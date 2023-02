Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Ebro vuelve a la senda de la victoria siete jornadas después

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 4-1 SABADELL

El Real Zaragoza aprovechó el pinchazo del FC Barcelona en casa ante la Damm para ganar y recortarle dos puntos en la clasificación y quedar a un único punto de su máximo rival, en lo que promete ser una lucha apasionante lo que resta de temporada.

Sin embargo, aunque tuvo final feliz, el partido comenzó cuesta arriba para el conjunto blanquillo. Por si fuera poco la baja sensible de Pau Sans, el ariete zaragocista que está en dinámica de primer equipo, el Sabadell se adelantó en el 18’ con un gol de Adriá. Con el paso de los minutos el Real Zaragoza fue de menos a más y fue creciendo en el partido. Chema consiguió la igualada antes del descanso con un gran gol, dejando las tablas y todo por decidir para la segunda parte.

Tras el paso por vestuarios, cambió totalmente el guion del partido y los locales fueron totalmente superiores a su rival, mostrando también un gran acierto de cara a portería. Yoha, que realizó un gran partido, hizo el segundo con un golazo de chilena y Lahoz, con un gran remate de cabeza en el segundo palo a la salida de un córner, hizo el tercero apenas tres minutos después. Con estos dos goles tan seguidos los locales dejaron el partido visto para sentencia, dominaron la posesión y no pasaron demasiados apuros en defensa. Dennis, en el descuento y con el Sabadell volcado, hizo el cuarto y definitivo tanto que cerró el marcador. Tres puntos más para un Real Zaragoza que se mete de lleno en la lucha por el liderato.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: De Cea, Lucas, Joel, Linares (Dennis, 83), Beamonte, Lahoz, Chema, Barrachina, Yoha (Marco, 73), Jano (Sadiouma, 68) y Liso (Keita, 83).

Sabadell: Oriol, Nil Castell, Ramírez, Pol Castell, Eric, Nii, Ábalos (Xiaoke, 61), Sander, Adriá, Denis (Cámara, 61) y Massó (Martínez, 71).

Goles: 0-1, min. 18: Adriá. 1-1, min. 35: Chema. 2-1, min. 51: Yoha. 3-1, min. 55: Lahoz. 4-1, min. 94: Dennis.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Linares, Keita, Dennis; y a Ábalos.

GIMNASTIC 1-2 EBRO

Gimnastic: Álex García, Iván, Pau Coll, Toni, Aspa (Tura, 61), Bolado, Folch (Oriol, 46), Agné (Carbajosa, 46), Abel (Teo, 89), Sergi Vega y Ortega (Kevin, 46).

Ebro: Raúl, Montesinos, Charneca, Conte (Hugo Gracia, 72), Raúl Gómez, Rubén Pérez, Cortés (Bertrán, 72), Guti, Sesma, Usher (De Diego, 62) y Delgado (Lobato, 80).

Goles: 0-1, min. 37: Delgado. 0-2, min. 42: Conte. 1-2, min. 53: Bolado, de penalti.

Árbitro: Aguilar Prat. Amonestó a Agné; Sesma, Raúl Gómez, Montesinos y Bertrán.

Comentario: El Ebro consiguió un necesario y merecido triunfo que le sigue dando alas para las esperanzas de permanencia que le quedan al conjunto arlequinado. La primera parte el Ebro dominó todas las fases del juego tanto con balón y sin balón, llegando con peligro a la meta local por banda y con disparos desde la frontal. David Delgado puso el 0-1 con un fuerte disparo desde fuera del área. Seguidamente llegó el segundo, a la salida de un corner, donde el remate de Charneca fue despejado por el portero, cayendo el balón a la frontal y convertido en gol por Conte, colándose por toda la escuadra de la portería local. De esta manera se llegó al descanso con un merecido 0-2 en el marcador. Sin embargo, poco duró la alegría en el conjunto arlequinado, ya que en el minuto 5 de la segunda parte y de penalti recortó distancias el Nastic. A partir de ese momento, el cuadro catalán comenzó a llevar el peso del partido pero sin incomodar a un Ebro que estuvo bien plantado en el césped, realizando un gran esfuerzo defensivo y que pudo incluso sentenciar en alguna contra. En los minutos finales y con un descuento de 4 minutos si que llegaron los fantasmas pasados, sufriendo hasta el último suspiro pero consiguiendo llevarse para casa los 3 puntos en juego para seguir soñando.

HUESCA 3-3 BADALONA

Huesca: Brosed, Moha, Turanschi (Acín, 46), Álex Calvo, Martínez (Hugo Gómez, 64), Lizáldez, Ñama (Torra, 84), Cano (Santi López, 46), Ayman, Soria (Porlán, 89) y Taboada.

Badalona: Tati, Ayman, Carlos, Edo, Mario, Tomy, Scuri (Bustos, 76), Canillo, Almansa (Guillén, 69), Fran García (Puy, 76) y Muñi (Diao, 88).

Goles: 0-1, min. 9: Mario. 1-1, min. 15: Soria. 1-2, min. 34: Tomy, de penalti. 1-3, min. 58: Almansa. 2-3, min. 62: Taboada. 3-3, min. 94: Álex Calvo.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Cano, Álex Calvo, Ayman; Tomy, Canillo, Bustos y Edo. Expulsó con roja directa al meta visitante, Tati (95’).

Comentario: En pleno descuento empató el Huesca ante el Badalona un partido que se le había puesto cuesta arriba. La falta de intensidad ha sido clave para que el Badalona, más enchufado y con un ritmo más vivo, tomara la delantera en el marcador. Lo hacía en el minuto 9, en una rápida transición con un centro desde la derecha que Mario remataba en el segundo palo. Un gol en frío que ha tenido rápida respuesta por parte oscense ya que cinco minutos más tarde, al chocar el portero y un defensa del Badalona en un balón despejado por el meta de puños, el cuero quedaba muerto y Soria, atento, enviaba al fondo de la red. El Huesca aprovechó bien esa vía de agua para hacer lo que tan complicado parecía, esto es, lograr el empate. Pero lejos de afianzar su juego, el Huesca se mantuvo frágil y a merced de un Badalona que no cejó en su empeño, sobre todo bien dirigido por Marc Scuri, que tuvo una buena ocasión para volver a marcar por medio de Ayman en un remate salvado por Brosed. Pero no desperdició la ocasión cuando pasada la media hora Moha cometió penalti sobre Fran y Tomy engañó a Brosed para lograr el 1-2. En el poco peligro generado por el Huesca, Lizáldez, en el lanzamiento de una falta desde fuera del área, pudo igualar pero el balón salió desviado. El inicio del segundo tiempo volvía a ser favorable al cuadro catalán. Almansa tenía una oportunidad desbaratada por Brosed y el mismo Almansa, en el 58, abría una brecha en el marcador que parecía insalvable cuando remachó a la red un centro de Mario desde la izquierda (1-3). Pero de nuevo el Huesca logró meterse en el partido cuando en el 62 un balón servido por Soria desde la izquierda lo cabeceó Taboada para acortar distancias (2-3). El encuentro ganaba en intensidad, más que en precisión, y el Huesca se convertía en dominador ante un Badalona bien pertrechado que achicaba el peligro, sobre todo en los numerosos balones aéreos que llegaban a la defensa. Alex Calvo y Taboada se cobraban sendas oportunidades y ya en el descuento, minuto 94, Alex Calvo firmaba el agónico empate a la salida de un córner. Una acción protestada por los catalanes que al portero le costó la expulsión, lo mismo que al técnico local, en un momento de bronca que tuvo el partido paralizado unos minutos. Cuando se reanudó el juego ya no hubo tiempo para más. El empate ha sido, tal como ha discurrido el choque, un mal menor.