Mazraoui. Amonestó a Jesús, Choren, Lahoz; a Pina, Pellejero y Nour.

Comentario: El Andorra se llevó los tres puntos al dar la vuelta al marcador con el tanto inicial de Nour tras un mal despeje. El Andorra fue mejorando con el paso de los minutos aunque no pudo transformar ninguna de las acciones de las que disfrutó. En la segunda parte los del Juan Antonio Endeiza se lanzaron a por el empate y Esteban fue el que lo logró en un centro lateral. En el descuento, en el 93, Lahoz marcó el tanto de la victoria.

BELCHITE 97 2-1 ALCAÑIZ

Belchite 97: Jiménez, Rey, Diloy (Rodríguez, 59), Elías, Ambroj (Borbón, 62), Fernández (Hugo, 59), Bailo (Candau, 83), Tolo, Carbo, Cabrero y Alloza.

Alcañiz: Sanz, Pueyo, Escuín (Pellicer, 62), Carbó (Moreno, 46), Juárez, Bouayadi (García, 62), Isern (Soler, 46), Tello (Lacueva, 68), Molina, Martín y Cardiel.

Goles: 1-0, min. 3: Elías. 2-0, min. 37: Elías. 2-1, min. 69: Molina.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Carbó, Fernández, Borbón; a Carbó, Cardiel, Pellicer, Juárez y Escuín.

Comentario: Victoria del Belchite en un partido donde se adelantó gracias a un pase filtrado a Raúl Elías para que éste marcase a placer en el minuto 3. El Belchite tuvo otra ocasión muy clara poco después también por medio de Elías en un disparo fortísimo al palo desde el pico del área. Pocos minutos después, Elías volvió a marcar tras esquivar a los defensores casi sobre la línea de gol. En la segunda parte el Alcañiz dio un paso al frente y recortó distancias en la segunda parte. Los locales terminaron por sufrir en un partido repleto de ocasiones y que se mantuvo abierto hasta el final.

GINER TORRERO 0-2 ATLÉTICO TERUEL

Giner Torrero: Casorrán, Idriss, Iker, Sergio (Diallo, 54), Gabriel, Juan, Chaves, Lera (Frías, 46), Palomino, Francisco y Diego.

At. Teruel: Valero, Marc, Escobar (Coves, 62), Estop, Belenchón, Andrés (Fuertes, 87), Jesús, Ferrer (Óscar, 87), Orriols (Víctor, 42), Nicolás y David.

Goles: 0-1, min. 21: Nicolás. 0-2, min. 76: Beltrán.

Árbitro: Esteras Sánchez. Amonestó a Diallo; Andrés, Ferrer y Belenchón.

Comentario: El Atlético Teruel puso la primera piedra en su particular camino hacia una buena dinámica batiendo al Giner a domicilio.

El Giner empezó ejerciendo un pleno dominio del balón, pero el premio del gol llegó por parte del conjunto turolense, que aprovechó un rechace en un córner mal defendido por los locales para que Nicolás enviara el balón al fondo de la red. El Giner se volcó en el ataque y dispuso de oportunidades peligrosas para empatar, pero sus disparos se marcharon desviados.

La segunda mitad empezó con la misma tónica: los de Torrero siguieron encadenando ocasiones que se vieron frustradas por su falta de acierto y por el buen hacer de Valero. Al Giner se le acumularon los problemas en forma de lesión y, con una defensa inusual, Beltrán hizo el 0-2 a favor del Atlético Teruel. Los anfitriones pasaron a una defensa de tres para concentrarse en el ataque. De nuevo dispusieron de oportunidades, pero su casillero se mantuvo intacto.

SAN AGUSTÍN 3-2 CELLA

San Agustín: Pérez, Edo, Lasierra, Borruel, Orozco, Duque (Ordovás, 61), García (Fonseca, 82), París (Navarro, 61), Nazar, Rubio (Cegoñino, 73) y Ortiga (Sarmiento, 82).

Cella: Catalán, Ignacio, Argiles, Martín, Royo (Garfella, 66), Esteban, Sergio, Gascón, Navarrete (Vivas, 80), Enguita y Sánchez.

Goles: 0-1, min. 35: Julio. 1-1, min. 48: Edo. 1-2, min. 57: Orozco, en propia meta. 2-2, min. 75: García. 3-2, min. 79: Nazar.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a los locales Lasierra y García.

Comentario: El San Agustín se llevó los tres puntos en un partido muy trabajado donde los visitantes fueron mejores en los primeros compases y se adelantaron con un gol desde fuera del área. Poco antes, el colegiado había anulado un tanto. En la segunda parte los locales reaccionaron y Edo empató en un córner, aunque en otro saque de esquina el Cella se volvió a poner por delante. El cuadro de Diego Cortés dio un paso al frente y en un centro área García puso el empate. En la recta final Nazar marcó el tanto de la victoria con un disparo lejano que sorprendió al meta rival.

HERRERA 0-1 ESCALERILLAS

Herrera: Sergio, Meavilla (Mainar, 42), Manuel, Grasa, Rodrigo (Sanjuán, 59), Crespo, Val, Iñigo, Eduardo, Carlos (Alimou, 59) y Serban.

Escalerillas: Lorente, Crespo, Ballestero, Sánchez, Pablo (Pellejero, 89), Berrogain (Algaba, 73), Sergio, Varela (Pina, 59), Gilson, Martín y Ramírez.

Goles: 0-1, min. 33: Berrogain, de penalti.

Árbitro: Blasco Muñoz. Amonestó a Rodrigo, Mainar, Sanjuán; y a Varela, Gilson, Berrogain, Pablo, Sergio y Lorente. Expulsó por roja directa al visitante Gilson (65’).

Comentario: El Herrera fue derrotado en casa por un Escalerillas que se llevó los tres puntos desde los once metros. En los primeros minutos la igualdad fue máxima y el juego fue principalmente aéreo, con llegadas desde segundas jugadas. En una acción aislada tras un saque de banda el colegiado señaló penalti por una mano y que no desaprovechó Berrogaín. Él mismo tuvo otra oportunidad poco antes del descanso en un disparo que se fue cruzado por la derecha de la portería. En la segunda parte, el Escalerillas volvió a disponer de oportunidades pero el juego no tuvo un dominador claro. Pina y García volvieron a generar peligro para los visitantes y Joel Algaba al contragolpe tuvo una oportunidad muy clara.

ALCORISA 3-0 DELICIAS

Alcorisa: Cissé, Guía, Plana, Riola, Juan José, Moreno (Lucano, 80), Cepeda (Ebrima, 74), Villanueva, Torcal, Vidal y Larraz (Naica, 68).

Delicias: Loras (Alcazo, 46), Bornao, Gracia, Millán (Sánchez, 60), Nguema, Marzo, Oliete (Gran, 46), Luis, Pina (Fernández, 60), Salvo y Burriel (Barquín, 73).

Goles: 1-0, min. 21: Torcal. 2-0, min. 52: Torcal. 3-0, min. 79: Moreno.

Árbitro: Khayate Wardaoui. Amonestó a Guía; a Barquín. Expulsó por roja directa al local Villanueva (85’).

Comentario: El Alcorisa se llevó los tres puntos ante el Delicias en un partido donde el cuadro local fue tremendamente superior y no dio opciones a su rival. El Alcorisa generó peligro desde los primeros compases, aunque el Delicias respondió con un disparo lejano. En un rechace, los locales marcaron el primero del partido. En la segunda parte los locales dominaron y jugaron a placer y en un error del meta rival el Alcorisa puso el segundo. Ya en la recta final, en una acción colectiva Moreno puso el definitivo 3-0.